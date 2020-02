Bundesrat-Abstimmung zum Tempolimit Warum wir ab morgen KEIN Tempo 130 haben

Am Freitag (14.2.2020) entscheidet der Bundesrat über eine Straßenverkehrsnovelle. Quasi durch die Hintertür steht auch die Abstimmung über ein generelles Tempolimit von 130 km/h auf deutschen Autobahnen an.

Ende 2019 hatte das Bundesverkehrsministerium eine Straßenverkehrsnovelle in die Länderkammer eingebracht, die in erster Linie die Rechte von Fahrradfahren stärkt, höhere Bußgelder für Falschparker vorsieht und auch das Nichtbilden einer Rettungsgasse unter Strafe stellt.

Tempo 130 für Verkehrssicherheit und Luftreinhaltung

Nach wochenlangen Verhandlungen in den Länderausschüssen der 16 Bundesländer an denen unter anderem die Innen-, Justiz-, Verkehrs- und Umweltministerien beteiligt waren, kam unter der Drucksache 591/1/19 am 4.2.2020 die Empfehlungen der Aussschüsse zur 985. Sitzung des Bundesrats zurück nach Berlin. Und siehe da, unter Artikel 5a ist eine Folgeänderung unter dem Titel „Aufhebung der Verordnung über eine allgemeine Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen und ähnlichen Straßen (Autobahn-Richtgeschwindigkeits-V)“ eingefügt. Weiter heißt es dort: „Die Verordnung über eine allgemeine Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen und ähnlichen Straßen (Autobahn-Richtgeschwindigkeits-V) vom 21. November 1978 (BGBl. I S. 1824), die zuletzt durch Artikel 5 der Verordnung vom 5. August 2009 (BGBl. I S. 2631) geändert worden ist, wird aufgehoben.“

Bundesrats-Mitglieder und Stimmenverteilung Bundesland Stimmen Regierungsparteien Baden-Würrtemberg 6 Grüne, CDU Bayern 6 CSU, Freie Wähler Berlin 4 SPD, Linke, Grüne Brandenburg 4 SPD, CDU, Grüne Bremen 3 SPD, Grüne, Linke Hamburg 3 SPD, Grüne Hessen 5 CDU, Grüne Mecklenburg-Vorpommern 3 SPD, CDU Niedersachsen 6 SPD, CDU Nordrhein-Westfalen 6 CDU, FDP Rheinland-Pfalz 4 SPD, FDP, Grüne Saarland 3 CDU, SPD Sachsen 4 CDU, Grüne, SPD Sachsen-Anhalt 4 CDU, SPD, Grüne Schleswig-Holstein 4 CDU, Grüne, FDP Thüringen 4 FDP

Die Begründung: „Aus Verkehrssicherheitsgründen sowie zur Luftreinhaltung, zur Lärmminderung und zum Klimaschutz ist die Einführung eines Tempolimits von 130 km/h auf Autobahnen und den bisher in Satz 2 genannten Straßen sachgerecht und notwendig. Ein allgemeines Tempolimit auf bundesdeutschen Autobahnen ist geeignet, zur Harmonisierung der europaweiten Verkehrsverhältnisse beizutragen, den Kraftstoffverbrauch sowie klimaschädliche Emissionen zu reduzieren und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Auf rund 70 Prozent der Autobahnen besteht derzeit keine Geschwindigkeitsbegrenzung. Insofern hätte ein Tempolimit von 130 km/h einen nicht unerheblichen Rückgang der von Pkw auf Bundesautobahnen verursachten CO2-Emissionen und anderer Schadstoffemissionen (insbesondere Stickoxide) zur Folge. Über eine stärker auf die Energieeffzienz (statt auf hohes Tempo) ausgerichtete Fahrzeugtechnik könnte sich als Sekundäreffekt eine neue Mobilitätskultur herausbilden, die mehr an Zielen der Nachhaltigkeit und des Klimaschutzes orientiert ist. Mit der Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 130 km/h auf Autobahnen und den bisher in Satz 2 genannten Straßen in der StVO wird die Verordnung über eine allgemeine Richtgeschwindigkeit auf Autobahnen und ähnlichen Straßen (Autobahn-Richtgeschwindigkeits-V) obsolet und ist daher aufzuheben“.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann zum Tempolimit

10:28 Min.

