Corona stoppt Fahranfänger Keine Führerschein-Prüfungen bis 19. April

Nicht nur potenzielle Schulabgänger, Meisterschüler oder Lehrlinge, sondern auch Führerscheinprüflinge haben dieser Tage das Nachsehen. Aktuell haben alle Bundesländer die Durchführung von Fahrerlaubnisprüfungen (sowohl Praxis als auch Theorie) ausgesetzt. Wichtig: Den Bewerbern werden die gezahlten Gebühren angerechnet, Stornokosten entstehen nicht.

Grund der Stornierungen ist das Coronavirus. Bei einer theoretischen Prüfung sitzen die Prüflinge in einem Raum. Bei der praktischen Prüfungen sitzen mindestens drei Personen in einem Fahrzeug. Der geforderte Abstand von 1,5 bis zwei Meter ist hier nicht möglich. Bislang stellt das Bundesministerium für Verkehr für die meisten Bundesländer den 19. April als nächstmöglichen Termin in Aussicht. In Baden-Württemberg ist jedoch bereits vom 15. Juni 2020 die Rede.

Fazit

Für alle Prüflinge heißt es aktuell "Weiterlernen und Abwarten". Wann Prüfungen wieder aufgenommen werden, ist ungewiss.