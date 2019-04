Die Steigerungsrate stimmt weiterhin optimistisch, nach 82 Prozent Plus im Februar legen Elektroautos im März 2019 bei den Neuzulassungen um fast 75 Prozent zu. 6.616 Neuwagen mit Elektroantrieb zählte das KBA im vergangenen Monat. Das klingt im ersten Moment nach einer ganzen Menge, ist im realistischen Vergleich aber weiterhin eine überschaubare Zahl. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum wurden fast 8.000 VW Tiguan angemeldet, insgesamt lag die Zahl der Neuanmeldungen im März 2019 bei 345.523 Einheiten.

Elektroautos Neuzulassungen März 2019

Einen großen Anteil am Anstieg und einen souveränen ersten Platz in der Tabelle fährt Teslas Model 3 heraus, wo gerade die in der langen Wartezeit aufgelaufenen Bestellungen abgearbeitet werden, das wird auch noch ein Weilchen so weiter gehen. Die nachfolgenden Elektroautos werden dem Model 3 so schnell nicht den Rang ablaufen, schon ab Platz drei sind die Neuzulassungszahlen nur noch dreistellig.

Daten Top 5 Elektroautos in Deutschland März 2019

Modell Leistung (kW) Abmessungen LxBxH (mm) Batteriekapazität Verbrauch kombiniert Preis EUR Smart FORTWO 60 2.700/1.660/1.560 17,6 kWh 12,9 kWh/100 km (NEFZ) ab 21.940,- Audi E-Tron 300 4.901/1.935/1.629 95 kWh 24,2 kWh/100 km (WLTP) ab 81.350,- BMW i3 125 4.011/1.775/1.598 42,2 kWh 15,3 kWh/100 km (WLTP) ab 38.000,- Renault Zoe 80 4.085/1.730/1.562 41 kWh 16,3 kWh/100 km (WLTP) ab 29.000,- zzgl. Akku-Miete Tesla MODEL 3 ab 258 4.694/1.849/1.442 ab 74 kWh k.A. ab 53.280,-

Sehr interessant ist allerdings auch, was die Zulassungsstatistik sonst noch enthüllt. Zum Beispiel einen frischen Schwung neu angemeldete Elektro-Mini, obwohl das Auto noch gar nicht beim Händler steht. Oder geheimnisvolle namenlose Neuzulassungen, unter dem Begriff „sonstige“ verborgen, beispielsweise vier „sonstige“ Stromer bei Suzuki. Erste Modellwechsel-Auswirkungen gibt es übrigens auch zu besichtigen, da scheinen sich die Elektroautos kaum von den Verbrennern zu unterscheiden: Der neue Kia e-Soul steht vor der Tür und schickt die Zulassungszahlen des noch aktuellen Vorgängermodells in den Keller.