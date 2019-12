Die Höhle der Löwen Nico Rosberg ist neuer Investor

Das VOX-Investoren-Team, bestehend aus Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Georg Kofler und Nils Glagau, wird um einen prominenten Teilnehmer erweitert. Unternehmer und Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird in der kommenden, siebten Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ als Investor auftauchen. Erstmals soll er im Spätsommer 2020 (Aufzeichnungen der Show finden im Frühjahr statt) bei VOX zu sehen sein. Sein TV-Engagement als Formel-1-Experte für RTL bleibt davon unberührt.

„Hingabe, Mut und der unbedingte Wille zum Sieg haben mich in der Formel 1 an die Spitze gebracht. Diese Eigenschaften sind nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch bei Start-ups gefragt. Als neuer Löwe freue ich mich am meisten darauf, spannende Gründerinnen und Gründer zu unterstützen, nachhaltige Ideen zum Erfolg zu führen. Wer den Wettbewerb liebt und der oder die Beste in seinem Feld werden möchte, ist bei mir richtig“, erklärt Nico Rosberg in einer offiziellen Mitteilung seine neue Tätigkeit als Investor bei „Die Höhle der Löwen“.

Seit 2016 als Investor bekannt

Der ehemalige deutsche Rennfahrer Nico Rosberg beendete nach seinem Weltmeister-Titel im Jahr 2016 seine Motorsportkarriere. Seitdem ist er als Investor und Unternehmer im Bereich umweltfreundlicher Mobilität im Einsatz. Neben dem Unternehmen Chargepoint übernahm er einen Großteil des Engineering-Unternehmens TRE.

Fazit

Nico Rosberg setzt sich seit 2016 für eine „grüne“ Mobilität ein. Das kann er jetzt vor einem noch breiteren Publikum zeigen und hoffentlich den einen oder anderen Nachahmer und Unterstützer finden.