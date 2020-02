„Best Cars 2020“ Kompaktwagen VW Golf wieder ganz vorn

Die auto motor und sport-Leser haben auch 2020 wieder ihre „Best Cars“ gewählt. In der Kompaktklasse holt sich wieder der VW Golf den Sieg, auf dem zweiten Platz folgt die Mercedes A-Klasse, dritter ist das BMW 2er Coupé.

Wieder hat es keiner geschafft, ihm den Sieg zu entreißen: Der VW Golf holt sich auch 2020 die Krone in der Kompaktklasse – 13,5 Prozent der Leser entschieden sich für den Dauerbrenner aus Wolfsburg. Während der Golf einen Vorsprung in Höhe von über zwei Prozentpunkten herausholen konnte, ging der Kampf um Silber knapp aus: Hier setzte sich die Mercedes A-Klasse mit 11,3 Prozent gegen das BMW 2er Coupé mit 10,8 Prozent durch.

Vierter Platz gibt Ausblick

Bemerkenswert ist auch der bitter-undankbare vierte Platz: Das Elektroauto VW ID.3 macht hier bereits vor seiner Auslieferung seine Ambitionen auf einen zukünftigen Spitzenplatz klar. Ford Focus (Platz 8), Skoda Octavia (Platz 9) und Alfa Romeo Giulietta schließen die Top 10 ab.

Skoda Octavia dominiert Importwertung

Bei der Importwertung steht der Skoda Octavia mit 15,4 Prozent der Stimmen ganz oben auf dem Treppchen. Ihm folgen die Alfa Romeo Giulietta (13,9 Prozent) und der Mazda 3 (9,2 Prozent).

Insgesamt standen in der Kompaktklasse 38 Modelle zur Wahl. Alle Platzierungen aus der Kategorie Kompaktklasse der Leserwahl Best Cars 2020 finden Sie in der Fotoshow.