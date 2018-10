Am Donnerstag (25.10.2018) nimmt der erste vollelektrische Fernbus Deutschlands seinen Betrieb auf. Eingesetzt wird das Fahrzeug der chinesischen Marke BYD vom Marktführer Flixbus, der sich dafür extra ein neues Farbkonzept ausgedacht hat. Der E-Bus ist nicht hellgrün wie alle anderen Flixbusse, sondern seine Folierung changiert zwischen Grün und Blau.

115 Kilometer zwischen Frankfurt und Mannheim

Foto: Flixbus Der BYD C9 kommt laut Werksangaben mit einer Batterieladung gut 320 Kilometer weit.

Der Bus pendelt viermal täglich zwischen Frankfurt und Mannheim und hält auf dem Weg noch in Heidelberg und am Frankfurter Flughafen. Insgesamt ist die Strecke etwa 115 Kilometer lang. Der Bus lädt ein- bis zweimal tagsüber sowie über Nacht Strom nach. Die Ladestationen befinden sich an den Endhaltestellen, wo der Bus über zwei Stecker jeweils mit 80 Kilowatt lädt. Den Strom liefert die Energiegenossenschaft Greenpeace Energy, wodurch gewährleistet ist, dass er vollständig aus regenerativen Quellen gewonnen wird. Flixbus zufolge bestätigt eine Studie, dass der E-Bus während seines Betriebs 100 Prozent der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu einem Dieselbus einspart. Dies entspreche etwa 82 Tonnen CO2-Emissionen im ersten Jahr.

Der von Flixbus eingesetzte BYD C9 ist 12,3 Meter lang, wiegt leer 14 und maximal beladen 25,4 Tonnen und verfügt über 40 Sitzplätze. Seine beiden Elektromotoren sind jeweils 180 kW (245 PS) stark und verfügen über ein Drehmoment-Maximum von je 1.500 Nm. Die Kapazität der Batterie beträgt 350 Kilowattstunden, was laut Werksangaben von BYD für gut 320 Kilometer reichen soll. Mit Flixbus‘ Entscheidung für ein chinesisches Modell will Fabian Stenger auch den Druck auf die europäischen Hersteller erhöhen: „Die ersten E-Fernbusse in unserer Flotte sind ein Signal an die Bushersteller, Innovationen voranzutreiben und Alternativen zum reinen Diesel-Antrieb zu entwickeln“, sagte der Flixbus-Geschäftsführer für Deutschland, Österreich und die Schweiz bei der Vorstellung des Elektro-Busses.

Ein E-Flixbus pendelt bereits zwischen Paris und Amiens

Die Linie von Frankfurt nach Mannheim ist nicht die erste, die von Flixbus mit einem Elektrofahrzeug bedient wird. Bereits im Frühjahr nahm in Frankreich ein Yutong ICe 12 den Betrieb auf, der auf einer rund 130 Kilometer langen Strecke zwischen Paris und Amiens pendelt.