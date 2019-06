Autohersteller verdoppeln Investitionen in E-Mobilität Aktuelle Fokussierung auf eine Antriebsart

Laut einer Studie der Unternehmensberatung Ernst & Young haben die 16 weltweit absatzstärksten Autokonzerne 2018 ihre Investitionen in Elektromobilität nahezu verdoppelt. Flossen 2017 noch 4,3 Milliarden Euro, waren es ein Jahr später schon 8,4 Milliarden. Und der Anstieg ist rasant: Gegenüber 2016 hat sich die Investitionssumme sogar mehr als verachtfacht.

Daimler AG/Dirk Weyhenmeyer Aktuell investiert Daimler das meiste Geld in die Elektromobilität (im Bild der Mercedes EQC 400).

Die von Ernst & Young ausgewerteten Daten stammen aus Pressemitteilungen, Geschäftsberichten und von Präsentationen für Investoren. Sie beziehen sich ausschließlich auf ortsgebundene Projekte – die Milliardensummen für Forschung und Entwicklung sind nicht mit einberechnet.

Stefan Baldauf An zweiter Stelle folgt BMW (im Bild der zukünftige iX3

Deutsche bei Investitionen vorn

Aufgeschlüsselt nach Unternehmen ergibt sich, dass die deutschen Hersteller bei den Investitionen in Elektromobilität inzwischen führend sind. Am meisten investiert Daimler mit 4,6 Milliarden Euro zwischen 2015 und 2018. Auf dem zweiten Rang landet BMW mit 3,2 Milliarden Euro, gefolgt von VW mit drei Milliarden. Volkswagen hatte die meisten seiner Investitionen bereits bis 2017 getätigt oder angekündigt. Der erste nichtdeutsche Hersteller landet mit Renault auf Rang vier: Eine Milliarde Euro investieren die Franzosen.

VW VW nimmt Platz drei ein (im Bild der neue VW ID.3).

Gesamtinvestitionen sinken

Den steigenden Investitionen in die Elektromobilität stehen sinkende Gesamtinvestitionen gegenüber. Investierten die Unternehmen 2017 noch 26,7 Milliarden Euro, sind es 2018 nur noch 22,4 Milliarden. Davon sind 6,1 Milliarden Euro für Projekte in China vorgesehen, in deutsche Vorhaben wandern 1,5 Milliarden Euro. Ernst & Young weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für die Elektromobilität an anderen Stellen massive Einsparungen zu verzeichnen sind. Dies sei eine mutige und teure Wette, da es nach wie vor an einer vernünftigen Ladeinfrastruktur mangele und die Verkaufspreise von Elektroautos bei niedrigen Margen hoch seien.

