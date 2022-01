Brabus 1300 R Nur 180 PS, nur zwei Zylinder, nur zwei Räder

Brabus-Modelle sind in der Regel groß, schwarz und extrem potent. Die Brabus 1300 R schlägt da völlig aus der Art – denn sie ist ein Motorrad. Jetzt wurde die Brabus-KTM als Erlkönig erwischt.

In der Autoszene hat der Tuner Brabus einen klangvollen Namen, der vor allem für extrem potente Mercedes-Modelle steht. Aber auch mit kraftvollen Smarts hat Brabus schon die Szene geflutet. Jetzt wenden sich die Bottroper einem ganz neuen Geschäftsfeld zu – dem Motorrad. Hier scheint sich wohl eine Zusammenarbeit mit KTM anzubahnen.

Brabus 1300 R auf KTM-Basis

KTM

Erstmals öffentlich wurde die neue Liaison, als im Herbst 2021 beim europäischen Patentamt die Modellbezeichnung Brabus 1300 R zum Schutz eingetragen wurde. Patentanmelder war Brabus. Schützen lassen hat sich Brabus die Marke in der Nizza-Klasse 12 für die Verwendung an Motorrädern und entsprechendem Zubehör. Eingereicht wurde der Schutz der Wortmarke bereits im August 2021. Am 24. November 2021 lief die Einspruchsfrist aus – damit ist der Schutz wirksam.

EUIPO

KTM bekommt komplett neuen Look

Schnell war klar, dass Brabus kein eigenes Motorrad baut, sondern wie bei allen seinen Projekten auf einen Partner zurückgreift. In Fall der Brabus 1300 R stellt die Basis die KTM 1290 Super Duke RR. Einen ersten Ausblick auf das Brabus-Bike liefert ein jetzt erwischter Erlkönig der Brabus 1300 R. Auch wenn der Prototyp wie die lange erwartete Husqvarna Vitpilen 1301 wirkt, fährt hier tatsächlich das kommende Brabus-Bike. Die Abgrenzung zum KTM-Basis-Motorrad schafft der Autotuner, indem er den Zweizylinder mit einem neuen Rundscheinwerfer samt kleiner Lampenmaske ausrüstet, die seitlichen Tankverkleidungen komplett neu gestaltet und auch den Vorderradfender neu modelliert. Ebenfalls bereits zu erkennen sind ein kurzer Kennzeichenhalter am Heck sowie ein kleiner Bugspoiler vor dem V2.

Räder im Brabus-Design

Den offensichtlichsten Brückenschlag zum Autoportfolio von Brabus markieren die neuen Felgen an der Brabus 1300 R. Der Autotuner setzt hier beim Hinterrad auf eine neue Neunspeichen-Felge mit teilweise überfrästen Oberflächen. Vorne dreht sich ebenfalls ein neues Neunspeichen-Rad, das aber mit seinen durchbrochenen Speichen beeindruckt. Beide Räder lehnen sich mit ihrem Design stark an das bereits bekannte Brabus-Monoblock-Leichtmetallrad Z Platinum Edition an.

Brabus

Ebenfalls sehr markant ist der neue Schalldämpfer. Brabus ersetzt den Serientopf durch einen Doppelrohr-Endschalldämpfer. Zu den weiteren Features dürften noch höherwertige Federelemente aus dem WP-Regal sowie ein weiteres Bremsen-Upgrade am Vorderrad zählen. Klar erkennbar sind zudem Bremsbelüftungen im MotoGP-Stil.

Bei seinen Autokreationen setzt Brabus regelmäßig auf viel mehr Power – durch mehr Hubraum, größere Lader oder neue Software. Beim Motorrad ist das nicht so einfach. Aufbohren – schwierig. Aufladung gibt es in diesem Fall nicht. Und nur eine neue Motorsteuerung bietet nicht wirklich viel Potenzial. Was Brabus hier anbieten kann, bleibt abzuwarten. Das Basis-Bike liefert aus 1.301 cm³ Hubraum 180 PS und 140 Nm Drehmoment, die auf 180 Kilogramm Gewicht treffen. Nach durchgesickerten Informationen soll die Brabus 1300 R zumindest fünf Kilogramm Gewicht verlieren.

Und der Preis? Bereits die knapp 25.000 Euro teure und auf 500 Einheiten limitierte KTM 1290 Super Duke RR war in Windeseile ausverkauft. Wer Brabus kennt, darf sich auf einen noch heftigeren Preis einstellen. Und vermutlich ebenfalls auf eine Limitierung.

Umfrage 117614 Mal abgestimmt Was steht für Sie beim Tuning im Vordergrund? Die Optik! Die Leistung! mehr lesen

Fazit

Autotuner Brabus macht künftig auch Motorrad. Als Partner scheinen sich die Bottroper KTM ausgewählt zu haben. Das Erstlingswerk wird die Brabus 1300 R auf Basis der KTM 1290 Super Duke RR.