Was sich über den Verlauf des Jahres 2018 angedeutet hatte, ist nun Gewissheit: Nachdem der Autokonzern bereits zwei Gewinnwarnungen herausgegeben hatte, verzeichnet Daimler nun einen Gewinneinbruch. Lag das EBIT-Ergebnis (vor Zinsen und Steuern) 2017 noch bei 14,3 Milliarden Euro, ist es 2018 auf 11,1 Milliarden Euro zurückgegangen. „Für Daimler war 2018 ein Jahr mit starkem Gegenwind. Das hat sich auch in unseren Ergebnissen und unserem Aktienkurs niedergeschlagen“, sagt der scheidende Vorstandsvorsitzende Dieter Zetsche.

Die Gründe: Handelsstreit, WLTP, Diesel etc.

Damit sank das Konzernergebnis von 10,6 auf 7,6 Milliarden Euro. Auch die Dividende schrumpft von 3,65 auf 3,25 Euro pro Aktie. Entsprechend enttäuscht zeigen sich die Anleger: Obwohl der Gesamtabsatz von 3,3 auf 3,4 Millionen Fahrzeuge stieg und der Umsatz von 164,2 auf 167,4 Milliarden Euro wuchs, gab die Aktie am Mittwochvormittag (6. Februar 2019) um mehr als zwei Prozent nach. Während der Absatz von Lastwagen, Bussen und Vans kräftig wuchs, ging es bei Mercedes-Benz Cars kaum voran; hier stagnierte der Absatz (+0,4 Prozent).

Für den Gewinneinbruch gab es viele Gründe. Zum Beispiel den globalen Handelsstreit, der Zölle – vor allem auf den wichtigen Märkten USA und China – mit sich brachte. Oder die Umstellung auf das neue Spritverbrauch- und Abgas-Testverfahren WLTP. Auch habe es einen signifikanten Anstieg der Rohmaterialkosten sowie Wechselkurseffekte gegeben und sei man in hohe Vorleistungen für die Modelloffensiven und für innovative Technologien gegangen. Hinzu kommt, dass auch Daimler wegen des Diesel-Skandals Gelder aufwenden oder zurückstellen muss. „All das hat sich auch in unseren Ergebnissen und unserem Aktienkurs niedergeschlagen“, kommentiert Zetsche.

Rückruf, Rabette, Auslieferungsverzögerungen

Eingeschlossen in die Aufwendungen für die Dieselkrise dürfte beispielsweise der Rückruf von 690.000 Selbstzündern in ganz Europa sein, in denen das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) unzulässige Abschalteinrichtungen beanstandet hat. Ein weiterer Kostenfaktor sind die Dieselprämien, die Mercedes in Regionen Deutschlands gewährt, in denen die Schadstoffbelastung besonders hoch ist. Dort zahlt Mercedes bis zu 10.000 Euro, wenn Besitzer alter Diesel diese gegen neue (oder junge gebrauchte), sauberere Modelle umtauschen.

Probleme machten außerdem geringere Absätze infolge von Auslieferungsverzögerungen bei Mercedes-Benz Vans – was einen Zusammenhang mit der Abgasproblematik nicht ausschließt. Außerdem habe Daimler wegen einer „aktuellen Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs Risikovorsorge für eine möglicherweise erforderliche Umrüstung bestimmter Fahrzeuge getroffen, die noch mit dem früher verwendeten Kältemittel R134a ausgestattet sind“. Zu allem Überfluss ist die Nachfrage nach Bussen in einzelnen Märkten rückläufig.

Die Zahlen im Überblick:

Konzernabsatz plus 2,4% auf 3,4 (i.V. 3,3) Mio. Fahrzeuge

Konzernumsatz steigt um 2% auf 167,4 (i. V. 164,2) Mrd. €

Konzern-EBIT mit 11,1 (i. V. 14,3) Mrd. € auf hohem Niveau

Konzernergebnis von 7,6 (i. V. 10,6) Mrd. €

Dividende in Höhe von 3,25 (i.V. 3,65) € pro Aktie vorgeschlagen

Im Oktober gab Daimler eine zweite Gewinnwarnung für das Geschäftsjahr 2018 heraus, nachdem der Konzern bereits im Juni seine Erwartungen für 2018 nach unten schrauben musste. Für 2019 geht Daimler wieder von leichten Steigerungen bei Absatz, Umsatz und EBIT-Ergebnis aus.