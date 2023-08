Mit Baden-Württemberg und Bayern starten erst am 30.10. die letzten beiden Bundesländer in die Herbstferien – dort dauern sie dann mit zum 3.11.2023.

Zu Beginn und zum Ende der kurzen Herbstferien und an den beiden Feiertage ist auf den deutschen Fernstraßen mit erheblichem Verkehr zu rechnen. Neben Fernreisenden sind auch Kurzurlauber unterwegs. Als staureichste Tage gelten der Freitag und der Samstag für die Anreise in die Feriengebiete. Das gilt ebenso für den Tag vor den Feiertagen. Gegen Ende der Herbstferien ist erneut der "Bettenwechsel" am Samstag staugefährdet.