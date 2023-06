Ladestecker-Standard Auch GM stellt auf Tesla-Stecker um – Tschüss CCS?

Die Chefin des größten Autobauers der USA, Mary Barra, hat offiziell verkündet, dass zukünftige Elektroautos aus dem General-Motors-Konzern den Ladestandard von Tesla (NACS) übernehmen werden. Damit erhalten alle GM-Kunden ab 2024 direkten Zugang zu 12.000 Tesla-Superchargern in Nordamerika – dem dichtesten Schnell-Ladenetz auf dem Kontinent.

Weil auch die bestehenden 170.000 GM-Kunden mit einem E-Fahrzeug dieses dichte Netzwerk nutzen sollen, wird es für diese eine Adapterlösung geben. Gleichzeitig verabschiedet sich General Motors mit seinen Marken Cadillac, Chevrolet, Buick, GMC oder Corvette vom vor allem in Europa gängigen CCS-Standard (steht für Combined Charging System). GM folgt damit dem zweitgrößten amerikanischen Autobauer Ford, der die technische Annäherung zu Tesla vor wenigen Tagen verkündete.

Das Tesla-Netzwerk nutzen

Die E-Mobilität als Ganzes zu begreifen – das hat Tesla deutlich früher erkannt als alle anderen Autohersteller. Für das Unternehmen von Elon Musk war das E-Auto genauso wichtig, wie die dazugehörige Lade-Infrastruktur. Seit mehr als zehn Jahren baut Tesla dafür ein eigenes Schnell-Ladenetz in der ganzen Welt auf. Mittlerweile gibt es weltweit fast 50.000 Supercharger-Ladepunkte.

Vor kurzem hat Tesla seine Supercharger auch für andere Fabrikate freigegeben. Doch bei E-Autos mit dem hier üblichen CCS-Standard passen die kompakteren NACS-Stecker nicht. In Europa sind die meisten Supercharger mittlerweile CCS-kompatibel. In Nordamerika nicht. Wer das Tesla-Netzwerk dort mit seinem CCS-Auto nutzen will, braucht also einen Adapter. Aus diesem Grund stellen Ford und GM nun auf die NACS-Dose um.

Weltweites Gerangel um Steckerstandards

Auf den wichtigsten Weltmärkten für Elektroautos haben sich mittlerweile verschiedene Ladestecker-Standards etabliert. In Europa ist das der sogenannte Typ-2-Stecker mit seinen fünf großen und zwei kleinen Leiterkontakten für das Wechselstromladen. Für das schnellere Laden mit Gleichstrom dient der CCS-Stecker, der eigentlich nur ein Typ-2-Stecker mit zwei Extra-Kontakten ist – daher "kombiniertes Ladesystem".

Links: CCS-Ladestecker fürs Schnellladen in EuropaMitte: CHAdeMO-Ladestecker fürs Schnellladen in JapanRechts: Typ-2-Stecker fürs Wechselstromladen bis 22 kW in Europa

Der in Japan entwickelte CHAdeMO-Standard, der vor allem durch den Nissan Leaf bekannt wurde, ist in Europa auf dem Rückzug. Stattdessen werden auch immer mehr japanische E-Autos wie der Nissan Ariya mit einer CCS-Dose ausgerüstet. Selbst Tesla setzt bei Modellen für den europäischen Markt auf CCS. In China wiederum hat sich mit dem GB/T-Ladestecker ein ganz eigener Standard am Markt durchgesetzt. Tesla-Modelle für den dortigen Markt sind also GB/T-kompatibel.

Der Tesla-Stecker nach NACS ist kompakter und besitzt weniger Kontakte, kann theoretisch aber bis zu 900 kW verkraften.

In Nordamerika ausgelieferte Modelle besitzen dagegen Steckdosen nach dem sogenannten NACS-System (steht für North American Charging Standard). Obwohl der Stecker kompakter ist als das CCS-Pendant (bis zu 350 kW), können laut Tesla theoretisch bis zu 900 Kilowatt Ladeleistung übertragen werden. Weltweit sind derzeit also vier unterschiedliche Ladestecker-Standards etabliert. Eine einheitliche Zwangslösung für alle Märkte muss es nicht zwangsläufig geben. Schließlich sind auch bei Haushaltssteckdosen ganz unterschiedliche Standards üblich.

Fazit

General Motors stellt bei seinen Elektroautos den Ladestecker auf die Tesla-Technik um. Damit verabschiedet sich nach Ford der zweite amerikanische Autoriese vom europäischen CCS-Standard. Das Ende des CCS-Steckers dürfte damit zumindest auf dem amerikanischen Kontinent besiegelt sein. Für den Elektroautomarkt in Europa hat diese Entscheidung wohl noch keine Auswirkungen.