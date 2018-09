Nachgerüstete SCR-Katalysatoren bei Pkw mit Euro-5-Diesel könnten die Luft in Städten verbessern und Besitzer könnten ihr Auto auch in Städten weiterfahren. Voraussetzung dafür wäre eine Umrüstmöglichkeit, eine Genehmigung der Umrüstung durch das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) und die Umschlüsselung des umgerüsteten Autos auf die Abgasnorm Euro 6d-Temp. Ungeklärt ist bisher auch die Frage der Kostenübernahme: Die Hersteller lehnen Hardware-Nachrüstungen ab, die Bundesregierung hält sich raus und für Autobesitzer stehen Umrüstkosten von mindestens 1.400 Euro im Raum. Ein hoher Betrag für einen Diesel, der je nach Alter, Laufleistung und Modell weniger als 10.000 Euro wert ist. Viele offene Fragen, deren Lösung drängt: Hamburg hat an der Max-Brauer-Allee Fahrverbote ausgesprochen, Stuttgart wird ab 1. Januar 2019 eine Fahrverbotszone für Diesel einrichten. Bisher sind davon Diesel der Abgasnorm Euro 4 und schlechter betroffen, das Landgericht Stuttgart fordert, Fahrverbote auf Euro-5-Diesel auszuweiten. Anwohner in Baden-Württembergs Landeshauptstadt haben bis 1. April Zeit, ihren alten Diesel zu ersetzen. Auch Frankfurt muss im September 2019 Fahrverbote für Diesel mit den Abgasnormen Euro 4 oder niedriger einführen. Das besagt eine Gerichtsentscheidung, gegen die das Land Hessen nun aber juristisch vorgeht.

SCR-Nachrüstung im ADAC-Test

Foto: ADAC Der ADAC hat SCR-Nachrüstsysteme bei Autos und Transportern getestet.

Dass eine SCR-Nachrüstung auch beim Auto funktioniert, hat auto motor und sport am Beispiel eines von Twintec umgerüsteten VW Passat mit Euro-5-Norm nachgewiesen. Auch der ADAC testet zusammen mit dem Ministerium für Verkehr in Baden-Württemberg umgerüstete Diesel und zeigt: Die Umrüstung funktioniert. Was die ersten Messungen bereits andeuteten, bestätigt sich nun nach der ersten, 10.000 Kilometer langen Testphase. „Die erneuten Messungen vor und nach dem ersten Testabschnitt zeigen sowohl auf dem Prüfstand als auch im realen Straßenverkehr eine Reduktion der NOx-Emissionen, die stabil auf dem Niveau des ersten SCR-Projekts liegen“, sagt Projektleiter Carl-Eugen Metz, Vorstand Verkehr und Umwelt beim ADAC Württemberg.

Detaillierte Ergebnisse wollen die Beteiligten in einem Zwischenbericht Mitte Oktober bekanntgeben. Doch wie die „Süddeutsche Zeitung“ und „Spiegel Online“ berichten, reduzieren die SCR-Nachrüst-Katalysatoren (Selective Catalytic Reduction) die NOx-Emissionen unter ungünstigen Bedingungen um etwa 50 und im Idealfall um rund 70 Prozent. Bei den Eingangstests zeigten die Fahrzeuge mit nachgerüsteter Harnstoffeinspritzung (Adblue) je nach Modell eine Bandbreite von 44 bis 78 Prozent. Da Euro 5-Diesel den Hauptanteil der hierzulande zugelassenen Selbstzünder stellen, könnte der NOx-Ausstoß des gesamten Straßenverkehrs bei konsequenter Umsetzung um 25 Prozent verringert werden. Dem ADAC zufolge lassen sich 90 Prozent aller Euro-5-Diesel-Pkw umrüsten.

BMW 520d vs. Mercedes E 220 d Die saubersten Diesel der Welt

Kosten von 1.400 bis 3.300 Euro

Allerdings nehmen nur noch drei Fahrzeuge an den Tests teil; ursprünglich waren es vier. Ein Opel Astra (J) 1.7 CDTI, ein VW Bus T5 und ein Fiat Ducato. Der Mercedes B 180 CDI der Firma Dr. Pley SCR-Technology GmbH nimmt aus unternehmensinternen Gründen nicht mehr an dem Test teil. Laut Süddeutscher Zeitung hat der Umrüstanbieter nicht genug Kapazitäten. Bei den anderen Autos kommen Prototypen-Nachrüstsätze verschiedener Hersteller zum Einsatz, die Anfang September noch einmal optimiert wurden: Der Opel Astra hat einen von TwinTec, wie ihn auto motor und sport an einem VW Passat getestet hat. Der VW T5 wurde mit einer Abgasreinigung von Oberland Mangold versehen, den Fiat Ducato hat der ADAC mit einem HJS-System upgedatet. Die Kosten für die Systeme liegen laut ADAC inklusive Einbau bei 1.400 bis 3.300 Euro. Die Vorher-Nachher-Vergleichsmessungen ermittelte der Club wie auto motor und sport (Ergebnisse siehe Bildergalerie) mit mobilen Messgeräten (PEMS) im Straßenbetrieb inner- und außerorts (Real Driving Emissions, RDE). Die Testwagen fahren täglich eine fest definierte Strecke von rund 700 Kilometern, die aus 56 Prozent Inner- und Außerortsanteil sowie rund 44 Prozent Autobahn besteht.

