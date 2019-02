Das britische Werk in Swindon, in dem der Civic für Europa produziert wird, soll im Jahr 2021 und damit am Ende des Produktionszyklus' des aktuellen Civic-Modells geschlossen werden. Am Standort Swindon werden derzeit etwa 150.000 Fahrzeuge pro Jahr hergestellt. Der Standort beschäftigt rund 3.500 Mitarbeiter. Hondas Europa-Hauptquartier soll aber weiter in Großbritannien verbleiben. Die Werkschließung soll nicht auf den Brext zurückzuführen sein.

Auch Türkei betroffen

Die global angelegte Restrukturierung des Produktionsnetzwerks hat auch Auswirkungen auf Hondas Automobil-Produktionsstätten in der Türkei. Dort produziert Honda derzeit etwa 38.000 Fahrzeuge der Honda Civic Limousine pro Jahr. Diese Produktion soll ebenfalls 2021 enden. Honda will am Standort aber weiter produzieren. Entsprechende Gespräche seien bereits angelaufen.