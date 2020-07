IAA 2021 in München Adé Automesse - hallo neue Mobilitässhow

Die IAA in München 2021 geht neue Wege, wie das Konzept des VDA zeigt. Statt Autoshow stehen Erleben und Erfahren auf dem Programm.

Eine Woche vor dem Oktoberfest 2021 ist es soweit: Vom 7. bis 12. September 2021 findet in München die nächste IAA statt. Und die neue IAA will nicht mehr eine schnöde Autoshow mit dem klassischen Ablauf Pressetage, Fachbesucher, Publikumstage sein. "Die IAA 2021 wird den Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit breiten Raum einräumen: mit sauberen, sparsamen Antrieben und Automobilen der modernsten Generation, mit einem umfassenden Mobilitätsmix einschließlich Pkw, E-Bikes, E-Scootern und der Einbindung des ÖPNV", versprach die VDA-Präsidentin Hildegard Müller bei der Präsentation des IAA-Konzepts. Martin Koers, Geschäftsführer des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) ergänzte "Es wird auf der IAA keine Herstellerstände mehr geben, die wie in einem Autohaus auf vielen hundert Quadratmetern alle Produkte präsentieren".

VDA Die Hotspots der Stadt München sind in die IAA eingebunden.

"Auto kann Zukunft haben"

"Mit der neuen IAA präsentieren wir ein absolut neuartiges Veranstaltungskonzept in München. Inhalte, Exponate, Erlebnisse und Diskussionen werden für jedermann zugänglich, seien es die Münchner Bürger oder die Gäste aus aller Welt", erklärt Klaus Dittrich, Vorsitzender der Geschäftsführung der Messe München. Die Neuausrichtung der IAA sei eine der herausforderndsten Aufgaben im internationalen Messegeschäft und eine einzigartige Chance für München.

Und das Konzept der neuen IAA sieht drei Schwerpunkte vor:

Summit – das ist der fachliche Kern der neuen IAA. Ein Branchentreffpunkt auf der Messe, wo sich das "Who is who" der Mobilitätsbranche trifft. Hier präsentieren Entscheider, Experten, Industrie, Zulieferer und Impulsgeber, die Mobilität von morgen und ihre Innovationen. Hier gibt es Diskussionen, Konferenzen, Vorstellungen und Presse-Events. Wichtig: Das Nicht-Fach-Publikum ist nicht ausgeschlossen.

Blue Lane – der schnellste Weg, Nachhaltigkeit und Mobilität erfahrbar zu machen. Hier könne die Besucher auf einer innerstädtischen Teststrecke – quasi als Verbindung zwischen dem Summit und dem Open Space – die neuesten Low- und No-Emission-Modelle erfahren.

Open Space – Treffpunkt, um allen Besuchern an unterschiedlichen Orten Mobilität näherzubringen. Hier soll es an konkrekten Produkten Dialoge über Visionen, Innovationen und Lösungen geben. Dazu sollen Gastronomie, Kunst und Kultur in den Open Space intergriert werden

Die auf sechs Tage verkürzte IAA startet am 7.9. mit einem Presse-Event auf dem Messegelände, aber nur wenige Stunden später öffnen Summit, Blue Lane und Open Space ihr "Tore".

"Mit dem neuen Standort München schlägt die IAA als eine der größten und international bedeutendsten Mobilitäts- und Automobilmessen ein neues Kapitel auf", sagte Markus Söder (CSU), Ministerpräsident des Freistaates Bayern. Und auch an die Kritiker der individuellen Mobilität richtete er sich: "Ohne das Auto gibt es auf absehbare Zeit keinen Wohlstand in Deutschland. Auto kann Zukunft haben, ist Bestandteil moderner und innovativer Mobilität."

Neuer IAA-Standort München

Die IAA 2019 hatte stark unter Besucher-, aber auch unter Ausstellerschwund gelitten. Über 20 große Autobauer waren der Messe fern geblieben, dazu zahlreiche große Zulieferer. 2019 besuchten laut VDA noch rund 560.000 Menschen die Schau in den Messehallen. 2015 hatte man noch 932.000 Besucher gezählt.

