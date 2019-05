Daimler-Boss hört auf BMW verabschiedet Zetsche in einem Video

Trotz großer Rivalität näherten sich BMW und Daimler in jüngster Vergangenheit immer mehr an. Zum Anschied des Daimler-Bosses veröffentlichen die Münchner nun ein emotionales Video.

So ähnlich läuft er wohl tatsächlich ab, der letzte Tag eines Firmenchefs. Hände werden geschüttelt, es gibt Applaus und Standing Ovations von der Belegschaft, letzte Selfies werden gemacht, die Zugangskarte wird abgegeben und bei der letzten Fahrt vom Firmengelände winken einem die Mitarbeiter noch einmal zu. So oder so ähnlich, wie es BMW in seinem Abschiedsfilm darstellt, dürfte der letzte reguläre Arbeitstag des Daimler-Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche tatsächlich abgelaufen sein. Denn eins steht fest: Der Mann mit dem markanten Schnauzer war beliebt – Daimler-intern genauso wie außerhalb des Konzerns.

Doch so ein Abschiedsfilm braucht natürlich eine Pointe. Und es dürfte nicht allzu schwer zu erraten sein, was gegen Ende des Einminüters passiert, nachdem die Überschrift „Free at last“ eingeblendet wird. Emotional wird es trotzdem, denn ganz am Schluss finden die Münchner noch emotionale und respektvolle Worte. Aber sehen Sie selbst: