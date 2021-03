Neuausrichtung, Technik-Offensive und neue Modelle Die Pläne von BMW

BMW-Chef Oliver Zipse erläutert auf der Jahrespressekonferenz des Konzerns, wohin die Reise bis 2030 geht: "Unser Geschäftsfeld Individuelle Mobilität ist stark in Bewegung. Die Marktkapitalisierung unserer Branche ist im letzten Jahr regelrecht explodiert. Es gibt viele Versprechen. Viele Vorhaben. Relevante wie vermeintliche Handlungszwänge. Wir gehen auch jetzt – so wie schon immer – unseren eigenständigen Weg." Die blumigen Beschreibungen lassen wir jetzt aber raus, und liefern Ihnen eine Zusammenfassung des BMW-Fahrplans.

Umstellung in drei Phasen

Mittlerweile kommt freilich kein Hersteller mehr um die Themen Elektromobilität und Digitalisierung herum. Um sich hier stabil aufzustellen, setzt BMW einen Drei-Phasen-Plan an, der sich auch mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft übersetzen lässt. So liegt die erste Phase, in der Modelle wie der i3 oder der i8 entwickelt wurden, bereits hinter uns. Sie beschreibt den zeitlichen Verlauf bis zum heutigen Tag, also bis verschiedene Modelle rein elektrisch oder als Hybrid elektrifiziert zur Marktreife gebracht wurden und nun in den Autohäusern stehen.

BMW Der Startschuss für die Neuausrichtung von BMW liegt bereits einige Jahre zurück.

Die zweite Phase reicht von heute bis ins Jahr 2025, in dem dann der echte Knall erfolgen soll. Doch dazu später. Phase zwei der BMW-Transformation betrifft jene Zeitspanne, in der gleichermaßen Elektroautos und Verbrenner im Angebot sind. Sie beinhaltet die Weiterentwicklung bestehender Fahrzeug- und Softwarearchitekturen, wie etwa die Einführung des neuen Operating Systems (OS) 8. Letzteres soll beispielsweise die flächendeckende Fähigkeit zu Over-The-Air-Updates in Höchstgeschwindigkeit gewährleisten. Gleichzeitig sollen mehr Funktionen "on demand", also zusätzlich im Abo-Modell buchbare Infotainment-Features, entwickelt werden. BMW verspricht den Kunden damit "flexiblere Lösungen", Kritiker dieses Prinzips bemängeln zusätzliche fortlaufende Kosten für die Kunden.

Neue Modelle bis 2023

Innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre will BMW ein Dutzend vollelektrische Fahrzeuge im Portfolio haben. Zu den bestehenden i3, Mini SE und BMW iX3 stoßen bereits in diesem Jahr der iX und der i4. Quasi als Startschuss für die geplante Technologie-Offensive. In der Pipeline warten die vollelektrischen Varianten des 5er, des 7er, des Mini Countryman und des X1. Man gehe mit dem Elektroangebot bewusst in die Breite, so Zipse auf der Konferenz. Weitere Modelle sollen folgen, benannt wurden sie allerdings noch nicht.

BMW Die Modelle iX (Bild) und i4 stoßen noch 2021 zum bestehenden BMW-Portfolio.

Bis 2025 soll der Absatz vollelektrischer Modelle jährlich um mehr als 50 Prozent gesteigert werden. Eine Zahl, die BMW bis 2020 verzehnfachen möchte. Nach Ablauf des Jahres 2025 sollen so schließlich rund zwei Millionen E-Autos mit BMW-Logo in Kundenhand sein. Produktionstechnisch soll eine effektive Auslastung der Werke für den gesteigerten Absatz sorgen. So wandert die Fertigung von Verbrennungsmotoren aus dem Stammwerk München beispielsweise in Schritten nach Österreich und Großbritannien (wir berichteten), um Platz für den i4 zu schaffen. Dafür werden auch die Mitarbeiter intern auf die neuen Herausforderungen vorbereitet. Im Kompetenzzentrum E-Antriebsproduktion Dingolfing wird aktuell etwa Raum für 800 zusätzliche Arbeitskräfte geschaffen (insgesamt dann 2.000).

