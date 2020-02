„Best Cars 2020“ Obere Mittelklasse BMW 5er vor Taycan und E-Klasse

Das war knapp: Mit 20,3 Prozent der Leserstimmen ist der BMW 5er 2020 das beliebteste Auto in der Oberen Mittelklasse. Nur 0,5 Prozentpunkte dahinter folgt mit 19,8 Prozent der Porsche Taycan. Der sportlich ausgerichtete Elektro-Viertürer setzt sich damit locker vor die ebenfalls nicht unbeliebte und eigentlich an Siege gewöhnte Mercedes E-Klasse. Die holt 14 Prozent der Leserstimmen und hängt damit den Audi A6 ab.

Importsieger Volvo S90/V90

Weiter geht es mit Audi A7 Sportback, Mercedes E-Klasse Coupé und BMW 6er GT – womit die ersten sieben Plätze an vier deutsche Hersteller gehen. Die Obere Mittelklasse ist eben fest in der Hand von Audi, BMW und Mercedes, selbst Porsche ist neu hier. Dabei bieten Importeure gerade hier Interessantes. Das sehen auch die Leser so und geben mit 23,2 Prozent für den Volvo S90/V90 ein klares Statement ab. Das 180-km/h-Limit scheint der Beliebtheit der schwedischen Marke in der klassichen Vielfahrer-Kategorie nicht zu schaden. Auf den Plätzen folgen der Maserati Ghibli und mit dem Polestar 1 das Plugin-Hybrid-Coupé der schwedischen Elektroauto-Marke. Zwei elektrisch angetriebene Autos in den Top 3, das ist bemerkenswert.

Zur Wahl standen in der Kategorie 15 Autos. Alle Platzierungen aus der Kategorie Obere Mittelklasse der Leserwahl Best Cars 2020 finden Sie in der Fotoshow.