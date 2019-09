Hyundai entwickelt Mittelairbag Luftsack zwischen den Frontpassagieren

Kommt es bei einem Autounfall zu einem seitlichen Crash, dann ist die Gefahr groß, dass Fahrer und Beifahrer zusammenprallen und sich dabei gegenseitig verletzen. Hyundai hat jetzt einen Mittelairbag serienreif entwickelt, der genau diese menschliche Kollision verhindern soll.

Mittelairbag sitzt im Fahrersitz

Der neue, in der rechten Flanke des Fahrersitzes untergebrachte Luftsack entfaltet sich aber nicht nur, wenn der Beifahrersitz besetzt ist. Auch wenn der Fahrer in der ersten Reihe allein sitzt, soll der Airbag sich bei einem Unfall entfalten und den Piloten zusätzlich schützen. Verletzungen durch den Zusammenprall beider Passagiere sollen so um rund 80 Prozent reduziert werden können, Verletzungen durch den Anprall von Teilen des Innenraums um 45 Prozent.

Das System eines Mittelairbags ist nicht neu, Hyundai will mit seiner Lösung aber die Baugröße und das Gewicht deutlich reduziert haben. Angegeben werden rund 500 Gramm. Zum Einsatz kommen soll der neue Airbag-Typ in den neuen Fahrzeuggenerationen der Koreaner.