Wer hat Tempo 130 „empfohlen“?

Bedeutet dieser Änderung der Straßenverkehrsnovelle nun, dass wir ab Freitag ein generelles Tempolimit auf Autobahnen von 130 km/h haben werden?

Nein, den Ausschüssen aus den Ländern steht es in ihren Beratungen frei, Änderungen an Gesetzes- und Verordnungen einzubringen und über diese abstimmen zu lassen. Die Protokolle dieser Sitzungen sind nicht öffentlich. Federführend für die Änderung der Straßenverkehrsnovelle ist der Umweltausschuss, hier stellen die Grünen 10 von 16 Ressortchefs. Das rot-grün regierte Berlin hat schließlich die Änderung eingebracht.

Über dies Änderung und die weiteren mehr als 50 Änderungen der Novelle stimmt die Länderkammer mit einer einfachen Mehrheit von 35 der 69 Stimmen ab – und zwar zunächst über jede einzelne, anschließend über die komplette Straßenverkehrsnovelle und unter Umständen nochmals über die ungeänderte Novelle.

Wer stimmt für Tempo 130?

Ein klares Ja zum Tempo 130 ist von den rot-grün regierten Bundesländern Berlin und Bremen mit vier beziehungsweise drei Stimmen zu erwarten. Für Hamburg, ebenfalls von SPD und Grüne regiert, steht aktuell Wahlkampf an, hier ist mit einer Enthaltung zu rechen.

Da in elf von 16 Bundesländern die CDU in einer Regierungskoalition sitzt, werden sich diese Länder ebenfalls enthalten, um den Koalitionsfrieden nicht zu gefährden. So summieren sich die Enthalten, die im Rat als „Nein“ gewertet werden, auf insgesamt 50. Da für Thüringen der nach seinem Rücktritt nur geschäftsführende Ministerpräsident der FDP, Thomas Kemmerich, nicht an der Bundesratsversammlung teilnimmt, addieren sich noch 4 weitere Enthaltungsstimmen hinzu. Entsprechend liegt für die Änderungen zur Abschaffung von Tempo 130 auf Autobahnen keine Mehrheit vor.

Umfrage Wie stehen Sie zu einem generellen Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen? 8882 Mal abgestimmt Ein Tempolimit auf Autobahnen hilft uns nicht weiter! Ich bin für ein generelles Tempolimit auf Autobahnen! Wir brauchen heute Investitionen in Mobilität. Und irgendwann vielleicht ein Tempolimit. mehr lesen

Und was würde passiert, wenn doch eine Mehrheit zustande kommt? Selbst für den unwahrscheinlichen Fall, dass die Landeskammer Tempo 130 durchwinkt, so ist die Bundesregierung nicht an das Votum gebunden und kann diese Verordnung, die kein Gesetz ist, nicht in Kraft treten lassen.

Fazit

Auf Initiative des Umweltausschusses, der von den Grünen dominiert ist, wurde das generelle Tempolimit auf Autobahnen in die Novelle zur Straßenverkehrsordnung hinein geschmuggelt. Ohne eine wissenschaftliche Begründung und ohne Aussicht auf Erfolg. Was wurde damit erreicht? Nichts, keine gesellschaftspolitische Diskussion, kein Diskurs, kein Abwägen. Stattdessen rücken die wichtigen Inhalte der Straßenverkehrsnovelle, der Schutz von Verkehrsteilnehmern, in der unsäglich populistisch geführten Tempo 130-Debatte in den Hintergrund.