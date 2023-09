Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. – kurz FGSV – ist ein unabhängiger Verein, von dem die wenigsten Autofahrer schon einmal gehört haben. Dabei ist der Einfluss des FGSV auf den deutschen Straßenverkehr beachtlich: Das laut Eigenbeschreibung "unabhängige deutsche Kompetenznetzwerk für Forschung und Wissenstransfer im gesamten Straßen- und Verkehrswesen" erstellt Richtlinien und Empfehlungen, die von Behörden und Kommunen umgesetzt werden. Zudem arbeitet es mit dem Bundesverkehrsministerium zusammen.

Die jüngste Veröffentlichung des Vereins sorgt indes für ein bisschen Furore, denn es geht um ein Problem, das praktisch jeden Autofahrer bereits einmal geplagt haben dürfte: die Breite von Parkplätzen. Mit bis zu 2,50 Meter Breite orientieren sich an einem fiktiven "Bemessungsfahrzeug" mit angenommenen Durchschnittsmaßen. Die Entwicklung in der Vergangenheit ist jedoch bekannt: Autos werden immer breiter. So hat allein der VW Golf, Urmeter des deutschen Durchschnitts-Pkw, im Laufe der Jahrzehnte um fast 20 Zentimeter an Breite gewonnen.

Autos werden breiter, Parkplätze nicht Die Parkplätze sind indes nicht mitgewachsen, was sich besonders in älteren Parkhäusern erleben lässt – schon ein Mittelklasse-Pkw stößt dort buchstäblich an Grenzen, von großen SUV ganz zu schweigen. Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, hat der FGSV nun das erwähnte "Bemessungsfahrzeug" angepasst und breiter gemacht. Das Ergebnis: Für die maximale Parkplatzbreite werden künftig 2,65 Meter, 15 Zentimeter mehr als bisher, an Breite gefordert. Dies gelte laut FGSV allerdings in erster Linie für neu errichtete/ausgewiesene Parkplätze in Parkhäusern, Tiefgaragen und Parkplätzen für das Senkrecht- und Schrägparken. Längsparkplätze an den Straßenrändern seien davon nicht betroffen. Auch soll die geforderte Länge von Parkplätzen auf dem bisherigen Wert verbleiben.

Die vom FGSV jetzt vorgestellte Neufassung der "Empfehlungen für Anlagen des ruhenden Verkehrs" (EAR 23) weisen gegenüber der vorherigen Version von 2005 weitere Neuerungen auf. So gibt es unter anderem Empfehlungen für Multifunktionsstreifen. Diese bieten auf Stadtstraßen eine Möglichkeit, Flächen fürs Parken, aber auch andere Nutzungen wie Abstellanlagen für Fahrräder, Elektro-Kleinstfahrzeuge, Gastronomie oder Ladezonen flexibel bereitzustellen. Weiterhin neu in den EAR 23 sind Empfehlungen zur Standortwahl von Parkplätzen mit Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und deren Anlage im Straßenraum.

Neben der baulichen Verbreiterung von Parkplätzen gibt es noch weitere Ansätze, das Problem mit engen Parkhäusern anzugehen. So forscht Bosch gemeinsam mit Mercedes am automatisierten Parken, bei dem man seinem Auto den lästigen Einparkvorgang alleine überlässt. Wie das funktioniert, sehen Sie in der Fotoshow.

