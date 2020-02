„Best Cars 2020“ Kleinwagen VW Polo siegt vor Audi A1 und BMW i3

Der VW Polo fährt in der Kategorie Kleinwagen den Sieg nach Hause. Von den 102.974 Teilnehmern haben sich 21,4 Prozent für den kleinen Wolfsburger entschieden. Mit einem Abstand von 1,9 Prozent folgt der Audi A1 auf dem Zweiten Rang (19,5 Prozent). Auf dem dritten Platz ist das Elektrofahrzeug BMW i3 mit 11,9 Prozent zu finden. Den vierten Rang teilen sich der Opel Corsa und der Mini mit jeweils 9,0 Prozent der Stimmen.

Der Ford Fiesta fährt in diesem Jahr einen guten sechsten Platz nach Köln (4,8 Prozent) und kann sich um 0,5 Prozent vom Peugeot 208 absetzen. Das nächste Elektroauto in den Top 10 der Kleinwagen bei Best Cars 2020 kommt von Honda und hört auf den Namen „E“. Von seinen 2,7 Prozent zum Skoda Fabia mit 2,5 Prozent ist es nicht weit. Der Mazda 2 komplettiert die Top 10 mit 2,1 Prozent.

Importwertung geht an Mini

Die Importwertung der Kleinwagen gewinnt mit 23,2 Prozent der Mini. Auf ihn folgt der Peugeot 208 mit 13,4 Prozent und der Skoda Fabia mit 11,2 Prozent.

Insgesamt stellten sich in der Kleinwagenklasse 23 Modelle zur Wahl. Alle Platzierungen aus der Kategorie Kleinwagen der Leserwahl Best Cars 2020 finden Sie in der Fotoshow.