Dieter Zetsche und die Videoauftritte, in denen er sich selbst auf die Schippe nimmt – das ist eine fast schon legendäre Geschichte. Bereits in seiner Zeit als Chrysler-Chef erwarb „Dr. Z“ auf diese Weise Bekanntheit. In Werbespots erklärte er in englischer Sprache mit breitem deutschen Akzent unter anderem, dass sein Bart echt ist und dass er ein echter Doktor ist. Seit einigen Jahren sendet er in seiner Funktion als Daimler-Vorstandschef eine Videobotschaft zum Jahresende, die stets einen kräftigen Schuss Selbstironie beinhaltet.

Auch Lewis Hamilton und Joachim Löw sind dabei

So auch 2018. Diesmal ist es ein besonderes Weihnachts-Video, denn es dürfte sein letztes sein. Zetsche scheidet Ende Mai 2019 aus dem Daimler-Vorstand aus. Genau darum dreht sich der Film: Nach einer Abkühlphase rückt Zetsche voraussichtlich erst 2021 in den Aufsichtsrat auf. Diese Zeit will genutzt werden, und deshalb bewirbt sich Zetsche auf verschiedene Jobs, im Daimler-Universum und außerhalb. Wie erfolgreich er dabei abschneidet, zeigt das fünfeinhalb Minuten lange Video, das neben charmanten Pointen noch eine Gruß- und Abschiedsbotschaft an die Daimler-Mitarbeiter enthält.

Übrigens: Zetsche gibt im Film keineswegs den Alleinunterhalter. Cameo-Auftritte von Chefdesigner Gordon Wagener, Formel-1-Champion Lewis Hamilton und Bundes-Jogi Joachim Löw treiben die Superstar-Quote ordentlich nach oben. Ola Källenius, der Zetsche im Amt des Vorstandsbosses folgt, ist dagegen nicht zu sehen. Der wird ja vielleicht ab dem kommenden Jahr die Videoreihe fortsetzen. Bis dahin bleibt genug Zeit, sich einen veritablen Schnurrbart wachsen zu lassen.