Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn (A10, A12, A13): Stauchaos durch Feiertag und Fans

Schon ab Donnerstagnachmittag (14.8.) rechnen ÖAMTC mit deutlichem Anstieg des Verkehrsaufkommens. Besonders der Samstag (16.8.) gilt als staureichster Reisetag, gefolgt von Freitag und Sonntag. Neben dem starken Transitverkehr sorgen auch Ausflugsfahrten, dichter Stadtverkehr und Großveranstaltungen für Staus.

Die wichtigsten Staustrecken im Überblick: A1, Westautobahn: Großräume Linz, Salzburg, Wien – v. a. bei Thalgau und Knoten St. Pölten

A2, Südautobahn: Sinabelkirchen–Gleisdorf, Raum Graz, Wien–Knoten Guntramsdorf

A4, Ostautobahn: Knoten Prater–Knoten Schwechat, Grenze Nickelsdorf/Hegyeshalom

A7, Mühlkreisautobahn: Stadtgebiet Linz

A9, Pyhrnautobahn: Tunnelkette Klaus–St. Pankraz, Bosruck- und Gleinalmtunnel, Baustellen Kalwang–Mautern

A10, Tauernautobahn: Mautstelle St. Michael, Tunnelportale Tauerntunnel und Katschbergtunnel, gesamter Raum Salzburg

A11, Karawankenautobahn: vor dem Karawankentunnel

A12, Inntalautobahn: Grenze Kufstein/Kiefersfelden, Raum Innsbruck

A13, Brennerautobahn: Luegbrücke, Mautstelle Schönberg, Baustelle Innsbruck-Süd–Zenzenhof

A23, Südosttangente Wien: gesamter Verlauf

B177, Seefelder Straße: Scharnitz–Zirl

B179, Fernpassstraße: Füssen–Nassereith, Umfahrung Reutte, Lermoos – mit Blockabfertigung an Grenztunneln

B169, Zillertalstraße: Blockabfertigung vor Brettfalltunnel

B145, Salzkammergutstraße: Gmunden–Bad Aussee

B151, Atterseestraße: gesamter Verlauf

B83, Kärntner Straße: Wörtherseebereich

Besondere Belastung durch MotoGP und Festival

Vom 15. bis 17. August reisen bis zu 200.000 Fans zur MotoGP in die Obersteiermark. Ab Donnerstag sind Staus auf der S36, der B77 und der B317 zu erwarten. Abreise-Spitzen am Sonntag ab 17.00 Uhr.

Vom 13. bis 15. August zog das Festival täglich bis zu 40.000 Besucher an. Betroffen sind die A1 an den Anschlussstellen St. Pölten Süd und Knoten St. Pölten sowie die B20. Die Anreise verteilt sich über mehrere Tage, die Abreise konzentriert sich auf Freitagnacht und Samstagvormittag.

Ausland und Grenzverkehr

Auf der italienischen Brennerautobahn ist vor der Mautstelle Sterzing in beiden Richtungen mit Wartezeiten zu rechnen. Auf der Alpe-Adria-Autobahn (A23) staut es vor der Mautstelle Ugovizza. In Bayern sind A93 Rosenheim–Kufstein und A8 München–Rosenheim–Salzburg stark belastet. Pkw ohne Anhänger können den Karawankentunnel über den Loiblpass umfahren.

Abfahrverbote, Blockabfertigungen und Hitze

In Salzburg bleiben bis 7. September die Abfahrverbote für Transitverkehr auf der A10 zwischen Puch und Zederhaus in Kraft. Tirol setzt ebenfalls auf umfassende Fahrverbote für den Ausweichverkehr entlang von A12, A13 und B179. An neuralgischen Punkten wie Karawankentunnel, Tauerntunnel oder Bosrucktunnel sind Blockabfertigungen und Wartezeiten von über 90 Minuten möglich.