Bereits im November 2019 hatte der damalige VDA-Präsident Bernhard Mattes angekündigt, die IAA soll von einer reinen Autoshow zu einer Mobilitätsplattform werden – und sie müsse nicht mehr in Frankfurt stattfinden.

Entscheidung ist gefallen

Entsprechend hatten am 23. und 24. Januar 2020 Berlin, Frankfurt am Main, Hamburg, Hannover, Köln, München und Stuttgart dem VDA und VDA-Mitgliedsunternehmen ihre jeweiligen Konzepte für die IAA 2021 präsentiert. Der Autoverband hatte sich im Märze nach der Auswertung aller Konzepte und mit München Vertragsverhandlungen aufgenommen.

"München hat sich damit gegenüber Berlin und Hamburg durchgesetzt. Die drei Städte, die zuletzt in der engeren Wahl als Austragungsort waren, haben allesamt hoch ambitionierte und überzeugende Pläne vorgelegt, um die IAA gemeinsam mit dem VDA weiterzuentwickeln", sagte VDA-Präsidentin Hildegard Müller.

Joachim Negwer München ist ein beliebtes Touristenziel: Hier das Rathaus mit dem davorliegenden Marienplatz.

München hat laut VDA mit dem Konzept überzeugt, die Innenstadt und die citynahen Locations zu einer Bühne für die Faszination Auto zu machen. Die verschiedenen Event-Orte sollen über eine Transferroute samt Vorrangspuren für umweltfreundluche Fahrzeuge mit dem Messegelände verbunden werden. Entsprechend werde die IAA auf die Straße, in die Stadt und zu den Menschen gebracht. Das Ziel von München, die Stadt in eine "Smart-City" mit nachhaltigen Mobilitätslösungen zu verwandeln, hat auch den Ausschlag für die Entscheidung des VDA gegeben. Dazu gesellen sich noch zahlreiche Technologie- und Industrie-Firmen, Automobilhersteller, Forschungseinrichtungen und Startups. Lesen Sie hier, wie sich auto motor und sport die IAA der Zukunft vorstellt.

Die Messe München zählt zu den weltweit größten Messegesellschaften und betreibt nicht nur das Messegelände sondern auch das "ICM" (International Congress Center" und das "MOC" (Veranstaltungscenter München). Alleine das Messegelände bietet 414.000 Quardatmeter Freifläche, 200.000 Quadratmeter Hallenfläche sowie insgesamt 18 barrierefreie Hallen mit einer Raumhöhe zwischen elf und 16 Metern.

Messe München

Insgesamt 34 Restaurant- und Catering-Bereiche mit bis zu 5.000 Sitzplätzen sowie zwei weitere Biergärten mit 2.000 Sitzplätzen locken Besucher an.

Zum Vergleich: Das Frankfurter Messegelände kommt auf 60.000 Quadratmeter Freifläche und rund 400.000 Hallenflcähe.

Fazit

Die neue IAA in München eine Woche vor dem Oktoberfest stattfinden zu lassen, ist clever – manch ein autobegeisterter Oktoberfest-Besucher könnte so seinen München-Trip um ein paar Tage nach vorne verlängern.

Auch das Modell mit einer überschaubaren Automesse für Fachbesucher in Kombination mit einer Art Auto-Festival für das allgemeine Publikum könnte funktionieren. Schließlich ist der Genfer Autosalon unter anderem wegen seiner Kompaktheit und Übersichtlichkeit beliebt, während das Goodwood Festival of Speed wegen seines Festival-Charakters Besucherrekorde feiert. Die Messe München kombiniert jetzt beides und legt das Happening werbewirksam direkt vors Oktoberfest. Das könnte den Push geben, den das seit Jahrzehnten erstarrte Konstrukt "Automesse" dringend brauchte.