Förderfähige Elektroautos.: Bei diesen Elektroautos hilft der Steuerzahler. Arturo Rivas 1/47 In unserem Katalog zeigen wir Ihnen alle Elektroautos und Plug-in-Hybride, die in den Genuss der E-Auto-Förderung kommen können. E-Autos: 4.000 Euro. Plug-in-Hybrid: 3.000 Euro. Maximalpreis: 60.000 Euro (netto, Grundpreis Basismodell) Arturo Rivas 1/47 In unserem Katalog zeigen wir Ihnen alle Elektroautos und Plug-in-Hybride, die in den Genuss der E-Auto-Förderung kommen können. E-Autos: 4.000 Euro. Plug-in-Hybrid: 3.000 Euro. Maximalpreis: 60.000 Euro (netto, Grundpreis Basismodell) Achim Hartmann 2/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: Audi A3 e-tron: Leistung 150 kW, vmax 220 km/h, 0-100 km/h 7,6 Sekunden. Normverbrauch: 1,5l S/100 km. BMW 3/47 BMW i3: Leistung: 125 kW, Akku: 94 Ah, Tempo: 150 km/h, Reichweite: 300 km. BMW 4/47 BMW i3s: Leistung 135 kW, Vmax 160 km/h, 0-100 km/h 6,9 Sekunden. BMW 5/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: BMW 225xe iPerformance Active Tourer (Typ: 2C71), Plug-in-Hybrid, Leistung: 165 kW/224 PS, 202 km/h Höchstgeschwindigkeit, 2,0 l S + 11,8 kWh/100 km. Hans-Dieter Seufert 6/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: BMW 330e iPerformance, Plug-in-Hybrid, Leistung: 185 kW/252 PS, 225 km/ Höchstgeschwindigkeit, 1,9 lS + 11,0 kWh/100 km. F. Kirchbauer/BMW 7/47 BMW 530e iPerformance, Plug-in-Hybrid, Leistung: 185 kW/252 PS, 1,9 l S + 13,1 kWh/100 km. Citroen 8/47 Citroën C-Zero: Baugleich mit dem Peugeot iON und dem Mitsubishi i-MiEV. Leistung: 49 kW, Akku: 16 kWh, Tempo: 130 km/h, Reichweite: 150 km. Wolfgang Gröger-Meier 9/47 Citroen E-Mehari: Leistung: 50 kW, Akku: 30 kWh, Reichweite: 200 km, Tempo: 110 km/h. Citroen 10/47 Citroen Berlingo Electric: Leistung: 49 kW, Akku: 22,5 kWh, Reichweite: 170 km, Tempo: 110 km/h. Hans-Dieter Seufert 11/47 Ford Focus Electric: Leistung: 108 kW, Akku: 23 kWh, Tempo: 137 km/h, Reichweite: 160 km. Archiv 12/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: Ford C-Max Energi: Leistung 107 + 87 kW, Akku: 23 kWh, Tempo: 165 km/h, Reichweite (elektrisch): 30 km. Dino Eisele 13/47 Hyundai Ioniq Elektro: Leistung 120 kW, Akku: 28 kWh, Vmax 165 km/h, 0-100 km/h in 9,9 s, Verbrauch 11,5 kWh. Rossen Gargolov 14/47 Hyundai Ioniq Plug-in Hybrid; Leistung 194 kW, Akku 8,9 kWh, elektrische Reichweite 63 Kilometer, 0-100 km/h in 10,6 s, Verbrauch 1,1 l S + 9,4 kWh/100 km. Linde 15/47 Hyundai ix35 Fuel Cell: Leistung: 100 kW, Tempo: 160 km/h, Reichweite: 594 km. Dino Eisele 16/47 Hyundai Nexo: Leistung 120 kW, 0-100 km/h in 9.2 s, Vmax 177 km/h, Verbrauch 0,92 kg H2/100 km Beate Jeske 17/47 Kia Soul EV: Leistung: 81 kW, Akku: 27 kWh, Tempo: 145 km/h, Reichweite: 212 km. Achim Hartmann 18/47 Kia Niro Plug-in Hybrid: Leistung 104 kW, Akku 8,9 kWh, elektrische Reichweite 58 km, Höchstgeschwindigkeit 172 km/h (120 km/h elektrisch). Dino Eisele 19/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung, ab MJ 2019 ohne Ausnahmegenehmigung: Kia Optima Plug-in Hybrid: Leistung 151 kW, 0-100 km/h in 9,4 s, Vmax 192 km/h. Daimler 20/47 Mercedes B 250e: Leistung: 132 kW, Akku: 28 kWh, Tempo: 160 km/h, Reichweite: 200 km. Mercedes 21/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: Mercedes C 350e: Leistung 205 kW, Vmax 250 km/h, 0-100 km/h 5,9 Sekunden. Normverbrauch: 2,1l S/100 km. Achim Hartmann 22/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: Mercedes C 350e T: Leistung 205 kW, Vmax 246 km/h, 0-100 km/h 6,2 Sekunden. Normverbrauch: 2,1l S/100 km. Achim Hartmann 23/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: Mercedes E 350e: Leistung 210 kW, 0-100 km/h in 6,2 s, Höchstgeschwindigkeit 250 km/h, NEFZ-Verbrauch 2,1 l S + 11,5 kWh/100 km. Mini 24/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: Mini Cooper S E Countryman All4 (Produktion bis einschl. 