Das Grande Finale

Im Jahr 2025 bricht schließlich die dritte Phase der Neuausrichtung an. Ab dann soll eine ganz neue Generation von Elektroantrieben und Batterien die entsprechenden BMW-Modelle unter Strom setzen. BMW spricht da von einem hochintegrierten Hochvoltspeicher-Konzept, ebenso wie von optimiertem Batteriezellen-Design, ohne Details zu nennen. Einen Antrieb auf Basis einer Wasserstoff-Brennstoffzelle schließen die Münchener dabei übrigens explizit nicht aus. Auch der Nachhaltigkeitsbetrachtung über den gesamten Produktzyklus hinweg wird schließlich mehr Aufmerksamkeit zuteil. "High Tech auf vier Rädern für Kunden, die schon in fünf Jahren erleben wollen, wie sich Mobilität in 2030 anfühlt", kündigt CEO Zipse vollmundig an.

BMW Laut BMW-Chef Oliver Zipse erwartet die Kunden "Hightech auf vier Rädern".

Bestandteil dieses Versprechens soll ein völlig neuartiges User Experience Konzept sein, das die Welt bislang noch nicht gesehen hat. So sollen Fahrzeuge beispielsweise regionalisierbar sein, um sich in unterschiedliche Gegenden und deren Ökokonzepte einzugliedern. Over-The-Air-Updates und Funktionen "on demand" bleiben dabei Bestandteil des Konzepts. Man wolle damit gewährleisten, dass Fahrzeuge länger gefahren werden, weil der Hersteller sie softwareseitig stets aktuell hält. Damit verlagert sich rein wirtschaftlich ein nicht unerheblicher Teil des Umsatzes auf bereits zugelassene Fahrzeuge. Im Gegenzug sollen die Elektromodelle durch optimierte Produktion auf die Herstellungskosten moderner Verbrennungsmotoren gebracht werden. Dafür sorgen unter anderem hochskalierbare Baukästen, die vom Volumenmodell bis zum High Performance Fahrzeug reichen. Was davon beim Kunden ankommt bleibt freilich abzuwarten.

Grün, grüner, BMW

"Das grünste Elektroauto wird von BMW kommen"; verspricht Oliver Zipse weiter. Dabei geht es nicht allein um Verbrauchswerte, sondern auch um eine ressourcenschonende Produktion an sich, die bis hin zu den verwendeten Werkstoffen reicht. Recycelte Materialien sollen im größtmöglichen Umfang zum Einsatz kommen. Dafür will BMW auch die eigenen Fahrzeuge der "Neuen Klasse", wie sie der Konzern selbst bezeichnet, bereits in der Konstruktion auf effiziente Recyclingmöglichkeiten trimmen. Sprich: Die verbauten Materialien sollen so einfach wie möglich in ihrer reinen Form extrahierbar sein, um dann wieder in neuen Fahrzeuge zum Einsatz zu kommen.

BMW BMW will künftig Recycling-Materialen im Fahrzeugbau verwenden.

In diesem Artikel noch nicht explizit erwähnt, aber in der Konsequenz logisch: Der Anteil von Verbrennern nimmt bis zum Jahr 2025 planmäßig Schritt für Schritt ab. Mit Ablauf der drei Planungsphasen wird BMW kein Modell mehr im Angebot haben, das nicht auch als vollelektrische Variante erhältlich ist. Den ersten Schritt auf diesem Weg, den neuen BMW i4, können Sie sich in unserer Fotoshow ansehen.

Umfrage 28 Mal abgestimmt Geht BMW den richtigen Weg? Absolut, die Münchener beweisen den richtigen Weitblick. Nein. BMW ist für mich Sechszylinder und Hinterradantrieb. mehr lesen

Fazit

Egal wie viele Elektroautos BMW hocheffizient auf den Markt spült – kaufen müssen am Ende die Kunden. Die will BMW auch mit modernen Softwarelösungen zum Vertragsabschluss animieren. Vor diesem Hintergrund wird es sicher notwendig, sich auch neue Kundenfelder zu erschließen. Denn nicht jeder Marken-Fan wird den neuen Weg mitgehen – viele sind schließlich von klassischen BMW-Vorzügen wie "Hinterradantrieb" und "Sechszylinder" geprägt.