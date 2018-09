Alle Pflichtstunden sind erfüllt, die Theorie längst bestanden und endlich gibt der Fahrlehrer das Go: Du bist bereit für die Führerscheinprüfung! Doch was, wenn der TÜV nicht mit Prüfen hinterher kommt? Dann wartest du wochenlang auf einen Prüftermin. Oder bekommst von deinem Fahrlehrer gesagt, dass er derzeit überhaupt keine Prüftermine vom TÜV bekommt – auch keine, die fünf Wochen in der Zukunft lägen. Es fehlt also an Planungssicherheit und zwar für Fahrschüler und Fahrlehrer.

Ein uns geschilderter Fall: Die Fahrschülerin möchte ihre Prüfung zum Motorradführerschein ablegen. Ihr Fahrlehrer möchte sie seit mehreren Wochen zur Prüfung anmelden, bekommt aber im TÜV-System zur Terminvergabe keine freien Prüfplätze. Ein Einzelfall? Nicht ganz. Rund 40 weitere Fahrschüler dieser Fahrschule warten auf einen Prüftermin. Und das schon seit dem Frühsommer. Viele Fahrschulen in Baden-Württemberg sind betroffen, aber auch in anderen Bundesländern.

Warum gibt es keine Termine

Beim TÜV Süd in Baden-Württemberg gab es, laut der Pressestelle des TÜV Süd, im Juni 2018 eine Systemumstellung. „Obwohl wir das System ausführlich getestet haben, gibt es leider Fehler. Aber wir sind daran, diese schnellstmöglich zu beheben“, ließ die Pressestelle im Juli 2018 gegenüber der Stuttgarter Zeitung vermelden.

Doch bereits im Mai war die Prüfterminvergabe ein Thema auf der Mitgliederversammlung des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg e.V., der auf seiner Homepage dazu schreibt, dass der TÜV „im Laufe der Versammlung noch mehrmals und intensiv zur Sprache“ kam und es u.a. um die „Behandlung aktueller Probleme, die Fahrlehrerinnen und Fahrlehrer vor allem wegen Prüfterminen im Raum Freiburg derzeit beschäftigen“ ging. Im August sagte der Vorsitzende des Fahrlehrerverbandes Baden-Württemberg, Jochen Klima, gegenüber dem SWR: „Seit fünf Wochen gibt es kaum Prüfungstermine beim TÜV Süd.“ Er habe außerdem „kein Verständnis dafür, dass der TÜV ausgerechnet im Juni, also kurz vor den Sommerferien, seine Software umgestellt hat.“

Im September 2018 gibt die Pressestelle gegenüber auto motor und sport folgendes Statement ab: „Die Software-Umstellung ist nun abgeschlossen, das System funktioniert gut und noch dieses Jahr soll es auf alle Geschäftsstellen ausgerollt werden. Mancherorts gab es da gar keine Probleme, bei anderen lief es nicht ganz so reibungslos. Wir haben festgestellt, dass die unterschiedlichen Geschäftsstellen sehr verschiedene Ansprüche haben.“

Maßnahmen des TÜV Süd

Dass eine Systemumstellung nicht immer optimal läuft ist ja die Regel. Aber was sind die Maßnahmen? Hierzu noch mal die Pressestelle des TÜV Süd: „Den Rückstand bei den Führerscheinprüfungen sollten wir bis Ende des Monats [Anm. der Red.: September 2018] ausgeglichen haben. Das schaffen wir mit Zusatzterminen und Samstagsterminen. Außerdem haben wir extra Prüfer leihweise, etwa aus Bayern zugezogen.“

Wir haben noch mal bei einer Fahrschule nachgefragt: „Prüftermine Samstags? Schön wär’s! Wir schauen stündlich ins System, ich habe hier noch nie gesehen, dass für Samstags Termine eingestellt wurden. Das System zeigt mir nur eine Wochenübersicht von Montag bis Freitag.“ Pro Prüfort hatten die meisten Fahrschulen vor der Systemumstellung des TÜV einen festen Prüftag, indem sie ein bestimmtes Kontingent für Fahrprüfungen ausschöpfen konnten. Seit der Umstellung haben viele Fahrschulen gar kein Kontingent mehr und einen festen Prüftag schon gar nicht. Den haben nur Fahrschulen mit dem Status „Exklusiv-Kunde“. Wie man diesen Status erreicht, warum manche Fahrschulen diesen Status nach der Systemumstellung verloren haben und wie die Terminvergabe beim TÜV Süd generell gesteuert wird, ist den Fahrschulen nach unseren Informationen nicht bekannt. Weder die Fahrlehrer noch auto motor und sport bekamen hierzu vom TÜV Süd oder von der kontaktierten Dienststelle eine Auskunft.

Regierungspräsidium und Verkehrsministerium

Nun schaltet sich auch das Regierungspräsidium ein und fordert eine Stellungnahme vom Prüfstellenleiter an. Hintergrund: Der Staat gibt dem TÜV den Prüfungsauftrag. Der TÜV Süd hat das Monopol auf die Abnahme der Führerscheinprüfung. Aber er hat eben auch die Pflicht, diese Fahrprüfungen durchzuführen. Das Verkehrsministerium in Stuttgart als zuständige Aufsichtsbehörde ist bereits im Bilde. Doch mehr als die Aussagen, dass zusätzliche Prüfer leihweise aus Bayern hinzugezogen werden, zusätzlich an Samstagen geprüft werden soll und noch im September Prüfungstermine „mit einem Vorlauf von höchstens vier Wochen gewährleistet werden“, so das Verkehrsministerium in Stuttgart, bleiben weder den Fahrlehrern noch den Fahrschülern. Die Lehrer haben die Schulen voll mit prüfungsreifen Schülern und ärgern sich über die Auskunftsscheu der TÜV Süd-Prüfstellen.

Doch die Hoffnung stirbt bekanntlich zu Letzt. Falls es mit dem Führerschein dann doch mal klappen sollte, finden sich in unserer Bildergalerie ein paar billige Autos zum Einstieg für Fahranfänger. Vom Kleinwagen bis zur Limousine ist alles dabei.