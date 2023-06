Ladestecker-Standard NACS für USA auf Vormarsch Laut Musk soll Toyota Tesla-Stecker nutzen

Die Chefin des größten Autobauers der USA, Mary Barra, hat offiziell verkündet, dass zukünftige Elektroautos aus dem General-Motors-Konzern den Ladestandard von Tesla (NACS, North American Charging Standard) übernehmen werden. Damit erhalten alle GM-Kunden ab 2024 direkten Zugang zu 12.000 Tesla-Superchargern in Nordamerika – dem dichtesten Schnell-Ladenetz auf dem Kontinent.

Ford und GM laden in den USA bei Tesla, Stellantis zögert noch

Weil auch die bestehenden 170.000 GM-Kunden mit einem E-Fahrzeug dieses dichte Netzwerk nutzen sollen, wird es für diese eine Adapterlösung geben. Der sogenannte Magic Dock verbindet die CCS1-Ladebuchse am Auto mit dem NACS-Stecker am Tesla Supercharger. Gleichzeitig verabschiedet sich General Motors mit seinen Marken Cadillac, Chevrolet, Buick, GMC oder Corvette vom vor allem in Europa gängigen CCS-Standard (steht für Combined Charging System). GM folgt damit dem zweitgrößten amerikanischen Autobauer Ford, der die technische Annäherung zu Teslas Ladestecker vor wenigen Tagen verkündete.

Nach Ford und GM prüft derzeit auch Stellantis, der euro-amerikanische Mischkonzern, der die Marken Jeep, Fiat, Peugeot, Opel und Co. beherbergt, den Wechsel zum NACS-Standard bei seinen E-Autos. Eine Entscheidung sei hierzu allerdings noch nicht getroffen, lässt das Unternehmen mitteilen.

Elon Musk lädt Toyota zu Superchargernetzwerk ein

Auch wenn Elon Musk mit Ford und GM bereits zwei große amerikanische Autobauer für sein Ladenetzwerk an Land gezogen hat, reicht ihm der Zuspruch offensichtlich noch nicht. Via Twitter – wie könnte es anders sein – hat der Tesla-Boss auch Toyota eingeladen, sich in die Supercharger-Community einzubringen. Der Hintergrund: Auf Twitter wurde ein Artikel von Business Insider gepostet, in dem sich ein Teslafahrer nach einer Fahrt mit dem neuen Toyota bZ4X über die vielen Ladestopps ärgerte. Elon Musk wurde auf den Tweet aufmerksam und kommentierte, Toyota solle auch dem NACS-Bündnis beitreten.

Das Tesla-Netzwerk nutzen

Die E-Mobilität als Ganzes zu begreifen – das hat Tesla deutlich früher erkannt als alle anderen Autohersteller. Für das Unternehmen von Elon Musk war das E-Auto genauso wichtig wie die dazugehörige Lade-Infrastruktur. Seit mehr als zehn Jahren baut Tesla dafür ein eigenes Schnell-Ladenetz in der ganzen Welt auf. Mittlerweile gibt es weltweit fast 50.000 Supercharger-Ladepunkte an rund 1.000 Standorten.

Seit 2022 hat Tesla seine Supercharger auch für andere Fabrikate freigegeben. Doch bei E-Autos mit dem hierzulande üblichen CCS2-Standard passen die kompakteren NACS-Stecker nicht. In Europa sind die meisten Supercharger mittlerweile CCS2-kompatibel, da auch das Model 3 und Model Y mit ihnen ausgeliefert wird. In Nordamerika nicht. Wer das Tesla-Netzwerk dort mit seinem CCS-Auto nutzen will, braucht also einen Adapter. Das Magic Dock ist derzeit allerdings nur an wenigen Supercharger-Standorten in den USA verfügbar. Zudem ist in den sozialen Medien regelmäßig von Problemen beim Laden mit den Adaptern zu lesen. Diese Rahmenbedingungen und die Größe des Tesla-Netzwerks werden für Ford und GM der wichtigste Grund für den Wechsel sein.

