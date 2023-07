Eastract-Abschlepper: Achtung, der gabelt auf

Besonders in engen Stadtgebieten, in Tiefgaragen oder auf kleinen Höfen hat das Ketten-Gefährt, eine Mischung aus Gabelstapler und klassischem Abschlepper, sein Einsatzgebiet. Wo der Abschlepper nicht in direkter Nähe zum Park-Sünder oder dem Havaristen halten kann, kommt das Modell der französischen Firma Multitract zu Einsatz.

V-max: 4,5 km/h

Der Eastract hat eine Gesamt-Dimension von 3.520 mm in der Länge, 1.800 mm in der Breite und 1.280 mm in der Höhe. Mit einem Gewicht von 1.850 kg bietet er eine Nutzlast von 2.500 kg. Der Benzin-Motor leistet 35 PS und verfügt über ein hydrostatisches Getriebe mit zwei Geschwindigkeitsstufen. In der ersten Stufe erreicht es 2,2 km/h und in der zweiten Stufe eine V-max von 4,5 km/h. Die maximale Steigfähigkeit beträgt 17 Grad. Die Ketten messen 250 mm (Breite) x 72 mm (Höhe) x 57 mm (Dicke) und bestehen aus robustem Gummi.