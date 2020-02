„Best Cars 2020“ Sportwagen Elfer gewinnt vor GT und i8

In der Best Cars 2020-Wahl zum besten Sportwagen des Jahres hat fast jeder Dritte der insgesamt 102.974 Teilnehmer für den Porsche 911 gestimmt (29,6 Prozent). Auf den Plätzen zwei und drei folgen der Mercedes-AMG GT mit 10,9 Prozent und der BMW i8 mit 6,7 Prozent der Stimmen. Knapp geschlagen ist der Audi R8 mit 6,6 Prozent. Den fünften Platz teilen sich der Ferrari F8 Tributo und der Porsche 718 Cayman mit jeweils 3,6 Prozent.

Den siebten Platz belegt die Alpine A110 mit 3,5 Prozent vor dem Ford Mustang mit 3,2 Prozent und dem PS-Monster Bugatti Chiron mit 3,1 Prozent. Die Top 10 komplettiert der Lamborghini Aventador mit 2,4 Prozent.

Platztausch bei der Importwertung

In der Importwertung konnte sich die Alpine A110 (10,4 Prozent) am Ferrari F8 Tributo (8,7 Prozent) vorbei schieben. Der 1.500 PS-Sportler Bugatti Chiron (7,6 Prozent) belegt den dritten Rang vor dem Lamborghini Aventador mit 6,2 Prozent.

Insgesamt stellten sich in der Sportwagenklasse 35 Modelle zur Wahl. Alle Platzierungen aus der Kategorie Sportwagen der Leserwahl Best Cars 2020 finden Sie in der Fotoshow.