Die jüngsten Ergebnisse dürften den Druck auf die Autoindustrie weiter erhöhen, denn die Hersteller sprechen sich vehement gegen die verpflichtende Nachrüstung von Euro-5-Dieseln mit SCR-Katalysatorsystemen aus. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann sieht auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) in der Pflicht: „Es ist nun allerhöchste Zeit, dass die Bundesregierung für die Hardware-Nachrüstung von Diesel-Autos die notwendigen Rahmenbedingungen schafft und dies nicht nur für kommunale Nutzfahrzeuge.“ Nur mit Nachrüstungen der Hardware und der Software älterer Dieselfahrzeuge im großen Stil seien Verkehrsbeschränkungen für diese Fahrzeuge vermeidbar und werde die Luft in den Städten wird sauberer. In einem Statement vom vergangenen Wochenende sagte Scheuer: „Wir werden uns technische Gedanken machen, wie wir bestehende Fahrzeuge noch sauberer bekommen.“ Er sprach zwar nicht konkret von Sort- oder Hardware-Nachrüstungen, präzisierte aber in einem n-tv-Interview, dass man dabei auch Euro-5-Autos „ins Auge fassen“ könne.

SCR-Nachrüstung für Busse

Noch hat das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) keine offizielle Zulassung für die Nachrüst-Systeme erteilt. Bei Bussen ist die Gesetzgebung bereits weiter. Das KBA habe für die SCR-Nachrüst-Systeme zweier Hersteller eine Allgemeine Betriebserlaubnis erteilt, berichtet „Der Spiegel“. „Bei den Firmen handelt es sich um die finnische Technologiefirma Proventia und den Mittelständler HJS mit Sitz im Sauerland“, schreibt das Nachrichtenmagazin in seiner Onlineausgabe. Bundeskanzlerin Merkel wolle von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer und einer Expertenkommision bis September wissen, „ob die Hardwarenachrüstung eine sinnvolle Maßnahme gegen zu hohe Stickoxidwerte wäre“, so der Bericht weiter. Für Autobesitzer, die von Fahrverboten betroffen sein können, ist dies allerdings noch keine Lösung. Denn die Genehmigungen seien laut Hersteller für die Nachrüstung von Busmotoren erteilt worden.

Modelle mit MAN-Motoren könnten umgerüstet werden, künftig soll dies auch für Mercedes-Motoren möglich sein. Mit Daimler und MAN könnten über 90 Prozent der Busse umgerüstet werden. Bei Pkw sei dies wegen der zahlreichen Hersteller und Varianten sehr viel aufwendiger, zudem sei der Bauraum viel knapper, hieß es von HJS. Wegen der langen Haltedauer von bis zu 14 Jahren lohne sich die Umrüstung, außerdem gibt es Fördermittel vom Staat: Rund 20.000 Euro kostet die Nachrüstung eines SCR-Systems bei einem Bus. Die Hälfte davon bezahlt der Bund aus einem 150 Millionen Euro umfassenden Fördertopf, der im Rahmen des Dieselgipfels beschlossen wurde. Damit eine Nachrüstung förderfähig ist, muss sie mehrere Kriterien erfüllen: Unter anderem muss der NOx-Ausstoß um mindestens 85 Prozent sinken und die Abgasreinigung auch bei -7 Grad Celsius funktionieren.

BMW 520d vs. Mercedes E 220 d Die saubersten Diesel der Welt

Stadtbusse mit enormem Einsparpotenzial

Aufschlussreich: Im Rahmen des Projekts wurde auch die Wirkung einer SCR-Nachrüstung an einem Stadtbus untersucht. Hier ist das Ergebnis noch eindrucksvoller: Die NOx-Emissionen von EURO-V-Stadtbussen lassen sich durch SCR-Nachrüstung um mehr als 95 % senken. Obwohl in der Stadt viel weniger Busse als Pkw unterwegs sind, könnten die Emissionen des Straßenverkehrs durch die SCR-Nachrüstung in diesem Fall regional um bis zu 3 Prozent verringert werden. Die Nachrüstung eines Busses soll zwischen 10.000 und 15.000 Euro liegen – ein Bruchteil dessen, was bei Neuanschaffungen fällig wird. Auch die oft geforderten Elektrobusse liegen bei mehreren 100.000 Euro, hinzu kommen Investitionen in die Ladeinfrastruktur.

