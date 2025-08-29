Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Österreich droht Stau-Infarkt

Grund sind das Ferienende in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland sowie in Teilen der Niederlande, Tschechiens, Polens und der Slowakei. Auch die Ferienlage in Deutschland trägt zu einer hohen Belastung bei.

Die wichtigsten Staustrecken im Überblick A1, Westautobahn: Grenze Walserberg – Salzburg

A2, Südautobahn: Graz, Guntramsdorf – Wien

A4, Ostautobahn: Flughafen Wien – Knoten Prater, Grenze Nickelsdorf

A9, Pyhrnautobahn: St. Michael, Gleinalm- und Bosrucktunnel

A10, Tauernautobahn: Tunnelbereiche, Mautstellen, Großraum Salzburg

A11, Karawankenautobahn: vor dem Karawankentunnel

A12, Inntalautobahn: Raum Innsbruck, Grenze Kufstein/Kiefersfelden

A13, Brennerautobahn: Baustelle Luegbrücke, Mautstelle Schönberg

A23, Südosttangente Wien: gesamter Verlauf

B179, Fernpassstraße: Reutte – Grenztunnel Vils/Füssen

B177, Seefelder Straße: Scharnitz – Zirl

B169, Zillertalstraße: Mayrhofen – Inntal

B178, Loferer Straße: Söll – St. Johann in Tirol

B145, Salzkammergutstraße: Gmunden – Bad Aussee

B151, Atterseestraße: gesamter Verlauf

B152, Seeleitenstraße: gesamter Verlauf

B83, Kärntner Straße: Wörtherseebereich Belastung auf den Haupttransitrouten Schon am frühen Samstagvormittag wird mit ersten Staus gerechnet. Besonders betroffen sind die Tauernautobahn (A10), die Brennerautobahn (A13) und die Inntalautobahn (A12). Auch die Pyhrnautobahn (A9) und die Westautobahn (A1) dürften stark belastet sein.

In Deutschland läuft die Ferienzeit noch. In Hamburg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, in der Mitte der Niederlande sowie in drei österreichischen Bundesländern enden jedoch demnächst die Sommerferien. In Bayern und Baden-Württemberg dürfen sich die Schüler noch auf zwei weitere Ferienwochen freuen. In diesen Bundesländern starten zudem viele Autoreisende erst jetzt.

Veranstaltungen und Sperren Parallel zum Ferienende in Österreich finden mehrere Großveranstaltungen statt, die zusätzlich Verkehr anziehen. Der Ötztaler Radmarathon am Sonntag führt zu Sperren auf der Strecke von Sölden über das Timmelsjoch bis nach Sterzing. Der Ironman 70.3 Zell am See-Kaprun bringt Einschränkungen auf der Pinzgauer Straße (B311) und der Hochkönig Straße (B164).

Auch in Kärnten kommt es zu Sperren. Rund um den Wörthersee werden am Sonntag im Rahmen von "Kärnten Läuft" Straßen gesperrt, darunter der Autobahnanschluss Velden-Ost auf der A2. In Niederösterreich zieht die Gartenbaumesse Tulln bis Montag zehntausende Besucher an. Verzögerungen sind vor allem auf der Donauuferautobahn (A22) und der Stockerauer Schnellstraße (S5) einzuplanen.