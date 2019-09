Ford-Rückruf für Mondeo, S-Max und Galaxy Mögliche Batterieprobleme an 322.000 Autos

In Deutschland sind von diesem Rückruf 101.319 Fahrzeuge aus dem Produktionszeitraum vom 13. Februar 2014 bis 11. Februar 2019 aus dem Werk Valencia in Spanien betroffen. Aus den in diesen Fahrzeugen verbauten Batterien kann unter Umständen Batteriesäure auslaufen, das Batterieüberwachungssystem außer Funktion setzen und einen Motorbrand auslösen.

Ford ruft alle Halter betroffener Fahrzeuge mit ihrem Auto in die Werkstätten zurück. Der Rückruf erfolgt in zwei Tranchen. Beim Werkstattaufenthalt wird ein mit einer Sicherung versehener Zwischenkabelstrang in das Batterie-Managementsystem eingebaut, der einen Systemausfall verhindern soll. Für den Einbau veranschlagt Ford lediglich zehn Minuten.