Im Rahmen des Genfer Autosalons wird wie jedes Jahr der Preis „Car of the Year“ von einer internationalen Fachjury vergeben. So auch 2019. Hier die Kandidaten und Nominierten.

Insgesamt 38 Modelle standen zu Beginn des Wahl-Zyklus zur Auswahl, nun sind die sieben Kandidaten für das Finale gefunden. Um den Titel „Car of the Year 2019“ kämpfen: Alpine A110, Citroën C5 Aircross, Ford Focus, Jaguar I-Pace, Kia Ceed, Mercedes A-Klasse und Peugeot 508.

2018 gewann der Volvo XC40

Die Jury von „Car of the Year“ besteht 2019 aus 60 Journalisten aus 23 Ländern. Darunter aus Deutschland unter anderem die Chefredakteurin von auto motor und sport, Birgit Priemer, und Frank Jansen vom Stern (Gruner & Jahr-Verlag und Miteigentümer der Motorpresse Stuttgart). Die Zeitschrift ist Gründungsmitglied des Preises „Car of the Year“ und seit der ersten Verleihung in der Jury vertreten. Jedes Jury-Mitglied hat 25 Punkte für fünf der sieben Kandidaten zu vergeben.

2018 wurde der Volvo XC40 zum „Car of the Year“ gekürt. 325 Stimmen konnte der kleine SUV auf sich vereinigen. Damit schaffte es Volvo im dritten Anlauf auf den Spitzenplatz, nachdem die Marke 2016 und 2017 mit dem XC90 und dem S90/V90 unter den sieben Nominierten war.

Car of the Year-Historie Die Highlights aus 54 Jahren

2017 wählte die Jury den Peugeot 3008 zum Sieger. Der französische Crossover konnte sich mit 319 Stimmen gegenüber der Alfa Giulia mit 296 Stimmen und der Mercedes E-Klasse mit 196 Stimmen durchsetzen. Es folgten die weiteren Nominierten auf den Plätzen: Der Volvo S90/V90 (172 Stimmen) der Citroën C3 (166 Stimmen) sowie der Toyota C-HR (165 Stimmen) und der Nissan Micra (135 Stimmen). 2016 konnte der Opel Astra und 2015 der VW Passat den Titel als „Car of the Year“ holen.