Schon kurze Zeit, nachdem die Große Koalition ihr Diesel-Maßnahmenpaket vorgelegt hat, droht Autokäufern ein undurchsichtiges Rabatt- und Prämienchaos. Einige Hersteller fördern nur Neuwagen, andere gewähren auch Boni beim Kauf eines jungen Gebrauchten. Einige geben nur für Diesel bis Euro 5 Geld zurück, andere nehmen auch Euro-6-Selbstzünder in ihr Programm mit auf. Manche Marke befristet ihre Aktion, andere nicht – und so weiter. In unserer Übersicht sehen Sie, welche Prämien die einzelnen Hersteller genau gewähren.

Opel bietet bis zu 8.000 Euro Nachlass

Bei Opel reicht die Prämienspanne von 2.000 (Karl) bis 8.000 Euro (Insignia; siehe Tabelle). Das Konstrukt ist zweigeteilt: Deutschlandweit gibt es den Nachlass, wenn man einen Diesel der Abgasnormen 1 bis 4 verschrotten lässt und dafür einen neuen Opel mit „moderner Abgastechnologie“ kauft – was auf fast die gesamte Modellpalette zutrifft, schließlich ist fast jeder Opel nach Euro 6d-Temp zertifiziert. Käufer eines Opel-Neuwagens können die Prämie auch dann in Anspruch nehmen, wenn sie einen Euro-5-Diesel eintauschen. Allerdings muss das ein Opel-Modell sein und sie müssen in einer der 15 Schwerpunktregionen wohnen, die von der Bundesregierung definiert wurden. Das Angebot gilt bis Jahresende sowohl für Privat- als auch für „kleine Gewerbekunden“. Für junge Gebrauchtwagen gibt es keine Rabatte, aber Garantieverlängerungen.

Diesel-Umtauschprämie Opel

Modell Umtauschprämie in Euro Opel Karl 2.000 Opel Combo Life 3.000 Opel Corsa 3.500 Opel Adam 3.500 Opel Crossland X 4.000 Opel Mokka X 6.000 Opel Astra 6.000 Opel Zafira 6.000 Opel Grandland X 6.000 Opel Insignia 8.000

Jaguar Land Rover: Rabatte nur für Dieselkunden

Wer beim Kauf eines Neuwagens von Jaguar oder Land Rover einen alten Diesel eintauscht, der maximal die Abgasnorm Euro 5 erfüllt, erhält je nach gewähltem Modell einen Rabatt zwischen 6.000 und 11.000 Euro (siehe Liste). Allerdings nur, wenn er einen Diesel kauft. Die Einschränkung lässt sich aber vielleicht durch die Tatsachen verschmerzen, dass Autos jeglicher Fabrikate eingetauscht werden können, der Hersteller seine Palette bereits komplett auf Euro 6d-Temp umgestellt hat und nach dem neuen WLTP-Verfahren zertifizieren ließ. Das Programm gilt bis 31. März 2019.

Diesel-Umtauschprämie Jaguar Land Rover

Modell Umtauschprämie in Euro Jaguar XE 6.000 Jaguar E-Pace 6.000 Land Rover Discovery Sport 6.000 Range Rover Evoque 6.000 Jaguar F-Pace 7.000 Range Rover Velar 8.000 Range Rover 11.000 Jaguar XJ 11.000

Mazda legt die Skyactiv-Wechselprämie wieder auf

Nun schließt sich auch Mazda dem Konzept der Großen Koalition an. Der japanische Hersteller bietet einerseits bis zu 6.000 Euro Verschrottungsprämie. Hinzu kommt eine Wechselprämie in gleicher Höhe. Erstere gibt es für alte Dieselautos aller Marken mit den Abgasnormen Euro 1 bis 5, letztere ausschließlich für Fahrzeuge mit Euro 4 und 5. Die Angebote gelten für Privat- und Gewerbekunden, wenn das abgegebene oder verschrottete Auto mindestens ein halbes Jahr auf sie zugelassen war. Dafür muss ein Neu- oder Vorführwagen oder eine Tageszulassung gekauft werden. Die Rabatte reichen modellabhängig von 3.200 bis 6.000 Euro. Leider bleibt der Roadster MX-5 außen vor und ist die Wechselprämie nicht mit anderen Nachlässen oder Aktionen kombinierbar.