ADAC nennt die Abwehrhaltung der Hersteller „Fake-News“

Die Automobilindustrie lehnt es weiterhin ab, alte Dieselautos nachzurüsten. Hardware-Lösungen seien zu teuer, komplex und langwierig, lautet die Begründung der Marken. „Der Test des ADAC Württemberg hat die Fake News der Industrie endgültig widerlegt: Hardware-Nachrüstung funktioniert“, erklärt Dieter Roßkopf, Vorstandsvorsitzender des ADAC Württemberg. Winfried Hermann sieht nun die Autohersteller in der Pflicht: „Sie haben immer gesagt: Geht nicht, funktioniert nicht, ist zu teuer. Jetzt müssen die Hersteller endlich ran, denn sie haben schließlich die Verantwortung für die Schlechtleistung bei Euro 5-Fahrzeugen und für die schlechte Luft in den Städten.“

Die volle Kostenübernahme lehnt die Autoindustrie kategorisch ab und auch auf Bundesebene sieht man die Kostenfrage anders. Ein Vorschlag sieht die Anschubfinanzierung über Steuermittel vor, andere Pläne eine Dreiteilung der Aufwendungen – ein Drittel soll der Bund zahlen, ein Drittel die Autohersteller und ein Drittel die Fahrzeugbesitzer. Was sich durchsetzen wird, steht noch nicht fest.

Die große preisliche Bandbreite der Nachrüstsysteme von 1.400 bis 3.300 Euro lässt sich durch Unterschiede bei der eingesetzten Technik erklären. So setzen einige Nachrüster auf ein zusätzliches Heizelement für die Umwandlung der AdBlue-Lösung in Ammoniak, wodurch die volle Reinigungswirkung unabhängig von den Abgastemperaturen funktioniert. Ammoniak entsteht erst bei Abgastemperaturen ab 120, besser 200 Grad, weshalb einfachere Systeme nach Kaltstarts oft nicht ihr volles Potenzial entfalten können.

Auch der Einbau gestaltet sich je nach Fahrzeug-Typ unterschiedlich kompliziert: Hier geht der ADAC von einer Bandbreite zwischen zwei und 15 Stunden aus. Vorgenommen werden könne die Umrüstung jedoch prinzipiell in jeder Fachwerkstatt, da es sich bei den meisten Teilen um Serientechnik handelt, die die Hersteller heute in ihren Euro-6-Dieseln einsetzen. Daher wären Umrüstungen auch kurzfristig durchführbar.

Alle Autos mit Euro 6d-TEMP Diese Modelle fürchten kein Fahrverbot

ADAC: Hardware-Lösungen möglich

Der ADAC war lange vor seinem Test im Februar 2018 die Ersatzteillisten einiger Hersteller durchgegangen und hatte festgestellt: Bei Audi, BMW, Mercedes und VW liegen die Teile für eine bessere Abgasreinigung im Regal. Damit könnten einige Euro-5-Diesel per SCR oder NOx-Kat per Hardware-Update auf ein sauberes Abgasniveau gebracht werden.

„Das Argument, Autos könnten nicht mit wirksamen SCR-Systemen nachgerüstet werden, trägt zumindest für deutsche Hersteller überhaupt nicht“, sagt ADAC-Technikchef Reinhard Kolke. Viele gängige Diesel wurden schon vor Jahren gegen Aufpreis mit einer höherwertigen Abgasreinigung verkauft.

BMW: eigenständige Euro-6-Modelle

BMW hat ab 2008 den 330d gegen Aufpreis als Euro-6-Version Blue Performance verkauft. Damit erfüllt der Sechszylinder-Diesel die Abgasnorm Euro 6. Auch 5er, 7er, X3, X5 und X6 konnten die Kunden gegen Mehrpreis mit Euro 6 bestellen, bevor sie ab September 2014 für neue Typzulassungen Pflicht wurde. BMW spricht von eigenständig entwickelten Pilotmodellen, die Technik könne nicht einfach nachträglich in die parallel im Markt angebotenen Euro 5 Serienmodelle „aus dem Ersatzteilregal“ verbaut werden. Neben einem erheblichen Aufwand würde das „auch eine Entwicklung, Absicherung und Neuzertifizierung bedeuten.“ Der Aufwand sei vergleichbar mit einer Umrüstung Heck- auf Allradantrieb, erklärt ein Sprecher des Unternehmens. BMW argumentiert damit, dass für die Hardware-Umrüstung Entwicklungskapazitäten gebunden würden und die Effekte einige Jahre später greifen als jene von Software-Updates.

