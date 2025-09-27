„GVZ“ auf Verkehrsschildern: Was bedeutet eigentlich diese Abkürzung?

In Deutschland sind Schilder natürlich genormt und in der Richtlinie für wegweisende Beschilderungen außerhalb von Autobahnen (RWB) und der Richtlinie für die wegweisende Beschilderungen auf Autobahnen (RWBA) verzeichnet. Dort finden sich die bekannten Symbole wie das "WC"-Zeichen, das Piktogramm für eine Autobahn-Kapelle oder das Symbol für die Notrufsäule. In der RWB ist ebenfalls der Schriftzug "GVZ" in einem weißen Quadrat aufgeführt, mit dem Hinweis, dieses Symbol könne auch auf Autobahn-Schildern dargestellt werden.

GVZ wichtig für Logistikbranche GVZ bedeutet "Güterverkehrszentrum" oder "Güterverteilungszentrum" – das sind Logistik-Umschlagzentren, in denen Güter auf verschiedene Verkehrsmittel umgeladen, zusammengestellt oder für den Weitertransport vorbereitet werden. GVZ sind meist in der Nähe von urbanen Zentren angesiedelt, um eine schnelle Verteilung der Güter zu gewährleisten. Die Einrichtungen umfassen Lagerflächen, Umschlaganlagen und Dienstleistungsangebote, die die gesamte Logistikkette abdecken.