Diesel-Umtauschprämie Mazda

Modell Umtauschprämie in Euro Mazda 2 3.200 Mazda CX-3 4.000 Mazda 3 4.500 Mazda CX-5 5.000 Mazda 6 6.000

Volvo: Fünf Prozent Rabatt auf Brutto-Listenpreis

Nun gewährt auch Volvo eine zeitlich unbefristete Diesel-Umtauschprämie. Die Schweden sind der erste Hersteller, der dabei nicht mit festen Beträgen arbeitet, sondern prozentuale Rabatte gewährt. Wer einen Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis 5 abgibt und sich für einen Volvo entscheidet, der die Abgasnorm Euro 6d-Temp erfüllt, bekommt fünf Prozent Rabatt auf den Brutto-Listenpreis. Das bedeutet: Je teurer das Auto, umso höher die Prämie. Für ein Auto, das 35.000 Euro kostet, gibt es 1.750 Euro zurück. Bei einem 70.000 Euro teuren Modell beträgt die Prämie entsprechend 3.500 Euro. Wer ein 120.000 Euro teures Auto kauft, kann sich 6.000 Euro gutschreiben lassen.

Das sind vergleichsweise geringe Summen, und Volvo gewährt diese Prämie auch nur in den Regionen, in denen die Luft stark belastet ist (München, Stuttgart, Köln, Reutlingen, Düren, Hamburg, Limburg, Düsseldorf, Kiel, Heilbronn, Backnang, Darmstadt, Bochum, Ludwigsburg und angrenzende Landkreise). Dafür können Kunden zwischen Neuwagen und jungen Gebrauchten wählen und sich zudem aussuchen, ob das neue Auto ein Benziner, Diesel oder Plug-in-Hybrid ist. Außerdem gilt die Regelung sowohl für Privat- als auch Gewerbekunden und kommt zu den bestehenden Verkaufsprogrammen hinzu.

Bis zu 8.000 Euro von VW

VW hat lange gezögert, um konkrete Zahlen zu nennen. Nun liegt das Konzept vor, das zeitlich vorerst unbefristet ist. Es ist das komplizierteste aller Hersteller und basiert auf zwei Säulen, einer Abwrack- und einer Eintauschprämie. Zur Abwrackprämie, die von VW „Umweltprämie“ genannt wird: Wer ein Dieselauto eines beliebigen Herstellers verschrottet, das nur die Abgasnorm Euro 1 bis Euro 4 erfüllt, kann bis zu 8.000 Euro Rabatt erhalten. Allerdings gibt es Bedingungen. Deutschlandweit gilt die Regelung nur für Kunden, die einen Neuwagen mit Dieselmotor kaufen. Nur Käufer in den 14 Schwerpunktregionen können beim Neuwagen zwischen allen Antriebsarten wählen. VW integriert auch Jahreswagen aller Antriebsarten in das Programm, allerdings schrumpfen die Prämien im Vergleich zu Neuwagen modellabhängig um 25 bis 50 Prozent.

Nur für die Einwohner der 14 besonders belasteten Städte und Umgebung können von einer Wechselprämie profitieren. Wer beim VW-Händler einen Euro-4- oder Euro-5-Diesel in Zahlung gibt, bekommt beim Kauf eines Neuwagens je nach Modell bis zu 7.000 Euro. Wer sich für den Kauf eines Up interessiert, muss sich dagegen mit 500 Euro zufriedengeben (siehe Tabelle). Auch hier gilt für Jahreswagen die 25- bis 50-Prozent-Regelung.

