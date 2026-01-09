Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Massive Staugefahr

Zusätzlich erschweren winterliche Straßenverhältnisse, Baustellen und einzelne Sperren die Situation auf mehreren Hauptachsen. Nach Einschätzung der Automobilclubs ist insbesondere auf den Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen mit Verzögerungen zu rechnen. Der Transitverkehr aus Südosteuropa und vom Balkan Richtung Deutschland nimmt deutlich zu. Gleichzeitig kehren zahlreiche Wintersporturlauber aus Tirol, Salzburg und Vorarlberg zurück.

Wintersportverkehr auf A10, A12 und A13 Mit dem Ferienende verstärkt sich der Rückreiseverkehr aus den Skiregionen. In Salzburg ist vor allem die Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und dem Knoten Pongau betroffen. In Tirol stehen die Inntalautobahn (A12) im Raum Innsbruck sowie die Brennerautobahn (A13) im Fokus.

Vor Tunnelanlagen, Mautstellen und im Bereich von Baustellen ist mit stockendem Verkehr zu rechnen. Auf der Brennerautobahn können sich Verzögerungen insbesondere im Abschnitt vor der Luegbrücke ergeben.

Belastung auf den großen Transitachsen Im Fokus stehen die klassischen Durchgangsrouten von Ost nach West sowie von Süd nach Nord. Besonders betroffen sind hier die Verbindungen vom Grenzübergang Nickelsdorf über die Ostautobahn (A4), die S1, A21 und die Westautobahn (A1) weiter über die Innkreisautobahn (A8) bis zur Grenze bei Suben. Auch die Pyhrnautobahn (A9) in Richtung Spielfeld zählt zu den stark belasteten Strecken.

Bereits kleinere Zwischenfälle können hier zu längeren Rückstaus führen. Die höchste Staugefahr besteht erfahrungsgemäß am Samstagvormittag sowie am Sonntagnachmittag.

Diese Autobahnen gelten als besonders stauanfällig Rheintal Autobahn (A14) und Arlberg Schnellstraße (S16)

Brenner Autobahn (A13) zwischen Grenze, Nößlach und Innsbruck

Inntal Autobahn (A12) im Raum Innsbruck

Tauern Autobahn (A10) zwischen Salzburg und Knoten Pongau

Innkreis Autobahn (A8) zwischen Suben und Wels

Pyhrn Autobahn (A9) im Bereich Voralpenkreuz bis Liezen

West Autobahn (A1) zwischen Linz und Knoten Steinhäusl

Ost Autobahn (A4) zwischen Schwechat und Nickelsdorf

Südost Tangente (A23) im gesamten Stadtgebiet von Wien Veranstaltungen sorgen für zusätzlichen Verkehr Im Ennstal findet von Donnerstag, 08.01.2026, bis Samstag, 10.01.2026, die Planai Classic statt. Auf der Ennstal Straße (B320) zwischen der A9 und Wörschach sowie im Bereich Gröbming und Schladming ist mit Verzögerungen zu rechnen. Der Veranstaltungsverkehr trifft dort auf den regulären Skifahrerverkehr.

Am Samstag und Sonntag stehen in Zauchensee Damenrennen des FIS-Skiweltcups auf dem Programm. Im Raum Altenmarkt–Zauchensee ist vor allem auf der Tauern Autobahn (A10) sowie auf den regionalen Zufahrten mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen, insbesondere vor Rennbeginn und nach Rennende.

Einschränkungen auf Bundesstraßen und Bergpässen Der Plöckenpass (B110) ist derzeit noch geöffnet, wird jedoch ab Montag, 12.01.2026, wegen Bauarbeiten bis voraussichtlich Ende März gesperrt. In höheren Lagen ist witterungsbedingt mit winterlichen Fahrbahnverhältnissen zu rechnen. Autofahrer sollten sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Lage informieren und Schneeketten mitführen.

Bis auf das Tiroler Hahntennjoch befinden sich alle Bergstraßen mit Wintersperre bereits außer Betrieb.

Fahrverbote für Ausweichverkehr und Bahnsperre In Tirol gelten weiterhin Fahrverbote für den Ausweichverkehr auf Nebenstraßen. Salzburg verzichtet in diesem Winter auf entsprechende Maßnahmen entlang der Tauernautobahn (A10).

Zusätzlich ist seit dem 07.01.2026 die Bahnstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und der Haltestelle Rum vollständig gesperrt. Die Sperre dauert bis voraussichtlich 29.01.2026 und betrifft auch den Fernverkehr, was zu zusätzlichem Autoverkehr im Raum Innsbruck führen kann.