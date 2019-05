Fiat-Chrysler und Renault Fusionspläne werden konkret

Der Fiat-Chrysler-Konzern (FCA) hat dem Konkurrenten Renault eine Fusion vorgeschlagen. Das teilte das Unternehmen am Montag offiziell mit. Renault bestätigte, den Vorschlag erhalten zu haben und möchte noch im Verlauf des Montags (27.05.2019) darüber beraten. Darin schlägt FCA einen Zusammenschluss vor, in dem beide Partner jeweils 50 Prozent der Anteile halten.

Zu Fiat-Chrysler gehören unter anderem die Marken Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep und Maserati. Renault ist über Finanzbeteiligungen mit Nissan und Mitsubishi verstrickt, zudem gehören Marken wie Dacia und Lada sowie die Autosparte von Samsung zum Konzern. Rechnet man alles zusammen, würde mit insgesamt gut 15 Milliarden verkauften Autos ein Weltmarktführer entstehen. Zum Vergleich: Die bisherigen Konkurrenten um die globale Vorherrschaft, Volkswagen und Toyota, kommen „nur“ auf 10,8 beziehungsweise knapp 10,6 Millionen Fahrzeuge. Die Renault-Nissan-Mitsubishi-Allianz kam allein auf ähnliche Zahlen.

FCA-Übernahme schon einmal gescheitert

Bereits vor 2016/2017 hatte der nunmehr abgesetzte Renault-Chef Carlos Ghosn erste Fusions-Gespräche mit dem italienischen Autohersteller geführt. Die Pläne sind jedoch damals an der französischen Regierung gescheitert, die das Vorhaben nicht unterstützen wollte. Der französische Staat ist mit 19,74 Prozent größter Aktionär bei Renault. Fiat-Chrysler gilt jedoch seit geraumer Zeit als potentieller Übernahmekandidat. Auch Peugeot wurde schon mit einer FCA-Übernahme in Verbindung gebracht.

Renault ist mit 43,4 Prozent bei Nissan beteiligt, Nissan Motors hält im Gegenzug 15,0 Prozent der Renault-Aktien. Zu der Allianz gehört auch noch Mitsubishi. An dem japanischen Hersteller hält Nissan die Mehrheit mit 34,0 Prozent der Aktien. Seit der frühere Renault-Chef Carlos Ghosn im November 2018 verhaftet wurde, treibt dessen Nachfolger Jean-Dominique Senard eine engere Verbindung zu Nissan an. Inwiefern dies in Anbetracht der Fusionspläne mit FCA noch Bestand hat, ist derzeit nicht bekannt.