Diesel-Umtauschprämie VW

Modell Umweltprämie Neuwagen in Euro Umweltprämie Jahreswagen in Euro Wechselprämie Neuwagen in Euro Wechselprämie Jahreswagen in Euro VW Up, e-Up 1.500 750 500 250 VW Polo 2.500 1.250 1.500 750 VW T-Roc 3.000 1.500 2.000 1.000 VW Tiguan (inkl. Allspace) 4.000 2.000 3.000 1.500 VW Golf (inkl. E-Golf, Sportsvan, Variant), Touran 5.000 3.750 4.000 3.000 VW Passat 8.000 6.000 7.000 5.250 VW Arteon, Sharan, Touareg 8.000 4.000 7.000 3.500

Nur Neuwagen-Prämien bei VW-Nutzfahrzeugen

Volkswagens Nutzfahrzeug-Sparte wandelt das Konzept der Stammmarke leicht ab. Hier gibt es auch Verschrottungs- und Wechselprämien, aber nur bei Kauf, Leasing oder Finanzierung eines nach Euro 6 eingestuften Neuwagens mit Pkw-Zulassung. Die Spanne bei der ersten Variante reicht deutschlandweit von 4.000 bis 7.000 Euro. Wer dagegen in einer der 14 Schwerpunktregionen lebt und sich einen Multivan kauft, bekommt bis zu 8.000 Euro zurückerstattet. Beim Tausch eines Euro-4- oder -5-Diesels gibt es zwischen 3.000 und 7.000 Euro zusätzlich zur Summe der Inzahlungnahme.

Diesel-Umtauschprämie VW Nutzfahrzeuge

Modell Umweltprämie in Euro Wechselprämie in Euro VW Caddy 4.000 3.000 VW Caddy CNG 5.000 4.000 VW T6 Kombi 6.000 5.000 VW T6 Caravelle 7.000 6.000 VW T6 Multivan 7.000 (8.000 für Einwohner der 14 belasteten Städte) 7.000

Bis zu 10.000 Euro von Audi

Audi macht es wieder ein wenig anders als Volkswagen. Die Abwrackprämie gilt deutschlandweit, der Preisvorteil beim Kauf eines Neuwagens beträgt – unabhängig von der Motorart – bis zu 10.000 Euro. Die Wechselprämie für Diesel mit den Abgasnormen Euro 4 und Euro 5 ist dagegen auf die 14 Schwerpunktregionen begrenzt. Hier gibt es modellabhängig bis zu 9.000 Euro Rabatt. Beide Programme finden auch beim Kauf eines jungen Gebrauchtwagens Anwendung. In diesem Fall beträgt die Prämie 75 Prozent der Summe, die für den entsprechenden Neuwagen zurückgezahlt wird. Eine genaue Liste, wie hoch die Prämie je nach Modell ausfällt, veröffentlicht Audi erst später.

Diesel-Umtauschprämie Audi

Modell Umweltprämie Neuwagen in Euro Umweltprämie Jahreswagen in Euro Wechselprämie Neuwagen in Euro Wechselprämie Jahreswagen in Euro Audi A1 Sportback 3.000 2.250 2.000 1.500 Audi Q2, Q3 4.000 3.000 3.000 2.250 Audi A3, TT 5.000 3.750 4.000 3.000 Audi A4, A5, Q5 8.500 6.375 7.500 5.625 Audi A6, A7 9.000 6.750 8.000 6.000 Audi A8, Q7, Q8 10.000 7.500 9.000 6.750

Abwrack- und Umtauschprämie bei Seat

Seat setzt das Konzernkonzept ebenfalls auf seine Weise um: Wer die Umweltprämie in Anspruch nehmen möchte, also seinen nach Euro 1 bis Euro 4 eingestuften Diesel verschrottet und einen Neuwagen kauft, kann von einer bis zu 8.000 Euro hohen Prämie profitieren. Das gilt deutschlandweit – allerdings nur dann, wenn der neu gekaufte Seat ein Diesel ist. In den Genuss der Wechselprämie kommen dagegen nur Seat-Käufer, die in den 14 besonders stark belasteten Regionen leben. Hier beträgt die Prämie bis zu 7.000 Euro. Sie gilt – mit entsprechenden Abschlägen – auch für junge Gebrauchtwagen. Wie allerdings die Liste zeigt, gilt der Höchstsatz bei beiden Prämienvarianten nur für den Alhambra. Für andere, volumenstärkere Modelle gibt es maximal 5.000 Euro.

