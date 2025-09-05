Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Österreich im Stau-Chaos

Besonders in Vorarlberg, Tirol, Kärnten, Salzburg, der Steiermark und Oberösterreich enden die Ferien, gleichzeitig kehren viele Reisende aus Italien, Slowenien und Kroatien zurück. Auch in Teilen Deutschlands läuft die Ferienzeit aus.
Schon ab Samstagvormittag rechnen die Autoclubs mit Staus und Verzögerungen. Betroffen sind vor allem die Tauernautobahn (A10), die Inntalautobahn (A12) sowie die Brennerautobahn (A13). Hinzu kommen Wartezeiten an den Grenzen – sowohl Richtung Deutschland als auch bei der Einreise nach Österreich in Nickelsdorf, Spielfeld und am Karawankentunnel.
Belastung auf den Transitachsen
Die Tauernautobahn (A10) wird einmal mehr zur Staustrecke Nummer eins. Vor den Tunnelbereichen und Mautstellen im Großraum Salzburg sowie auf den Abschnitten Richtung Kärnten kommt es erfahrungsgemäß zu längeren Standzeiten. Auch die Pyhrnautobahn (A9) mit dem Gleinalmtunnel, die Westautobahn (A1) bei Salzburg und die Südautobahn (A2) im Bereich Graz und Wien sind stark belastet.
Neben dem klassischen Rückreiseverkehr machen sich auch Späturlauber bemerkbar. Wer erst Anfang September in Richtung Süden fährt, sorgt vor allem am Samstag für zusätzlichen Andrang auf den Routen nach Italien und Kroatien.
Die wichtigsten Staustrecken im Überblick
- A1 Westautobahn: Walserberg – Salzburg
- A2 Südautobahn: Graz, Guntramsdorf – Wien
- A4 Ostautobahn: Flughafen Wien – Knoten Prater, Grenze Nickelsdorf
- A9 Pyhrnautobahn: Knoten St. Michael, Gleinalmtunnel, Grenze Spielfeld
- A10 Tauernautobahn: Tunnelbereiche, Mautstellen, Großraum Salzburg
- A11 Karawankenautobahn: Karawankentunnel
- A12 Inntalautobahn: Kufstein, Innsbruck
- A13 Brennerautobahn: Matrei – Nößlach, Schönberg – Innsbruck
- A23 Südosttangente Wien: gesamter Verlauf
- B179 Fernpassstraße: Inntal – Füssen
- B177 Seefelder Straße: Scharnitz – Zirl
- B169 Zillertalstraße: Mayrhofen – Inntal
- B178 Loferer Straße: Söll – St. Johann in Tirol
- B145 Salzkammergutstraße: Gmunden – Bad Aussee
- B151 Atterseestraße: gesamter Verlauf
- B152 Seeleitenstraße: gesamter Verlauf
Veranstaltungen mit Einfluss auf den Verkehr
Zusätzlich zum Ferienende sorgen Großereignisse für regionale Engpässe. Die European Bike Week am Faaker See zieht nach Angaben des ÖAMTC "bis zu 100.000 Motorradfans" an. Bis Sonntag, 7. September, ist in Kärnten mit starkem Andrang rund um Villach, Feldkirchen und den See zu rechnen.
Auch in Vorarlberg erwartet die Herbstmesse Dornbirn Besucherströme. Auf den Zufahrtsstraßen sind bis zum Ende der Messe am Sonntag Verzögerungen einzuplanen.