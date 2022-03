Honda und Sony Gemeinsame Produktion von Elektroautos geplant

Beide Unternehmen prüfen eine strategische Allianz mit den Ziel bei den Themenfeldern Elektro-Mobilität und Mobilitätsdienstleitungen zusammenzuarbeiten. Zudem umfasst die jetzt unterschriebene Absichtserklärung die Gründung eines Joint Venture zum Bau und Vertrieb von Elektroautos. Das neue Gemeinschaftsunternehmen soll noch 2022 an den Start gehen, vorausgesetzt die behördlichen Genehmigungen werden erteilt.

Honda baut, Sony übernimmt die Peripherie

Ziel dieser Allianz ist es, die Expertise von Honda in den Bereichen Mobilitätsentwicklung, Fahrzeugkarosseriebau und After-Sales-Service-Management mit dem Know-How von Sony in der Entwicklung und Anwendung von Bildgebungs-, Sensor-, Telekommunikations-, Netzwerk- und Unterhaltungstechnologien zusammenzuführen. Daraus soll eine neue Generation von Mobilitätsanwendungen und Services hervorgehen, die sich eng an Nutzern und Umwelt orientiert und sich kontinuierlich weiterentwickeln.

Der Start des ersten gemeinsam entwickelten Elektroautos soll schon 2025 erfolgen. Dessen Produktion wird Honda in seinen Werken übernehmen. Sony entwickelt parallel dazu die entsprechende Mobilitätsplattform.

Im Januar 2022 hatte Sony auf der CES in Las Vegas seine zweite Elektroauto-Studie vorgestellt und dabei mitgeteilt, dass man sehr ernsthaft den Einstieg in den Elektroautomarkt prüfen möchte. Jetzt ist klar, dass man zu diesem Zeitpunkt bereits mit Honda in Gesprächen war. Ob das erste gemeinsame Elektroauto dann tatsächlich die Serienversion des Sony Vision-S 02 (das wir auch oben und in der Fotoshow nochmal zeigen) wird wurde nicht mitgeteilt. Beim Aufbau der Studie wurde Sony von den Automobilzulieferern Magna, Benteler, Bosch und ZF unterstützt.

Fazit

Sony und Honda wollen gemeinsam Elektroautos bauen. Der Autobauer übernimmt dabei die Fahrzeugproduktion, der Elektronikgigant kümmert sich um die entsprechende Mobilitätsangebote. Das Erste Sony-Honda-E-Auto soll schon 2025 kommen.