Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Stau dank Wintersport & Böhse Onkelz

Neben starkem Einkaufsverkehr in den Ballungsräumen beginnt in mehreren europäischen Nachbarstaaten bereits der Weihnachtsferienverkehr. Besonders betroffen sind die klassischen Transitrouten Richtung Süden und Osten sowie die Zufahrten zu den Skigebieten.

Die Autoclubs ARBÖ und der ÖAMTC rechnen vor allem am Samstagvormittag und bis in den späten Nachmittag hinein mit längeren Verzögerungen. Der Sonntag gilt erfahrungsgemäß als etwas ruhiger, bleibt auf den Hauptachsen jedoch ebenfalls stauanfällig.

Belastung auf den großen Transitrouten Im Fokus stehen erneut die Brenner-, Tauern- und Inntal-Autobahn. Auf der Brennerautobahn (A13) führen die laufenden Bauarbeiten im Bereich der Luegbrücke sowie der starke Ferien- und Skiverkehr zu Verzögerungen, insbesondere vor der Mautstelle Schönberg und zwischen Schönberg und Innsbruck. Auch auf der Inntalautobahn (A12) ist im Großraum Innsbruck sowie vor den Ausfahrten zu den Zillertaler und Ötztaler Skigebieten mit dichtem Verkehr zu rechnen.

Die Tauernautobahn (A10) zählt ebenfalls zu den staureichsten Strecken. Belastungsschwerpunkte liegen im Raum Salzburg sowie auf der Scheitelstrecke in Richtung Kärnten. Rückstaus vor Tunnelanlagen und an Mautstellen gelten als wahrscheinlich.

Diese Strecken sind besonders betroffen A13 Brennerautobahn: Mautstelle Schönberg, Bereich Luegbrücke sowie zwischen Schönberg und Innsbruck

Mautstelle Schönberg, Bereich Luegbrücke sowie zwischen Schönberg und Innsbruck A12 Inntalautobahn: Großraum Innsbruck sowie vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal, Haiming/Ötztal und Imst/Pitztal

Großraum Innsbruck sowie vor den Ausfahrten Wiesing/Zillertal, Haiming/Ötztal und Imst/Pitztal A10 Tauernautobahn: Großraum Salzburg, Tunnelbereiche und Scheitelstrecke Richtung Kärnten

Großraum Salzburg, Tunnelbereiche und Scheitelstrecke Richtung Kärnten A9 Pyhrnautobahn: Tunnelkette Klaus, Bosrucktunnel und Gleinalmtunnel

Tunnelkette Klaus, Bosrucktunnel und Gleinalmtunnel A8 Innkreisautobahn: Abschnitt Ort im Innkreis – Ried im Innkreis sowie Knoten Wels

Abschnitt Ort im Innkreis – Ried im Innkreis sowie Knoten Wels A4 Ostautobahn: Raum Bruck an der Leitha und vor der Grenze Nickelsdorf

Raum Bruck an der Leitha und vor der Grenze Nickelsdorf A23 Südosttangente Wien: gesamter Verlauf, insbesondere im Zusammenhang mit Einkaufsverkehr Zufahrten zu Skigebieten und wichtige Bundesstraßen

S16 Arlbergschnellstraße: zwischen Bludenz und Arlbergtunnel

zwischen Bludenz und Arlbergtunnel B179 Fernpassstraße: abschnittsweise im gesamten Verlauf, Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel

abschnittsweise im gesamten Verlauf, Blockabfertigung vor dem Grenztunnel Vils/Füssen und dem Lermoosertunnel B169 Zillertalstraße: gesamter Verlauf, Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel

gesamter Verlauf, Blockabfertigung vor dem Brettfalltunnel B320 Ennstalstraße: Großraum Liezen

Großraum Liezen B161 Pass-Thurn-Straße: Großraum Kitzbühel

Großraum Kitzbühel B188/L188 Silvrettastraße: Paznauntal und Montafon

Neben den Autobahnen rücken zahlreiche Bundes- und Landesstraßen in den Fokus. Der verstärkte Anreiseverkehr in die Skigebiete sorgt vor allem in den Morgenstunden und am späten Nachmittag für dichten Verkehr. Besonders in Tirol, Salzburg und der Steiermark sind kurzfristige Staus und blockweise Verkehrsführungen möglich. Reisende in höhere Lagen sollten sich vor Fahrtantritt über die aktuelle Verkehrslage und die Straßenverhältnisse informieren. Winterreifen sind situativ vorgeschrieben, in alpinen Regionen können Schneeketten erforderlich sein.

Veranstaltungen sorgen lokal für zusätzliche Belastung Zusätzlich zum Reise- und Einkaufsverkehr wirken sich am Wochenende mehrere Großveranstaltungen auf die Verkehrslage aus. In Wien finden in der Stadthalle mehrere Konzerte statt, darunter Auftritte von Bryan Adams, Wanda sowie an zwei Abenden die Böhsen Onkelz. Die Veranstaltungen ziehen jeweils mehrere Tausend Besucher an und führen rund um den Veranstaltungsort zu erhöhtem Verkehrsaufkommen.