Diesel-Umtauschprämie Seat

Modell Umweltprämie in Euro Wechselprämie in Euro Seat Mii 1.500 500 Seat Ibiza 2.500 1.500 Seat Arona 3.000 2.000 Seat Ateca (inkl. Cupra), Tarraco 3.500 2.500 Seat Leon (inkl. Cupra), Toledo 5.000 4.000 Seat Alhambra 8.000 7.000

Skoda zahlt bis zu 7.500 Euro

Skoda orientiert sich bei seiner Umwelt- bzw. Verschrottungsprämie am Vorbild VW: Deutschlandweit gibt es nur dann 7.500 Euro zurück, wenn der gewählte Neuwagen ein Diesel ist. Nur in den 14 Problemregionen gilt die Regelung für Neuwagen aller Antriebsarten. Und nur dort können Skoda-Kunden die Wechselprämie in Anspruch nehmen und beim Tausch ihres Euro-4- oder Euro-5-Diesels bis zu 6.500 Euro Rabatt erhalten. Beide Prämien gelten sowohl für Neu- als auch junge Gebrauchtwagen; bei letzteren fällt der Rabatt allerdings geringer aus.

Jeep toppt alle anderen Marken

Die größten Diesel-Umtauschprämien aller Marken gewährt bislang Jeep. Wer einen Diesel mit der Abgasnorm Euro 1 bis 5 abgibt und gegen einen neuen Grand Cherokee Summit eintauscht, erhält einen Rabatt von 11.500 Euro. Zum Vergleich: Beim Kauf eines Mercedes-Neuwagens gibt es maximal 10.000 Euro zurück, BMW bietet 6.000 Euro. Den geringsten Nachlass gewährt Jeep auf den Compass in der Longitude-Version (4.500 Euro; siehe Tabelle). Bedingung, um die Prämie zu erhalten: Das neue Auto darf zuvor nicht zugelassen gewesen sein. Vorführwagen, Tageszulassungen etc. fallen aus dem Angebot also heraus.

Diesel-Umtauschprämie Jeep

Modell Umtauschprämie in Euro Jeep Compass Longitude MY19 4.500 Jeep Renegade Longitude oder Limited 5.000 Jeep Wrangler JL Sport 5.000 Jeep Wrangler JL Sahara oder Rubicon 6.000 Jeep Compass Limited MY19 6.500 Jeep Renegade Trailhawk 7.000 Jeep Cherokee Limited 7.500 Jeep Cherokee Overland 9.000 Jeep Grand Cherokee Limited 9.500 Jeep Grand Cherokee Summit 11.500

Bis zu 10.500 Euro von Alfa Romeo

Auch Konzernschwester Alfa Romeo dringt mit seinen Rabatten in den fünfstelligen Euro-Bereich vor. Beim Kauf eines neuen Stelvio Lusso gibt es 10.000 Euro zurück, bei einer Giulia Veloce Ti beträgt die Prämie sogar 10.500 Euro. Für die Standardmodelle der einzelnen Baureihen zieht die Marke jedoch nur zwischen 5.000 und 6.500 Euro vom Kaufpreis ab. Das Angebot gilt für Diesel der Abgasnormen Euro 1 bis 5 und ist bis Jahresende 2018 befristet.

Diesel-Umtauschprämie Alfa Romeo

Modell Umtauschprämie in Euro Alfa Romeo Giulietta 5.000 Alfa Romeo Giulietta B-Tech 6.500 Alfa Romeo Giulia 6.500 Alfa Romeo Stelvio 7.000 Alfa Romeo Stelvio Lusso 10.000 Alfa Romeo Giulia Veloce Ti 10.500

Fiat zahlt bis zu 6.000 Euro

Fiat-Kunden, die beim Kauf eines Neuwagens einen alten Diesel eintauschen, erhalten eine Prämie von bis zu 6.000 Euro. Allerdings gilt diese Summe nur für den Doblo; andere Fiat-Modelle sind geringer eingestuft (siehe Tabelle). Das abgegebene Auto darf höchstens die Abgasnorm Euro 5 erfüllen und der Neuwagen darf noch nicht zugelassen gewesen sein.