Mercedes: Motor nicht identisch

Foto: Hans-Dieter Seufert Den GLK 220 Diesel bot Mercedes parallel mit Euro 5 und Euro 6 an.

Mercedes hat drei Modelle parallel mit Euro-5- und Euro-6-Abgasnorm angeboten. Der E 220 CDI wurde knapp ein Jahr lang parallel mit beiden Abgasnormen produziert, jedoch sei der Motor nicht identisch. Theoretisch umrüsten ließe sich der GLK 220 CDI 4Matic, den es auch als 220 Bluetec 4Matic gab. Beide Varianten leisten 170 PS und sind identisch.

Der Aufwand ist jedoch erheblich: Die komplette Abgasanlage und die Motorelektronik müssten getauscht, ein Adblue-Tank samt Förderleitung eingebaut und die Reserveradmulde umgebaut werden. Die Teile würden ohne Einbau und Mehrwertsteuer 9.500 bis 12.000 Euro kosten.

Euro-6-Varianten waren „kein Renner“

Der Bluetec-GLK war zwischen 2012 und 2015 im Angebot, gekauft haben ihn weniger als zehn Prozent der GLK-Kunden. Das dritte Modell ist der E 350 CDI, den es in zwei Leistungsstufen gab: Mit Euro 5 leistete der Dreiliter-V6-Diesel 195 kW, die Öko-Variante mit 155 kW erfüllt Euro 6. Bei einem fast identischen Preis war der Euro-6-Diesel kein Renner. Eine nachträgliche Umrüstung erschwert allein schon die Tatsache, dass beide Diesel unterschiedliche Zylinderköpfe haben.

VW: zwei unterschiedliche Autos

Volkswagen antwortet auf die Frage nach der Möglichkeit des Umbaus eines Passat TDI auf die Technik des Blue TDI: „Es handelt sich um zwei verschiedene Fahrzeuge, es gibt gar keinen Nachrüstsatz.“ Die Abgasnachbehandlung und die Motorsteuerung seien komplett unterschiedlich, ein Umbau würde eine eigene Typzulassung benötigen. Der Grundmotor sei identisch. Laut VW sei der Umbau-Aufwand mit jenem von Diesel auf Benziner vergleichbar und damit nicht vertretbar. Auch der damals berechnete Aufpreis für den Blue TDI entspreche nicht dem, was heute ein Umrüstsatz kosten müsste – wenn es ihn denn gäbe.

Hermann: Hardware-Lösungen nötig

Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann sagte der Süddeutschen Zeitung: „Die Software-Nachrüstung wird nicht reichen, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern.“ Der Grünen-Politiker Hermann gehe davon aus, dass es auch hardwareseitige Lösungen brauche und dieses Thema nach der Bundestagswahl angegangen werde.

Der Verband der Deutschen Automobilindustrie und einige Politiker hatten Hardware-Updates ausgeschlossen und als zu aufwendig bezeichnet.

Ergebnisse von Real-Abgastest Welche Euro 6d-Temp-Diesel sauber sind

Diesel mit SCR-Nachrüstung ab Werk

Die Aufpreise für die SCR-Systeme und NOx-Speicherkats lagen zwischen 1.190 und 1.990 Euro. Diese Preise entsprechen nicht den heutigen Ersatzteilpreisen für alle nötigen Komponenten wie SCR-Kat und Adblue-Tank. Sie heißen bei Audi Cleandiesel, bei BMW Blue Performance, bei Mercedes Bluetec und bei VW Clean TDI. Bei BMW handelt es sich um ein NOx-System, die anderen Hersteller nutzen einen SCR-Kat mit Harnstoffeinspritzung. Die Adblue genannte Lösung wird in den Abgasstrang eingespritzt und reduziert so den Stickoxid-Ausstoß.

In der Bildergalerie sehen Sie die aktuellen Ergebnisse der Real-Abgastests von auto motor und sport.

In der Tabelle: Diesel mit Hardware-Nachrüstung ab Werk

Diesel mit Hardware-Nachrüstung ab Werk

Marke Modelle Bezeichnung Beispielmodell Aufpreis System Audi A4, A8 3,0 TDI Cleandiesel A4 Avant 3.0 TDI (2011) 1.350 Euro SCR BMW 1er, 3er, 5er, 7er, X3 20d, 30d Blue Performance 320d (2011) 1.190 Euro NOx-Speicherkat BMW X5, X6 30d Blue Performance X6 30d (2011) 1.990 Euro SCR Mercedes E, G, GLK, GL, M, R, S. 220 CDI, 250 CDI, 350 CDI Bluetec E 350 CDI (2011) 1.300 Euro SCR Volkswagen CC, Passat, Tiguan 2.0 TDI Blue TDI Passat 2.0 TDI (2009) 1.500 Euro SCR

Quelle: ADAC