82 Prozent Steigerung bei den Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland – kommt jetzt der Durchbruch? Dazu gibt es ein klares Jein. Denn der starke Anstieg der E-Mobil-Zulassungszahlen ist in erster Linie Tesla zu verdanken. Mit der ersten Welle an Auslieferungen des Model 3 an Kunden, die zum Teil bereits vor zwei Jahren bestellt haben, katapultiert sich der US-Stromer aus dem Stand an die Tabellenspitze.

Elektroautos Neuzulassungen Februar 2019

An anderer Stelle gab es ebenfalls Bewegung. Hier wird auch deutlich, dass das E-Auto-Geschäft in Deutschland nach wie vor ein Nischengeschäft mit starken Schwankungen ist. So gingen die Neuzulassungen des VW E-Golf von 746 Einheiten im Januar auf 281 Stück im Februar zurück – nicht einmal die Hälfte. Der E-Mini, im Januar mit Werkszulassungen von Vorserienmodellen auffällig geworden, wird sich bis auf weiteres am Tabellenende einsortieren, der Verkauf des Elektro-Kleinwagen beginnt erst zum Jahresende.

Daten Top 5 Elektroautos in Deutschland Februar 2019

Modell Leistung (kW) Abmessungen LxBxH (mm) Batteriekapazität Verbrauch kombiniert Preis EUR LEAF 110 4.490/1.780/1.530 ab 40 kWh 20,6 kWh/100 km (WLTP) ab 36.800,- KONA ab 100 4.180/1.800/1.570 ab 39,2 kWh ab 15,0 kWh/100 km (WLTP) ab 34.600,- BMW i3 125 4.011/1.775/1.598 42,2 kWh 15,3 kWh/100 km (WLTP) ab 38.000,- Renault Zoe 80 4.085/1.730/1.562 41 kWh 16,3 kWh/100 km (WLTP) ab 29.000,- zzgl. Akku-Miete MODEL 3 ab 258 4.694/1.849/1.442 ab 74 kWh k.A. ab 53.280,-

Nach wie vor ist auch das Thema Lieferzeit eine echte Spaßbremse, denn auf etliche Modelle (nicht nur von Tesla) müssen Käufer nach wie vor bis zu einem Jahr nach Bestellung warten. Der Markt hätte also durchaus Potential für mehr.