Diesel-Umtauschprämie Fiat

Modell Umtauschprämie in Euro Fiat 500 3.500 Fiat 500L 3.500 Fiat 500X 3.500 Fiat Qubo 4.000 Fiat Tipo (Limousine, 5-Türer, Kombi) 4.000 Fiat Doblo 6.000

„Green Deal 2.0“ von Hyundai

Hyundai gewährt modellabhängig bis zu 10.000 Euro Rabatt auf seine Neuwagen. Die Höchstsumme gibt es aber nur beim Kauf eines i40. Alle anderen Modelle rangieren im Bereich zwischen 2.500 und 5.000 Euro (siehe Tabelle). Die Prämie gibt es bis Jahresende 2018 für eingetauschte Diesel aller Hersteller sowohl für Privat- als auch für Gewerbekunden. Die Autos müssen nach den Abgasnormen Euro 1 bis Euro 5 eingestuft und mindestens sechs Monate auf den letzten Halter zugelassen gewesen sein.

Anders als von der Großen Koalition gefordert gilt das Angebot deutschlandweit und nicht nur in den 14 Schwerpunktregionen. Außerdem integriert Hyundai auch einen Gebrauchtwagen: Wer sich für das bis Sommer 2018 angebotene Vor-Facelift-Modell des Tucson entscheidet – viele Händler offerieren es noch als Tageszulassung oder Vorführ-, Werkstatt-Ersatz- oder Mietwagen -, erhält einen Rabatt von 2.000 Euro. Schade ist, dass Hyundai keines seiner Elektroautos oder Plug-in-Hybride bzw. den Nexo mit Brennstoffzelle in den „Green Deal 2.0“ mit einschließt. Hier gibt es vorerst nur die staatliche Förderung.

Hyundai-Umtauschprämie Neuwagen

Neuwagen Umtauschprämie in Euro Hyundai i10 2.500 Hyundai ix20 (Space / Space+) 3.000 Hyundai Kona (Benziner und Diesel) 3.000 Hyundai i20 4.000 Hyundai Tucson 4.000 Hyundai i30 5.000 Hyundai Ioniq Hybrid 5.000 Hyundai H-1 5.000 Hyundai i40 10.000

Hyundai-Umtauschprämie Gebrauchtwagen

Gebrauchtwagen Umtauschprämie in Euro Hyundai Tucson Vor-Facelift 2.000

Diese Umtauschprämien bietet Daimler

Daimler bietet ab 8. Oktober 2018 und vorerst zeitlich unbegrenzt modellabhängig bis zu 10.000 Euro Umtauschprämie, die auf die vereinbarte Summe der Inzahlungnahme aufgeschlagen wird. Der Konzern knüpft dies aber an Bedingungen. Erstens: Das Angebot gilt nur für die 14 Schwerpunktregionen (welche das sind, lesen Sie hier). Zweitens: Das eingetauschte Auto muss ein Diesel sein; Daimler nimmt Autos mit den Abgasnormen Euro 1 bis 5 zurück. Drittens: Wer die Option auf die 10.000-Euro-Prämie haben möchte, muss sich einen Mercedes-Neuwagen kaufen, der nach den Abgasnormen Euro 6c, Euro-6d-Temp oder Euro 6d zertifiziert ist. Gebrauchtwagenkäufer, die sich in Daimlers Junge-Sterne-Sortiment bedienen, bekommen bis zu 5.000 Euro Rabatt. Laut Händler- und Vertriebskreisen schlüsselt Daimler seine Prämien bei Neu- und Gebrauchtwagen folgendermaßen auf:

Daimler-Umtauschprämien Neuwagen

Neuwagen Umtauschprämie in Euro Mercedes A- und B-Klasse sowie Derivate 3.000 Mercedes C- und E-Klasse sowie Derivate 6.000 Mercedes S- und GLS-Klasse sowie Derivate 10.000

