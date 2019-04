Die warme Jahreshälfte bedeutet nicht nur, dass die Hemden leichter und die Röcke kürzer werden. Es heißt natürlich auch: Sommerreifen aufschnallen und das am besten mit schicken Felgen kombiniert. Wie auch die Mode, folgen die Designs der Leichtmetallräder jährlich neuen Trends. Deshalb haben wir uns in den Stores umgesehen, und Ihnen unsere Top-Alus für die Saison 2019 zusammengestellt.

Schluss mit Farbenfroh

Foto: ams Besonders beliebt bei Concept-Cars und Studien mit Elektroantrieb: Weitestgehend geschlossene Aero-Felgen. Auf den Straßen sind diese Modelle allerdings noch nicht angekommen.

Der betont farbenfrohe Look der vergangenen Jahre scheint allmählich abzuklingen. Grell-bunte Pulverbeschichtungen finden sich nur noch selten. Wirft man einen Seitenblick auf die Lack-Farbenpalette der Automobilhersteller, scheint das eine generelle Design-Entwicklung zu sein. Blickt man auf die Straßen, verdichtet sich der Verdacht. Obwohl es eine Vielzahl flippiger Autos auf dem Markt gibt, dominieren doch die altehrwürdigen Nuancen zwischen Weiß und Schwarz. Ob sich das mit einer neuen Generation von alternativ angetriebenen Fahrzeugen ändern wird? Wenn wir uns an die Concept-Cars und Studien der jüngsten Automobil-Messen zurück erinnern, gab es dort besonders häufig großflächig geschlossene Aero-Felgen zu sehen. Könnte ein Trend werden – aber das wird noch ein paar Jahre dauern.

Live Abstimmung 12 Mal abgestimmt Wie viel Geld geben Sie für neue Felgen aus? Unter 500 Euro 500 bis 2.000 Euro Mehr als 2.000 Euro Gar nichts Geld spielt keine Rolle Lesen Sie auch

Ist man auf der Suche nach Transferleistungen, lässt sich eine weitere Entwicklung vom Automobilmarkt auf die Felgen-Welt übertragen. Gemessen daran, dass die Zahl der SUV, Geländewagen und derer, die es gerne wären, stetig zunimmt, zeigt sich auch bei den Leichtmetallrädern ein steigender Anteil an stämmigen Looks mit hoher Traglast. Nicht, dass die filigranen Vielspeichen-Modelle nicht mehr zu haben wären – die Sportwagen-Fahrer unter Ihnen müssen nicht in Schnappatmung verfallen. Modelle wie die Borbet FF1, BBS CI-R oder Vossen VFS4 eignen sich wunderbar für flache, starke und schnelle Boliden. In unserer Bildergalerie können Sie die 20 heißesten Designs für die kommende Saison durchgehen.