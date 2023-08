Messi ist nach Miami gewechselt, Gündoğan nach Barcelona und Bellingham nach Madrid. Doch sein Transfer war DAS bestimmende Thema im Fußball-Kosmos: Harry Kane. Der Kapitän der Fußballnationalmannschaft von England wechselt für mindestens 100 Millionen Euro von Tottenham zum FC Bayern München in die 1. Fußballbundesliga. 25 Millionen Euro soll er pro Jahr verdienen. Für vier Jahre hat er unterschrieben. Viel Geld, das einige seiner Fußballkollegen nicht nur in Häuser und Schmuck investieren, sondern auch in Autos.

Harry Kane tickt da nicht anders. Auch, wenn sein Fuhrpark mit "lediglich" drei Fahrzeugen auf den ersten Blick übersichtlich und für einen Multimillionär fast schon mickrig ausschaut. Doch zeugt seine Fahrzeugwahl von technischem Interesse, vor allem aber von britischer Treue.

1. Continental GT Supersports (2017)

Bentley Harry Kane hat sich den britischen Sportwagen im Jahr 2017 gekauft.



Der Bentley Continental hatte sich zum Karriereende der damaligen Generation noch einmal sportlich kräftig rausgeputzt. Der neue Continental Supersports wollte nicht weniger als der schnellste Viersitzer der Welt sein. Als Eckdaten werden eine Höchstgeschwindigkeit von 336 km/h und einer Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 3,5 Sekunden genannt. Das entsprechende Cabrio ist kaum langsamer. Mit 330 km/h und 3,9 Sekunden war es das schnellste offene viersitzige Cabrio der Welt.

Motor: 6,0 Liter-W12

Leistung: 710 PS

max. Drehmoment: 1.017 Nm

Gewicht: 2.300 kg

0 – 100 km/h: 3,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 336 km/h

Preis: 264.775 Euro

2. Range Rover SVAutobiography (2017)

Land Rover Der Range Rover 5.0 V8 SC SV Autobiography kostete ab 167.000 Euro.



Der Range Rover SVAutobiography Dynamic soll den dynamisch orientierten Selbstfahrern unter den Range-Rover-Eigentümern gefallen – das funktioniert wahrscheinlich. Bei der Lenkung hätten sich die Ingenieure ruhig ein wenig vom amerikanischen Geschmack abwenden und für mehr Direktheit sorgen können, aber längsdynamisch überzeugt der Brocken aus England. Übrigens: Ende 2020 wurde ihm ein knapp 100.000 Euro-Range Rover geklaut.

5,0 Liter-V8

Leistung: 550 PS

max. Drehmoment: 680 Nm

Gewicht: 2.336 kg

0 – 100 km/h: 5,4 s

Höchstgeschwindigkeit: 225 km/h

Preis: 167.000 Euro

3. Jaguar F-Pace P250

Rossen Gargolov Den Jaguar F-Pace gibt es als Vierzylinder bereits ab 51.160 Euro (Bild: Jaguar F-Pace P400 mit sechs Zylindern).



Ausgerechnet Land Rovers Schwestermarke Jaguar musste bis zur Premiere des F-Pace ohne SUV-Modell auskommen. Zumindest geräumig fühlt sich der Innenraum an. Mit seinen 4,73 Metern Länge hält der F-Pace zwar Abstand zur Fünf-Meter-Klasse von Q7 & Co., für die es in der Stadt oft ungemütlich wird, er rangiert jedoch über X3, GLC oder Macan. Fondpassagiere steigen daher bequem und ohne Verbeugung ein und freuen sich über viel Kopf- und Beinfreiheit. Eine angenehm gepolsterte Sitzbank macht lange Reisen erträglich, zwei USB- und eine 12-Volt-Ladebuchse versorgen Handy und Tablet auf solchen Trips mit Strom.

2,0 Liter-Vierzylinder

Leistung: 250 PS

max. Drehmoment: 365 Nm

Gewicht: 1.897 kg

0 – 100 km/h: 7,3 s

Höchstgeschwindigkeit: 217 km/h

Preis: 60.090 Euro

Pro Woche ein neuer Fuhrpark möglich Jetzt, da Harry Kane das Land der Linksfahrer verlassen und sich für das Geburtsland des Automobils entschieden hat, wird mit Sicherheit das eine oder andere Fahrzeug mehr den Weg in seine neue Garage finden. Bei einem "Wochenlohn" von knapp 480.000 Euro, was in etwa dem Gesamtwert seines bisherigen Fuhrparks entspricht (ohne Extras 491.865 Euro), könnte er sich während seiner Vertragslaufzeit bei den Bayern über 200 gleichwertige Fahrzeug-Trios bestellen. Solange noch ein Platz für seinen Dienst-Audi (Übergabe am 23. August, ab 15.30 Uhr auf der Audi Piazza in Ingolstadt) in der Garage übrig bleibt, spricht doch nichts dagegen?

In unserer Bildergalerie geben wir ein paar Denkanstöße, in welche Fahrzeuge der neue Superstar der Bayern seine Millionen stecken könnte.

Umfrage Ist der FC Bayern München verdient Deutscher Fußballmeister geworden? 4755 Mal abgestimmt Ja, es gibt keinen besseren Verein! Nein, weil man immer gegen Bayern sein muss. Mir egal, interessiere mich nicht für Fußball!