28.2.2018): Leistung: 100 + 65 kW, Akku: 7,6 kWh, Reichweite: 42 km, Tempo: 198 km/h. Archiv 25/47 Mitsubishi Electric Vehicle: Baugleich mit dem Peugeot iON und dem Citroën C-Zero. Leistung: 49 kW, Akku: 16 kWh, Tempo: 130 km/h, Reichweite: 160 km. Mitsubishi 26/47 Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid: Leistung 149 kW, vmax 170 km/h, 0-100 km/h 11,0 Sekunden. Normverbrauch: 1,8l S/100 km. Nissan 27/47 Nissan Leaf: Leistung: 110 kW, Akku: 40 kWh, Tempo: 144 km/h, Reichweite: 378 km. Nissan 28/47 Nissan e-NV200 Evalia: Leistung: 80 kW, Akku: 24 kWh, Tempo: 123 km/h, Reichweite: 167 km Preis. Opel 29/47 Opel Ampera E: Leistung: 150 kW, Akku: 60 kWh, Reichweite: 520 km, Tempo: 150 km/h. Piaggio 30/47 Piaggio Porter Elektro: Leistung: 10,5 kW, Akku: 17 kWh, Reichweite: 110 km, Tempo: 55 km/h. 31/47 Peugeot iOn: Baugleich mit dem Mitsubishi i-MiEV und dem Citroën C-Zero. Leistung: 49 kW, Akku: 16 kWh, Tempo: 130 km/h, Reichweite: 150 km. Peugeot 32/47 Peugeot Partner Electric: Leistung: 47 kW, Akku: 22,5 kWh, Tempo: 110 km/h, Reichweite: 170 km. auto motor und sport 33/47 Renault Zoe: Leistung: 68 kW, Akku: 22/41 kWh, Tempo 135 km/h, Reichweite: 240/400 km, Preis: ab 22.100 Euro (zzgl. Batteriemiete ab 59 Euro/Monat). Hersteller 34/47 Renault Kangoo Z.E.: Leistung: 44 kW, Akku: 22 kWh, Tempo: 130 km/h, Reichweite 170 km. Daimler 35/47 Smart fortwo electric drive (auch Cabrio). Leistung: 55 kW, Akku: 17,6 kWh, Tempo: 125 km/h, Reichweite: 145 km. Streetscooter 36/47 Streetscooter Work Box: Leistung: 48 kW, Akku: bis zu 40 kWh, Tempo: 85 km/h, Reichweite: 205 km. Tesla 37/47 Tesla Model 3: Leistung 358 kW, 0-100 km/h in 3,5 s, Vmax 233 km/h, Verbrauch noch nicht ermittelt Rossen Gargolov 38/47 Tesla Model S 75 kWh (bei Auftrag Produktion bis einschließlich 14.1.19): Leistung 315 kW, 0-100 km/h 4,4 s, Vmax 225 km/h, Verbrauch 18,6 kWh/100 km Toyota 39/47 Toyota Prius III Plugin-Hybrid: Leistung 90 kW, vmax 162 km/h, 0-100 km/h 11,1 Sekunden. Normverbrauch: 1,0 l S + 7,2 kWh/100 km. Hans-Dieter Seufert 40/47 VW e-Up (auch e-load UP bis Mj. 2016): Leistung: 60 kW, Akku: 18,7 kWh, Tempo: 130 km/h, Reichweite: 160 km. Hans-Dieter Seufert 41/47 Volkswagen E-Golf: Leistung: 85 kW, Akku: 24,2 kWh, Tempo: 140 km/h, Reichweite: 190 km. Ingolf Pompe 42/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: VW Golf GTE: Leistung 150 kW, vmax 217 km/h, 0-100 km/h 7,6 Sekunden. Normverbrauch: 1,5l S/100 km. Hans-Dieter Seufert 43/47 Nur mit Ausnahmegenehmigung: Volkswagen Passat GTE (auch als Variant) Volvo 44/47 Volvo V60 T8 Twin Engine: Leistung 288 kW, Vmax 250 km/h, 0-100 km/h 4,9 Sekunden. Normverbrauch: 1,9l S/100 km. Hans-Dieter Seufert 45/47 Keine Förderung mehr: Volvo XC60 T8 Twin Engine: 300 kW, 0-100 km/h in 5,3 s, Vmax 230 km/h, Verbrauch 2,1 l S/100 km. Achim Hartmann 46/47 Keine Förderung mehr: Volvo S90 T8 Twin Engine; Leistung 300 kW, 0-100 km/h in 4,8 s, Vmax 250 km/h, Verbrauch 2,0 lS/100 km. Dino Eisele 47/47 Keine Förderung mehr: Volvo V90 T8 Twin Engine: Leistung 300 kW, 0-100 km/h in 4,8 s, Vmax 250 km/h, Verbrauch 2,0 l S/100 km.

Die Wirtschaftsfachleute gehen beim Produktionsanlauf von Elektroautos von einer hohen finanziellen Belastung aus, die die Erträge der Unternehmen massiv mindert. Der Ausbau der Elektromobilität wird nach wie vor vom Verkauf von Autos mit Verbrennungs- und Hybridantrieb querfinanziert. In Zukunft müsse die Gratwanderung zwischen dem gewinnträchtigen Verkauf von klassischen Verbrennungsmotor- und Hybridfahrzeugen auf der einen und dem Absatz von Elektrofahrzeugen auf der anderen Seite gelingen. In jedem Fall werden die Gewinne der Autohersteller erstmal sinken.

Fazit

Die Autohersteller machen in Sachen Elektromobilität Ernst – so Ernst, dass sich Unternehmensberatungen Sorgen machen. Schließlich werfen Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben reichliche Gewinne ab, während Elektromobilität erstmal ein Zuschussgeschäft ist. Den Autoherstellern sowie ihren Wirtschaftsberatern steht eine schwer einzuschätzende Zukunft bevor.