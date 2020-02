„Best Cars 2020“ Mittelklasse BMW 3er schlägt Audi und Mercedes

Die auto motor und sport-Leser haben 2020 wieder ihre „Best Cars“ gewählt. In der Mittelklasse siegt der BMW 3er vor Audi und Mercedes. Die Importwertung geht an den Skoda Superb.

Die heiß umkämpfte Mittelklasse wurde in diesem Jahr einmal gut durchgewürfelt – zumindest die Platzierungen auf dem Treppchen. Obwohl man eigentlich sagen könnte, es ist nur fair. Jeder darf mal ganz oben stehen. Im vergangenen Jahr hatte die Mercedes C-Klasse den Audi A5 vom Thron gestoßen und den BMW 3er auf den dritten Platz befördert. Dieses Jahr haben Sie, liebe Leser, die Limousine aus München aber wieder ganz nach vorne gebracht.

Mit 18,2 Prozent der Stimmen erringt der 3er die Goldmedaille. Dahinter folgt mit 12,6 Prozent die C-Klasse von Mercedes und Rang drei geht dieses Jahr an den Audi A5 Sportback mit 8,2 Prozent der Stimmen. Diese drei Hersteller wechseln sich auch im weiteren Verlauf munter ab, bis auf Platz sieben mit dem VW Passat (5,0 Prozent) das erste Auto steht, das nicht aus Süddeutschland stammt. Als höchstplatziertes Elektroauto in der Mittelklasse-Wertung schafft es das Tesla Model 3 mit 3,5 Prozent der Stimmen gerade noch so in die Top 10.

Tesla vs. Alfa Romeo

Gleichzeitig ist das E-Auto aus den USA damit auch der erste Importwagen in der Rangliste 2020 und verdrängt damit die Giulia von Alfa Romeo auf Platz 11 in der Gesamtwertung. Dafür revanchiert sich die rassige italienische Limousinen-Schönheit allerdings in der Import-Wertung und belegt dort Platz zwei mit 17,7 Prozent vor dem Tesla auf Platz vier (10,2 Prozent). Für die Krone hat es dennoch nicht gereicht – die geht nämlich nach Tschechien an den Skoda Superb, der sich mit 17,9 Prozent der Stimmen knapp vor der Giulia einsortiert.

Die Schlusslichter sind in der Gesamtwertung der Renault Talisman mit 0,2 Prozent und bei den Import-Fahrzeugen der Mittelklasse der Infiniti Q50 mit 0,7 Prozent. Das Gesamtergebnis der Leserwahl Best Cars 2020 in der Mittelklasse finden Sie in der Fotoshow.