Daimler-Umtauschprämien Gebrauchtwagen

Gebrauchtwagen Umtauschprämie in Euro Bis einschließlich C-Klasse sowie Derivate 3.000 Ab einschließlich E-Klasse sowie Derivate 5.000

Für Kunden in allen anderen Regionen Deutschlands erhält Daimler seine bisherige Umweltprämien-Regelung aufrecht. Für Alt-Diesel der Normen 1 bis 4 zahlt der Hersteller bis zu 2.000 Euro zuzüglich Inzahlungnahmepreis beim Kauf eines neuen Mercedes-Modells. Wer einen Junge-Sterne-Gebrauchtwagen wählt, bekommt 1.500 Euro zurückerstattet. Bei einem Smart-Neuwagen beträgt die Prämie 1.000 Euro. Daimler gewährt zusätzlich 2.000 Euro Wertausgleich für ein Euro-1- bis Euro-3-Diesel-Modell, wenn dieses verschrottet wird. Euro-4-Diesel können nur bei einem Händler in Zahlung gegeben werden. Die Umtauschprämie soll es dann zusätzlich zum dafür vereinbarten Preis geben.

BMW zahlt 6.000 Euro beim Neuwagenkauf

BMW gewährt seit dem 1. Oktober 2018 und vorerst befristet bis Jahresende 2019 seine „Umweltprämie+“ sowohl für Neu- als auch Gebrauchtwagen. Die Münchner stellen aber strikte Bedingungen. 6.000 Euro Prämie erhält, wer einen nach Euro 6 zertifizierten BMW- oder Mini-Neuwagen mit Verbrennungsmotor kauft oder least. Allerdings nur dann, wenn dabei ein BMW oder Mini mit Euro-4- oder Euro-5-Diesel abgegeben wird. Dieselfahrer anderer Marken, die auf einen BMW umsteigen wollen, schauen also erst einmal in die Röhre. Und es gibt weitere Bedingungen: Das Auto muss mindestens zwölf Monate auf den Halter zugelassen gewesen sein und der Halter muss in einer der 14 belasteten Städten leben. Immerhin beinhaltet das BMW-Programm auch junge Gebrauchte, für die es 4.500 Euro Rabatt gibt. Wer zum (neuen) BMW i3 oder einem Plug-in-Hybriden greift, kommt zusätzlich in den Genuss des Elektrobonus'. Ein i3 wird dadurch bis zu 10.000 Euro günstiger.

Nicht kombinierbar ist die Umweltprämie+ mit der bisher angebotenen Umweltprämie, die aber für den Rest Deutschlands in Kraft bleibt. Dabei gibt es 2.000 Euro Rabatt beim Kauf eines neuen BMWs bzw. 1.500 Euro für einen Vorführwagen oder jungen Gebrauchten. Dieser muss entweder elektrifiziert sein oder darf einen maximalen CO2-Ausstoß von 130 g/km haben. Außerdem darf der eingetauschte Diesel höchstens Euro 5 erfüllen.

Bis zu 8.000 Euro für alte Diesel bei Ford

Ford verlängert das im August aufgelegte Maßnahmenpaket und erweitert es. Weiterhin gibt es je nach gewähltem Neuwagen mit Benzin-, Diesel- oder Hybridantrieb bis zu 8.000 Euro Rabatt. Der Unterschied: Die Prämie gibt es nicht mehr nur für Kunden, die einen Diesel mit den Abgasnormen 1 bis 4 eintauschen, sondern sie wird jetzt auch auf Euro-5-Diesel ausgeweitet.

