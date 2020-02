„Best Cars 2020“ kompakte SUV/Geländewagen Audi Q3 schlägt VW Tiguan

Ingolstadt, Wolfsburg, München: So lautet die Tabellen-Reihenfolge bei der Wahl zu den Best Cars 2020 in der Kategorie der kompakten SUV und Geländewagen. Mit 11,5 Prozent aller Leserstimmen konnte der Audi Q3 Sportback den VW Tiguan (10,3 Prozent) auf den zweiten Platz verweisen – aber es bleibt ja in der Familie. Das Thema SUV-Coupé kommt bei den auto motor und sport-Lesern in diesem Segment offenbar an, denn Platz 3 geht mit 8,9 Prozent aller Stimmen an den BMW X2.

Suzuki Jimny gewinnt Import-Wertung

Eine echte Überraschung gibt es auf Platz 8 der Leserwahl-Ergebnisse. Der kleine Suzuki Jimny, ein waschechter Geländewagen mit handfester Technik und rustikalem Design, konnte in diesem Jahr ganz weit nach vorne fahren. Mit 4,0 Prozent aller abgegebenen Stimmen gewann er damit auch die Importwertung und rangiert noch weit vor einigen deutschen Modellen. In der Importwertung fuhr außerdem der Range Rover Evoque (2,8 Prozent) auf Platz 2, gefolgt vom Seat Cupra Ateca (2,1 Prozent). In der Gesamtwertung erreicht der kleinste Range Rover damit Platz 9, der sportliche Spanier Platz 10.

Weitere interessante Ergebnisse: Der kultige Lada 4x4 (ehemals Niva) eroberte die Herzen von zahlreichen auto motor und sport-Lesern, Gesamtrang 19 mit 1,1 Prozent aller abgegebenen Stimmen ist die Belohnung dafür – immerhin standen insgesamt 62 Modelle zur Wahl. Doch auch kompakte Crossover scheinen einen gewissen Zeitgeist zu treffen, wie Platz 17 für den Ford Puma und Platz 22 für den Kia X-Ceed unterstreicht.