Dies geht aus einer Zusammenfassung des Berliner Innensenats hervor. Demnach gab es vorwiegend Verstöße beim Parken und wegen zu hoher Geschwindigkeit. Insgesamt wurden 79 Unfälle verzeichnet bei denen 32 Personen leicht und zwei schwer verletzt wurden. In 50 Fällen flüchtete der Fahrer vom Unfallort. Der klammen Hauptstadt entgingen durch die nicht geahndeten Verkehrsdelikte 387.734 Euro. 2017 gingen Berlin 369.457 Euro durch die Lappen.

2017 lag noch die Russische Förderation an der Spitze der Berliner Diplomaten-Rowdies. Hier verzeichnete die Polizei 22.816 Verstöße, davon 55 Unfälle mit 22 leicht und sechs schwer verletzten. Außerdem gab es einen Toten.

Die Top 9 der Diplomaten-Verkehrssünder (Anzhal der Fahrzeuge)

USA (264 Fahrzeuge) Griechenland (29) Russland (158) Jemen (20) Kasachstan (31) Nigeria (26) Pakistan (15) Saudi-Arabien (81) Montenegro (4)

Saudi-arabischer Botschafter verursachte 2017 tödlichen Unfall

Dieser Fall sorgte in Juni 2017 bundesweit für Schlagzeilen. Der Fahrer eines Porsche Cayenne mit Diplomaten-Kennzeichen parkte im Halteverbot auf einem Fahrradweg und öffnete unachtsam die Fahrertür. Ein 55-jähriger Radfahrer pralle gegen die Tür, zog sich schwere Kopfverletzungen zu und verstarb wenig später im Krankenhaus. Der Unfallverursacher, ein saudi-arabischen Botschafter ging straffrei aus, musste jedoch nach einer Verbalnote des Auswärtigen Amts das Land verlassen. In einer Stellungnahme Saudi-Arabiens entschuldigte sich die Botschaft bei den Hinterbliebenen des Unfallopfers und zahlte an die Witwe eine Entschädigung. Nach diesem Vorfall gingen die Ordnungswidrigkeiten der saudi-arabischen Botschaftautos, die bisher das Ranking jahrelang anführten, deutlich zurück.

Wie viele Fahrzeuge über ein Diplomatenkennzeichen in Deutschland verfügen, ist nicht bekannt, auch die exakte Anzahl der Diplomatenauswei-Inhaber nennt das Auswärtige Amt nicht. In Berlin sind es 2018 2.706 Fahrzeuge, vor einem Jahr waren es 2.771 Autos. Vor einem Jahr sollen rund 3.000 Personen aus 191 Staaten über einen Diplomatenausweis und genießen Immunität.

Sie sind vor der Strafverfolgung, gerichtlicher Inanspruchnahme und Vollstreckungshandlungen geschützt. Übrigens: Das Kennzeichen für hohe Diplomaten beginnt immer mit einer 0, es folgt ein zweiter Ziffernblock, der den Ländercode (z.B. 17 für die USA, 118 für Saudi-Arabien) angibt, danach folgt der Dienstgrad des Halters (je kleiner, desto höher der Dienstgrad). Darüber hinaus muss das Fahrzeug noch einen CD-Aufkleber (Corps Diplomatique) tragen. Mitarbeiter von Botschaften haben statt der 0 den Zulassungsbezirk im Kennzeichen („B“ für Berlin z.B.) Die dritte Variante ist das Konsulatskennzeichen. Es beginnt mit dem Zulassungsbezirk und trägt eine drei- bis fünfstellige Nummer, die immer mit „9“ beginnt. Am Fahrzeug ist ein CC-Aufkleber angebracht (Corps Consulaire). Bei Amtsfahrten sind Berufskonsule vor der Strafgerichtsbarkeit befreit, bei Privatfahrten nicht.