Diesel Umweltprämie Ford

Modell Umstiegsprämie in Euro Ford KA+ 1.750 Ford Fiesta 4.000 Ford Tourneo Courier 4.000 Ford Tourneo Connect 4.500 Ford EcoSport 5.000 Ford Focus 5.000 Ford B-MAX 5.500 Ford C-MAX 5.500 Ford Grand C-MAX 6.000 Ford Kuga 6.500 Ford Mondeo 7.000 Ford S-MAX 7.000 Ford Galaxy 7.000 Ford Edge 8.000 Ford Mondeo Hybrid 8.000

Toyota bietet Umstiegsbonus auf Hybrid

Wer seinen Diesel gegen einen neuen Toyota-Hybrid eintauscht, erhält dafür von den Japanern einen Bonus in Höhe von bis zu 5.000 Euro. Der Unterschied zu anderen Herstellern: Der Bonus gilt für Selbstzünder bis hinauf zur Abgasnorm Euro 6. Die neue Prämie gibt es für die Modelle Yaris Hybrid, Auris Hybrid und Auris Touring Sports Hybrid, den RAV4 Hybrid sowie den C-HR Hybrid. Unverständlich: Der Prius ist vorerst weder in seiner Standardvariante noch als Siebensitzer oder Plug-in-Hybrid in dem Programm enthalten. Der Diesel-Eintauschbonus ist gültig bei Inzahlungnahme eines mindestens sechs Monate auf die Person zugelassenen Diesel-Gebrauchtwagens bei gleichzeitigem Kauf eines Neufahrzeugs. Das Angebot gilt ausschließlich für Privatkunden.

Diesel-Eintauschbonus Toyota

Modell Umstiegsprämie in Euro Toyota Yaris Hybrid 2.800 Toyota C-HR Hybrid 3.800 Toyota Auris Hybrid (inkl. Touring Sports) 5.000 Toyota RAV4 Hybrid 5.000

Renault zahlt bis zu 10.000 Euro für Alt-Diesel

Renault beteiligt sich an der Aktion gegen die Alt-Diesel und zahlt deutschlandweit für Fahrzeuge der Abgasnormen 1 bis 5 bis zu 10.000 Euro. Die Prämie gilt nur für Privatkunden und Neufahrzeuge, ist bis zum 28. Februar 2019 befristet und nach Modellen gestaffelt (siehe Tabelle). Dabei ist es egal, ob der neu gekaufte Renault ein Benziner, Diesel oder Elektroauto ist. Allerdings muss der abgegebene Diesel mindestens sechs Monate auf den Halter zugelassen gewesen sein. Wer sich für ein Elektroauto entscheidet, kann die Diesel-Tauschprämie mit der Elektroprämie kombinieren. Der Zoe wird dadurch dank 2.000 Euro staatlichen Bonus', 3.000 Euro Elektro-Bonus von Renault und 3.000 Euro Diesel-Rabatt insgesamt 8.000 Euro günstiger.

Diesel Umweltprämie Renault

Modell Umtauschprämie in Euro Renault Twingo 2.000 Renault Clio 3.000 Renault Kangoo (Pkw) 3.000 Renault Zoe 3.000 (+ 5.000 E-Auto-Bonus) Renault Captur 4.000 Renault Kadjar 5.000 Renault Megane 5.000 Renault Scenic 5.000 Renault Trafic (Pkw) 5.000 Renault Master (Pkw) 5.000 Renault Koleos 10.000 Renault Talisman 10.000 Renault Espace 10.000

Nissan legt den „Diesel-Deal“ neu auf

Nissan gewährt modellabhängig zwischen 3.000 und 5.000 Euro Rabatt für Neuwagen mit Verbrennungsmotoren (siehe Tabelle) – das ist weniger als beim bisherigen „Diesel-Deal“. Das Angebot gilt für Selbstzünder der Abgasnormen Euro 1 bis 5, allerdings unter drei Voraussetzungen: Der eingetauschte Diesel muss mindestens sechs Monate auf den Kunden zugelassen sein, der neue Kaufvertrag muss bis zum 31. Dezember 2018 unterschrieben sein, und der Händler muss das bisherige Auto ankaufen. Ein Sonderfall ist das Elektroauto Nissan Leaf, bei dem sich der Diesel-Deal und die Elektroboni von Staat und Hersteller auf einen Rabatt von 5.400 Euro summieren. Die Modelle Pulsar, Evalia, 370Z und GT-R sind vorerst außen vor und die Eintauschprämie ist nicht mit anderen Angeboten kombinierbar.

Diesel Umweltprämie Nissan