Weltweites Gerangel um Steckerstandards

Auf den wichtigsten Weltmärkten für Elektroautos haben sich mittlerweile verschiedene Ladestecker-Standards etabliert. In Europa ist das der sogenannte Typ-2-Stecker mit seinen fünf großen und zwei kleinen Leiterkontakten für das Wechselstromladen mit drei Phasen. Für das schnellere Laden mit Gleichstrom dient der CCS-Stecker, der eigentlich nur ein Typ-2-Stecker mit zwei Extra-Kontakten ist – daher "kombiniertes Ladesystem". Entsprechend wird dieser Stecker offiziell CCS2 genannt.

Links: CCS-Ladestecker fürs Schnellladen in Europa. Mitte: CHAdeMO-Ladestecker fürs Schnellladen in Japan. Rechts: Typ-2-Stecker fürs Wechselstromladen bis 22 kW in Europa.

Der in Japan entwickelte CHAdeMO-Standard, der vor allem durch den Nissan Leaf bekannt wurde, ist in Europa auf dem Rückzug. Stattdessen werden auch immer mehr japanische E-Autos wie der Nissan Ariya mit einer CCS-Dose ausgerüstet. Selbst Tesla setzt bei Modellen für den europäischen Markt auf CCS2. In China wiederum hat sich mit dem GB/T-Ladestecker ein ganz eigener Standard am Markt durchgesetzt. Tesla-Modelle für den dortigen Markt sind also GB/T-kompatibel.

Der Tesla-Stecker nach NACS ist kompakter und besitzt weniger Kontakte, kann theoretisch aber bis zu 900 kW verkraften.

In Nordamerika ausgelieferte Modelle von Tesla besitzen dagegen Steckdosen nach dem sogenannten NACS-System (steht für North American Charging Standard). Obwohl der Stecker kompakter ist als das CCS-Pendant (bis zu 350 kW), können laut Tesla theoretisch bis zu 900 Kilowatt Ladeleistung übertragen werden.

Darüber hinaus findet sich in den USA häufig noch der Typ-1-Stecker. Er entspricht zwar nicht in der Form, dafür aber technisch weitgehend dem Typ-2-Stecker aus Europa. Er ist jedoch rund und auf Wechselstromladen in einphasigen Stromnetzen optimiert. Analog zum CCS2-Stecker wurde für die USA der CCS1-Stecker entwickelt, der eine Erweiterung des Typ-1-Steckers mit zwei zusätzlichen Pins fürs Gleichstromladen darstellt.

Hinter beiden CCS-Steckern steckt die CharIn, ein Konsortium aus Autobauern, Elektronikherstellern und anderen Unternehmen, die sich in einem Gremium gemeinsam für Ladestandards einsetzen. Das neuste Projekt ist der sogenannte MCS-Stecker (Megawatt-Charging-System), mit dem Elektro-LKW mit bis zu 3,75 Megawatt geladen werden können. Auch hier geht Tesla aber einen Sonderweg. Für den Elektro-Truck Tesla Semi und will das Unternehmen von Elon Musk seinen eigenen Stecker nutzen.

Weltweit sind derzeit also mehrere unterschiedliche Ladestecker-Standards etabliert. Eine einheitliche Zwangslösung für alle Märkte muss es nicht zwangsläufig geben. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der jeweiligen Stromnetze vor Ort ist dies auch nicht sinnvoll. Außerdem sind auch bei Haushaltssteckdosen ganz unterschiedliche Standards üblich.

Fazit

General Motors stellt bei seinen Elektroautos den Ladestecker auf die Tesla-Technik um. Damit verabschiedet sich nach Ford der zweite amerikanische Autoriese vom europäischen CCS-Standard. Stellantis überlegt noch. Das Ende des CCS-Steckers dürfte damit zumindest auf dem amerikanischen Kontinent besiegelt sein. Für den Elektroautomarkt in Europa hat diese Entscheidung wohl noch keine Auswirkungen.