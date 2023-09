Neue BMW-Nomenklatur : Neue Namen mit Neuer Klasse

Jetzt mal konkret: Ein BMW i340 ist dann entweder ein 3er als Kombi oder Limousine mit Elektroantrieb und der 40er-Leistungsvariante. BMW 340 steht für die gleichen Karosserievarianten, allerdings in Kombination mit einem Verbrennerantrieb; ebenfalls in der 40er-Leistungsvariante. Die Modellbezeichnung iX340 klebt künftig an einem SUV, wenn er über einen elektrischen Antrieb verfügt. In der Verbrennerversion bleibt davon dann X340 übrig.