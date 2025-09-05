Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Österreich im Stau-Chaos

Besonders in Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Salzburg, der Steiermark und Oberösterreich enden die Ferien, gleichzeitig kehren viele Reisende aus Italien, Slowenien und Kroatien zurück. Auch in Teilen Deutschlands läuft die Ferienzeit aus.

Schon ab Samstagvormittag rechnen die Autoclubs mit Staus und Verzögerungen. Betroffen sind vor allem die Tauernautobahn (A10), die Inntalautobahn (A12) sowie die Brennerautobahn (A13). Hinzu kommen Wartezeiten an den Grenzen – sowohl Richtung Deutschland als auch bei der Einreise nach Österreich in Nickelsdorf, Spielfeld und am Karawankentunnel.

Belastung auf den Transitachsen Die Tauernautobahn (A10) wird einmal mehr zur Staustrecke Nummer eins. Vor den Tunnelbereichen und Mautstellen im Großraum Salzburg sowie auf den Abschnitten Richtung Kärnten kommt es erfahrungsgemäß zu längeren Standzeiten. Auch die Pyhrnautobahn (A9) mit dem Gleinalmtunnel, die Westautobahn (A1) bei Salzburg und die Südautobahn (A2) im Bereich Graz und Wien sind stark belastet.

Neben dem klassischen Rückreiseverkehr machen sich auch Späturlauber bemerkbar. Wer erst Anfang September in Richtung Süden fährt, sorgt vor allem am Samstag für zusätzlichen Andrang auf den Routen nach Italien und Kroatien.

Die wichtigsten Staustrecken im Überblick A1 Westautobahn: Walserberg – Salzburg

A2 Südautobahn: Graz, Guntramsdorf – Wien

A4 Ostautobahn: Flughafen Wien – Knoten Prater, Grenze Nickelsdorf

A9 Pyhrnautobahn: Knoten St. Michael, Gleinalmtunnel, Grenze Spielfeld

A10 Tauernautobahn: Tunnelbereiche, Mautstellen, Großraum Salzburg

A11 Karawankenautobahn: Karawankentunnel

A12 Inntalautobahn: Kufstein, Innsbruck

A13 Brennerautobahn: Matrei – Nößlach, Schönberg – Innsbruck

A23 Südosttangente Wien: gesamter Verlauf

B179 Fernpassstraße: Inntal – Füssen

B177 Seefelder Straße: Scharnitz – Zirl

B169 Zillertalstraße: Mayrhofen – Inntal

B178 Loferer Straße: Söll – St. Johann in Tirol

B145 Salzkammergutstraße: Gmunden – Bad Aussee

B151 Atterseestraße: gesamter Verlauf

B152 Seeleitenstraße: gesamter Verlauf

Veranstaltungen mit Einfluss auf den Verkehr Zusätzlich zum Ferienende sorgen Großereignisse für regionale Engpässe. Die European Bike Week am Faaker See zieht nach Angaben des ÖAMTC "bis zu 100.000 Motorradfans" an. Bis Sonntag, 7. September, ist in Kärnten mit starkem Andrang rund um Villach, Feldkirchen und den See zu rechnen.