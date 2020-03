Corona-Krise - Daimler will kein Staatsgeld Könnte Mercedes chinesisch werden?

Täglich überschlagen sich die Meldungen zu Werksschließungen, wirtschaftlicher Apokalypse, Rettungspaketen und drohenden Pleiten. Vor diesem Hintergrund stimmt die Aussage von Daimler-Konzernchef Ola Källenius zur Abwechslung einen ganz anderen Ton an. In einem Telefoninterview mit dem Handelsblatt erklärte der 50-Jährige Manager, der Automobilhersteller brauche aktuell keine Staatshilfen: "Wir sind mit einer hohen Liquidität solide ausgestattet." Zudem wolle der Konzern in China zeitnah wieder auf 100 Prozent laufen.

Aber gab es letztes Jahr nicht mehrere Gewinnwarnungen? 2019 war in der Tat nicht unbedingt das beste Jahr für die Stuttgarter. Mit einem Konzernergebnis von 2,7 Milliarden Euro lag der Konzern 64 Prozent unter Vorjahr. Der Diesel-Skandal erfordert beträchtliche Rücklagen, von einem hohen dreistelligen Millionenbetrag war da die Rede. Insgesamt gab es innerhalb von 12 Monaten drei Gewinnwarnungen – und so wie das Jahr 2020 für die Automobilindustrie anläuft, sieht es nicht nach einer Entspannung der Lage aus.

Soll Daimler lieber fusionieren?

Prognosen von Analysten der Norddeutschen Landesbank sehen einen Einbruch bei Produktion und Absatz um zehn bis 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. In einem Bericht vom 24. März sind sogar Fusionen mit verschiedenen möglichen Partnern eine Option. In der Publikation heißt es: "Angesichts der Coronavirus-Krise, aber auch mit Blick auf die disruptiven Zeiten ist vielleicht auch für Daimler die Zeit gekommen, über einen Zusammenschluss nachzudenken, zumal die Bewertungen der Unternehmen gegenwärtig relativ niedrig sind." So liege die Marktkapitalisierung von Daimler zur Zeit bei nur noch rund 25 Milliarden Euro, was den Konzern in Reichweite finanzstarker Investoren aus China bringt. So unterstellte jüngst das Manager-Magazin Geely-Besitzer Li Shufu Interesse an Daimler. Schließlich halte der Herr über das Autoimperium aus Fernost, zu dem auch Volvo, Lynk & Co und Polestar gehören, schon zehn Prozent an Daimler und über ein Joint Venture gehören ihm bereits 50 Prozent von Smart.

Alternativ zur chinesischen Lösung sehen die Analysten noch ein deutsch-deutsches "Modell mit BMW, mit denen bereits Kooperationen bestehen" sowie ein deutsch-französisch-japanisches "Modell mit den bereits kapitalmäßig verflochtenen Partnern Renault (und Nissan, sofern dieser sich nicht aus der bisherigen Allianz verabschiedet)".

Ob sich Daimler-Chef Ola Källenius den Verzicht auf staatliche Hilfe noch leisten kann, ist angesichts der dynamischen Situation kaum vorherzusagen. Auch wenn der Autobauer keine Staatshilfen in Anspruch nehmen will, so ist doch sicher, dass der Konzern zumindest von den gelockerten Bedingungen in Sachen Kurzarbeit Gebrauch machen will – auch das sagte Källenius in seinem Gespräch mit dem Handelsblatt. Und vielleicht braucht es staatliche Unterstüzung auch, um feindliche Übernahmen abzuwehren. Für Tadtionalisten dürfte die Vorstellung vom Erfinder des Automobils in chinesischer Hand nur schwer zu ertragen sein.

Fazit

Das Coronavirus wird Spuren hinterlassen – auch in der ohnehin vom Umbruch geschüttelten Automobilindustrie. Wohl dem, der da zuvor gut aufgestellt war. Während Produktion und Verkauf in China allmählich wieder hochfahren, ist der Zenit in Europa noch nicht überschritten. Und weil die Aktienkurse mit der Krise so massiv einbrechen, werden die Autobauer gefährlich billig.