Brenner-, Tauern- & Inntal-Autobahn: Stau dank Ski-Fahrern und Schanzen-Springern

Nach Einschätzung der Autoclubs ist auf vielen Strecken mit Verzögerungen zu rechnen.

Belastung auf den großen Autobahnen Im Fokus stehen die bekannten Nord-Süd- und Ost-West-Verbindungen. Betroffen sind vor allem die Routen vom Grenzübergang Suben über die A8, A1, A21, S1 und A4 bis zur Grenze Nickelsdorf sowie die Verbindung über das Voralpenkreuz auf der A9 Richtung Spielfeld.

Auf diesen Abschnitten kann sich der Verkehr schon bei geringeren Zwischenfällen rasch aufstauen. Vor allem am Wochenende und zu Ferienbeginn gilt erhöhte Staugefahr.

Wintersportverkehr auf A10, A12 und A13 Nach den Feiertagen verstärkt sich der Andrang in die Wintersportregionen. In Tirol sind vor allem die Inntalautobahn (A12) und die Brennerautobahn (A13) stark befahren, in Salzburg die Tauernautobahn (A10).

Vor Tunnelanlagen und Mautstellen ist immer wieder mit Rückstaus zu rechnen, besonders am Vormittag und in den späten Nachmittagsstunden.

Diese Autobahnen gelten als besonders stauanfällig Rheintal Autobahn A14 und Arlberg Schnellstraße S16

Brenner Autobahn A13 zwischen Grenze, Nößlach und Innsbruck

Inntal Autobahn A12 im Raum Innsbruck

Tauernautobahn A10 zwischen Salzburg und dem Knoten Pongau

Innkreis Autobahn A8 zwischen Suben und Wels

Pyhrn Autobahn A9 zwischen Voralpenkreuz und Liezen

West Autobahn A1 zwischen Linz und Steinhäusl

Ost Autobahn A4 zwischen Schwechat und Nickelsdorf

Südost Tangente A23 im gesamten Stadtgebiet von Wien

Vierschanzentournee sorgt für Zusatzverkehr An diesem Wochenende ist die Vierschanzentournee in Österreich zu Gast. Rund um die Austragungsorte ist mit zusätzlichem Verkehrsaufkommen zu rechnen, insbesondere auf den Zufahrtsstraßen während der An- und Abreise der Zuschauer.

Am 4.01.2026 findet das Springen in Innsbruck statt, am 6.01.2026 folgt das Dreikönigsspringen in Bischofshofen.

Ausweichverkehr und Bundesstraßen Auch abseits der Autobahnen bleibt die Lage angespannt. Betroffen sind unter anderem die Zillertalstraße, die Stubaitalstraße und die Pinzgauer Straße.

In Tirol gelten weiterhin Fahrverbote für Ausweichverkehr auf Nebenstrecken. Salzburg verzichtet in diesem Winter auf entsprechende Maßnahmen entlang der Tauernautobahn.

Silvesterläufe und Feiern Am 31.12.2025 sorgen Silvesterläufe in mehreren Städten für temporäre Sperren, darunter Wien, Linz, Graz und Innsbruck. In Wien wird die Ringstraße bereits ab dem Vormittag abschnittsweise gesperrt.

Am Nachmittag und Abend kommen weitere Einschränkungen durch Silvesterfeiern in den Innenstädten hinzu. In Wien wird zudem die U-Bahn-Station Stephansplatz aus Sicherheitsgründen zeitweise geschlossen.

Einschränkungen im Bahnverkehr Ab 7.01.2026 wird die Bahnstrecke zwischen Innsbruck Hauptbahnhof und Rum bis 29.01.2026 vollständig gesperrt. Auch der Fernverkehr ist betroffen.