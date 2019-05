Der chinesische Daimler-Kooperationspartner BAIC „will eine Beteiligung von bis zu fünf Prozent an Daimler erwerben“, schreibt das Handelsblatt und beruft sich dabei auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Demzufolge hätte die Beijing Automotive Industry Holding Corporation (BAIC) „Daimler Anfang des Jahres über ihre Absichten informiert, vier bis fünf Prozent Anteile kaufen zu wollen und die lokalen Behörden in Peking angefragt, sie dabei zu unterstützen“, so der Bericht weiter. Nach deutschem Aktienrecht muss ein Käufer den Erwerb von mehr als drei Prozent der Aktien eines Unternehmens offenlegen. Noch unklar sei, ob BAIC die drei Milliarden Euro, die drei Prozent der Daimler-Aktien derzeit kosten würden, aufbringen könne, so der Bericht weiter.

Am Rande einer Veranstaltung auf die Gerüchte einer Beteiligung von BAIC an Daimler angesprochen sagte der designierte Vorstandsvorsitzende der Daimler AG, Ola Källenius: „Wir kommentieren so was nicht. Grundsätzlich sind wir für langfristig angelegte Beteiligungen mit Partnern offen, die Werte verfolgen, die zu den unseren passen“. Dementi hören sich anders an, zumal BAIC und Daimler schon lange partnerschaftlich zusammenarbeiten.

Daimler ist schon an BAIC beteiligt

Ende März 2019 hatte das Handelsblatt – ebenfalls unter Berufung auf Reuters-Quellen – gemeldet, dass Daimler eine höhere Beteiligung an seinem chinesischen Partner BAIC erwäge. Zu diesem Zeitpunkt hielt Daimler 30,4 Prozent der börsennotierten BAIC-Aktien. Auch eine Erhöhung des Anteils am Joint Venture war im Gespräch, nachdem ausländische Investoren zu mehr als 50 Prozent an einem ausländisch-chinesischen Joint Venture beteiligt sein können. Daimler und BAIC bauen in der Beijing Benz Automotive Co., Ltd. Autos der C-Klasse, E-Klasse, den GLA und den GLC sowie 4- und 6-Zylinder-Motoren. Mehr als zwei Drittel der in China verkauften Mercedes waren 2016 lokal gefertigt.

Geely hat 9,69 Prozent der Daimler-Aktien gekauft

Anfang 2018 hatte der chinesische Autohersteller Geely 9,69 Prozent der Daimler-Aktien erworben. Zum Portfolio von Geely-Chef Li Shufu gehören Volvo, Lotus und der britische Taxihersteller LEVC. Außerdem haben Geely und Daimler im März bekannt gegeben, gemeinsam die nächste Smart-Generation bauen zu wollen.