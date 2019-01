Der Porsche 911 bleibt in der auto motor und sport-Leserwahl „Best Cars“ eine Macht. Wie schon im Vorjahr ließ der Zuffenhausener Sportler seinen Kontrahenten in der Kategorie G Sportwagen keine Chance. Der Elfer vereinte im Ranking der Sportwagen mehr als ein Viertel der Stimmen auf sich (28,8 Prozent).

Porsche 911 vor Mercedes-AMG GT

Wie im letzten Jahr blieb dem Mercedes-AMG GT nur die Rolle des ersten Verfolgers. Der Sportwagen brachte es in der Leserwahl auf 11,2 Prozent der Stimmen. Eine Veränderung gab es auf dem dritten Podestplatz, den sich dieses Mal der BMW 8er mit 10,6 Prozent der Stimmen schnappte.

Dem Audi R8 blieb der vierte Platz mit 5,5 Prozent. Knapp dahinter erreichte der BMW i8 die fünfte Position (5,4 Prozent) vor dem Ford Mustang (3,6 Prozent) und dem Bugatti Chiron (2,7 Prozent). Die Top 10 komplettierten der Alpine A110 (2,6 Prozent), Lamborghini Aventador (2,4 Prozent) und Ferrari 812 Superfast (2,3 Prozent).

1/36 Best Cars 2019, Sportwagen: 36. Platz für den Lexus RC mit 0,0 Prozent der Stimmen aller auto motor und sport-Leser. Foto: Lexus

Alpine A110 Sieger der Import-Wertung

In der Import-Wertung ging es sehr knapp zu. Hier triumphierte in der Leserwahl „Best Cars“ der Alpine A110 mit 8,8 Prozent. In dem engen Rennen musste sich das Jaguar F-Type Coupé mit Rang zwei begnügen (7,2 Prozent). Mit 7,1 Prozent auf dem dritten Platz finden sich gleich drei Import-Sportwagen wieder: Aston Martin Superleggera, Bugatti Chiron und Lamborghini Aventador. Dem Ferrari 812 Superfast blieb die sechste Position mit 7,0 Prozent der Stimmen vor dem Ferrari 488 GTB (6,1 Prozent) und dem Aston Martin DB11 (5,4 Prozent) sowie dem McLaren 720S (4,0 Prozent). Den zehnten Rang belegte die Chevrolet Corvette mit 3,9 Prozent.

Das Gesamtergebnis der Leserwahl „Best Cars 2019“ in der Klasse der Sportwagen finden Sie in der Fotoshow.