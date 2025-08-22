Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Stau-Chaos durch Ferienende und Feste

Die österreichischen Autoclubs ÖAMTC und ARBÖ rechnen mit massiven Staus in Tirol, Salzburg, Kärnten und Oberösterreich. Neben dem Ferienverkehr verschärfen Veranstaltungen in Wien und Niederösterreich die Situation. In der Bundeshauptstadt sorgen der Neustifter Kirtag und die Vienna Classic Days für Sperren, in Krems lockt das Wachauer Volksfest Besucher an – weitere Infos unten.

Belastung auf den Haupttransitrouten Die Verkehrsexperten erwarten, dass bereits in den frühen Morgenstunden Staus entstehen. Am Samstag sind noch viele Reisende in Richtung Süden unterwegs, am Sonntag dominiert die Rückreisewelle. Betroffen sind vor allem die Brenner-, Inntal- und Tauernautobahn, hinzu kommen zahlreiche Bundesstraßen in den Alpenregionen.

ARBÖ-Verkehrsexperte Thomas Haider erklärte: "Wir rechnen mit den ersten Staus bereits in den Nachtstunden und mit den letzten am späteren Abend." Auch bei der Einreise nach Österreich drohen Wartezeiten, etwa vor dem Karawankentunnel oder den Grenzübergängen Spielfeld und Nickelsdorf.

Die wichtigsten Staustrecken im Überblick A1, Westautobahn: Grenze Walserberg – Salzburg Süd

A2, Südautobahn: Sinabelkirchen – Gleisdorf (Baustelle)

A4, Ostautobahn: Grenze Nickelsdorf/Hegyeshalom

A8, Innkreisautobahn: Grenze Suben

A9, Pyhrnautobahn: Gleinalm- und Bosrucktunnel, Baustellen Ardning–Kalwang

A10, Tauernautobahn: Tunnelbereiche, Mautstellen, Großraum Salzburg

A11, Karawankenautobahn: vor dem Karawankentunnel

A12, Inntalautobahn: Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Raum Innsbruck

A13, Brennerautobahn: Luegbrücke, Mautstelle Schönberg, Baustellen im Raum Innsbruck

A23, Südosttangente Wien: gesamter Verlauf

B179, Fernpassstraße: Inntal – Füssen

B177, Seefelder Straße: Scharnitz – Zirl

B169, Zillertalstraße: abschnittsweise zwischen Mayrhofen und Inntal

B145, Salzkammergutstraße: Gmunden – Bad Aussee

B151, Atterseestraße: gesamter Verlauf

B152, Seeleitenstraße: gesamter Verlauf

B83, Kärntner Straße: Wörtherseebereich

Veranstaltungen und Sperren in Wien und Niederösterreich Von Donnerstag, 21. August, 06:00 Uhr, bis Montag, 25. August, 05:00 Uhr, ist die Durchfahrt durch Neustift am Walde wegen des Neustifter Kirtags gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Agnesstraße und die Mitterwurzergasse stadtauswärts sowie über die Höhenstraße und Neuwaldegg stadteinwärts.

Am Samstag und Sonntag bringen die Vienna Classic Days zusätzliche Sperren in der Innenstadt. Die Oldtimerparade mit rund 200 Fahrzeugen blockiert am Samstag zwischen 17:30 und 19:00 Uhr den Ring und den Franz-Josefs-Kai. Auf den Ausweichstrecken ist mit Verzögerungen zu rechnen.

In Krems zieht das Wachauer Volksfest viele Besucher an. Der ÖAMTC rät von der Anreise mit dem Auto ab, da Parkplätze knapp sein werden.

Ausland und Grenzverkehr Auch jenseits der Grenzen drohen Verzögerungen. In Slowenien staut es vor dem Karawankentunnel und an der Grenze Spielfeld/Sentilj. In Ungarn ist auf der M1 vor Nickelsdorf mit langen Wartezeiten zu rechnen. Auf italienischer Seite der Brennerautobahn bilden sich regelmäßig Staus vor der Mautstelle Sterzing.