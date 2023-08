Die EU will 2023 eine neue Führerscheinrichtlinie verabschieden, die Veränderungen beim Pkw-Führerschein und bei der Führerscheinprüfung für Fahranfänger sowie mehr Freiheiten für Zweiradfahrer mit B-196-Schein bringen könnte.

Um die Führerscheinvorgaben für alle Bürger der EU weiter zu vereinheitlichen, überarbeitet die EU derzeit die Führerscheinrichtlinien. Der erste Entwurf der 4. Führerscheinrichtlinie wurde im Mai 2023 vorgelegt und seither auf EU-Ebene diskutiert. Die Vorschläge der Kommission gehen im nächsten Schritt an das Europaparlament und die Mitgliedstaaten zur Beratung. Nicht alle Themen, die im Vorfeld erwartet wurden, finden sich im Entwurf wieder. Dafür wurden neue Themen von der EU aufgegriffen. Bevor die neue Führerscheinrichtlinie allerdings in Deutschland in Kraft tritt, muss sie in nationales Recht überführt werden.

B 196 wird international, B-Klasse darf eingeschränkt mehr Führerscheininhaber der Klasse B sollen künftig auch schwerere Fahrzeug bewegen dürfen. Das Gewichtslimit (zulässige Gesamtmasse) soll von derzeit 3,5 Tonnen auf 4,25 Tonnen steigen. Damit dürften Klasse B-Inhaber dann beispielsweise auch größere Wohnmobile bewegen. Allerdings sieht der Entwurf hier Einschränkungen vor. Das angehobene Gewichtslimit soll nur für Fahrzeuge gelten, die mit alternativen Kraftstoffen betrieben werden. Zudem muss der Führerscheininhaber die Klasse B bereits seit zwei Jahren besitzen.

Motorrad-Quereinsteiger, die den Weg auf das Zweirad mit dem B-196-Schein geschafft haben, sollen ihre Leichtkrafträder mit bis zu 125 Kubikzentimetern Hubraum künftig auch im Ausland bewegen dürfen. Bisher ist die B-196-Regelung nur national anerkannt.

Änderungen beim Lkw-Führerschein Diskutiert wird zudem die Herabsetzung des Mindestalters für Lkw- und Busführerscheine. In Deutschland kann die Klasse C für Lkw momentan erst mit 21 Jahren, die Klasse D für Busse erst mit 24 Jahren erworben werden. Die generelle Absenkung des Mindestalters, wie ursprünglich diskutiert, ist allerdings nicht mehr Teil des vorliegenden Entwurfs. Der Entwurf sieht nur noch die Möglichkeit einer Mindestalter-Absenkung im Bereich der öffentlichen Sicherheit, wie zum Beispiel der Feuerwehr vor. Auch ein begleitetes Fahren im Rahmen des Lkw-Führerscheins (C17) soll künftig möglich sein.

Digital-Führerschein geplant Mit der neuen Führerscheinrichtlinie nimmt die EU ebenfalls beim Thema "Digitaler Führerschein" einen neuen Anlauf. Ziel ist es, dass bei einer Polizeikontrolle oder bei der Autovermietung die entsprechende App auf dem Smartphone reicht. Für die Führerschein-Scheckkarte ist außerdem ein QR-Code anstelle des heutigen Chips angedacht, um ihn fälschungssicherer zu machen.

Neue Regeln für Fahrschüler Änderungen könnten sich auch für Fahrschüler ergeben. Bislang ist es nicht möglich, theoretische und praktische Führerscheinprüfung in unterschiedlichen EU-Mitgliedsstaaten zu absolvieren. Das soll künftig erlaubt sein. Dazu müsste allerdings die bisherige Wohnsitzregelung vereinfacht werden.

Wie der ADAC berichtet, wird außerdem darüber diskutiert, mit der praktischen Ausbildung erst nach erfolgreicher theoretischer Prüfung zu beginnen. Zudem könnte die Fahrprüfung zukünftig zumindest teilweise in Simulatoren abgenommen werden.

Fahrtauglichkeits-Check ab 70 Künftig sollen Autofahrer über 70 möglicherweise alle fünf Jahre ihre Fahrtauglichkeit überprüfen lassen. In einigen EU-Ländern ist das bereits Praxis. Nach dem Entwurf der Richtlinie müssen alle Mitgliedstaaten Führerscheine von Personen, die 70 Jahre alt sind, auf maximal 5 Jahre befristen. So können Verkehrstauglichkeitsüberprüfungen oder Auffrischungskurse in allen Mitgliedstaaten leichter eingeführt werden. Der Führerschein muss dann im Alter regelmäßig umgetauscht werden. Ob und inwieweit das auch in Deutschland umgesetzt wird und wie ein derartiger Check aussehen könnte, ist noch unklar.