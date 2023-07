Der Autofrachter der japanischen K-Line mit dem Rufzeichen 3EYO5 hat 2.857 Autos an Bord, davon 25 Elektroautos. Er kam aus Bremerhaven und nahm gerade Kurs auf Port Said in Ägypten, den Eingang zum Sueskanal. Doch rund 20 Seemeilen (zirka 37 km) vor der Küste Amelands geriet er in Brand. Bei dem Versuch der Besatzungsmitglieder, den Brand zu löschen, kam ein Seemann ums Leben. Das Feuer und somit auch der Rauch breiteten sich so schnell aus, dass von den insgesamt 23 Besatzungsmitgliedern sieben Personen sich gezwungen sahen vom bis zu 30 Meter hohen Deck ins Wasser zu springen. Dabei soll es zu zahlreichen Knochenbrüchen gekommen sein. 16 Seeleute wurden infolge per Hubschrauber in Krankenhäuser in der Umgebung (Emmen, Groningen und Drachten) transportiert. Die sieben ins Wasser gesprungenen Seeleute, einschließlich des Verstorbenen, wurden per Schiff in Lauwersoog an Land gebracht. Die Verletzten werden wegen Atemproblemen, Verbrennungen und Knochenbrüchen behandelt.